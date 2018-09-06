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06.09.2018 12:01  В Chrome-дополнении MEGA выявлен вредоносный код для кражи паролей

В официальном Chrome-дополнении MEGA, предоставляющем доступ к облачному хранилищу mega.nz и установленном у 1.6 млн пользователей, выявлен вредоносный код, осуществляющий накопление и передачу сведений об учётных записях и связанных с ними паролях. Перехват паролей выполнялся для избранных сайтов, среди которых сервисы Google, Facebook, Amazon, GitHub и Microsoft Live/OneDrive, а также разнообразные web-кошельки и интерфейсы для работы с криптовалютой, включая MyEtherWallet, MyMonero и idex.market.

Захваченные данные отправлялись на хост www.megaopac.host. Вредоносный код был добавлен неизвестными злоумышленниками в составе обновления 3.39.4 и затрагивает только версию для браузера Chrome. При установке вредоносное дополнение запрашивало дополнительные полномочия для чтения и изменения всех данных для просматриваемых сайтов. Вариант дополнения MEGA для Firefox проблеме не подвержен. Вредоносное дополнение было доступно для загрузки в течение 4 часов, после чего было опубликован выпуск 3.39.5 с устранением следов атаки. В настлящее время компания Google удалила MEGA из каталога Chrome Web Store.

Компания MEGA подтвердила факт компрометации дополнения неизвестным атакующим, но детали об инциденте и методе получения контроля за инфраструктурой разработки пока не сообщаются. Всем пользователям, установившим версию 3.39.4 дополнения MEGA для Chrome и согласившимся с запросом предоставления дополнительных полнмочий, рекомендуется незамедлительно удалить дополнение и поменять пароли на сайтах.



  1. Главная ссылка к новости (https://mega.nz/blog_47...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla заблокировала 23 дополнения, отсылающих данные о посещениях
  3. OpenNews: В Firefox-дополнении Web Security выявлена отправка информации о посещениях
  4. OpenNews: В 5 браузерных дополнениях и 6 мобильных приложениях обнаружен шпионящий код
  5. OpenNews: Зафиксирована подмена Chrome-дополнения Hola VPN, имеющего 8.7 млн пользователей
  6. OpenNews: В браузерном дополнении Stylish выявлен код для отправки истории посещений
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: chrome, addon, mallware
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  • 1.1, DJStar (?), 12:09, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Вот как чувствовал и не дал доп. разрешений, и удалил нафиг) На чеку (с)!
     
     
  • 2.5, Зефир (?), 12:28, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Давно не обновлял, у меня проблема со входом в учётку Гугла в хроме) Лень тоже спасает
     
  • 2.10, Облачный Властелин (?), 13:05, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +13 +/
    Сам по себе MEGA наверное лучший из готовых вариантов облачного хранения. OpenSource, есть бесплатная версия на 50ГБ, хотя и с некоторыми ограничениями на скачивание. В любом случае, за 4 года никаких нареканий. А вот аддонами не пользовался (это лишний вектор атаки), предпочитаю веб-интерфейс.
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:11, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Не зря MEGA всегда только своё расширение рекомендовали, а chrome ,блокирует "посторонние", мда
     
  • 1.3, DerRoteBaron (?), 12:15, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Неужели для хрома гугл не может применить хотя бы свою же практику с Android и подписью расширений разработчиком?
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 13:17, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    А вдруг будут подписывать только угодных, и неподписывать неугодных?
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:27, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так разработчика и взломали, и сделали бы валидную подпись.
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:15, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ноющие в соседних темах о том, что им не нравится firefox здесь тоже ныть будут? Или продавленная маркетолухами хромушка - святое и на него жаловаться нельзя?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:29, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Будем и тут ныть!
     
  • 2.7, Алсет (?), 12:40, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    нытьё это состояние души и тут не важна конкретная фикация
     
     
  • 3.8, Алсет (?), 12:40, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    нытьё это состояние души и тут не важна конкретная фиксация
     
  • 2.14, Crazy Alex (ok), 13:35, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Оба хуже. Браузеров не для идиота сейчас нет вообще.
     
  • 1.9, rm1 (?), 12:54, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вроде бы давно пора было понять что расширения в браузер от сайтов-файлопомоек толкьо вот ради подобных вещей и делаются.
     
     
  • 2.13, Владимир (??), 13:21, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На MEGA делают end2end шифрование, без дополнения заливка и скачивание на порядок дольше делаются.
     
     
  • 3.15, ыы (?), 13:37, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы про пароли сейчас?
     
  • 1.12, Аноним (12), 13:18, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Расширение почему-то пропало также из аддонов Mozilla, хотя ещё в июле оно присутствовало.
     
  • 1.16, Мышь (??), 13:39, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    это зашквар, Господа. Но нормальных альтернатив нет, поэтому продолжаем жевать кактус
     
  • 1.17, Аноним (17), 13:42, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что, кто-то пользуется "облачными" хранилищами?
     
     
  • 2.18, йа (?), 13:53, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а как я варез переливать еще буду?
     
  • 1.20, Аноним (20), 14:40, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Опять с npm чего-нибудь пульнули?
     
  • 1.21, robot228 (?), 14:51, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    У меги ограничение 15Гб. Лимит на скачку 5Гб раз в 5 или 6ч. У гугла теже 15 Гб. Шифруйте архивы, чё.
     
  • 1.22, Аноним (22), 15:42, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хоть в каком-то расширении Хрома нет вредоносного кода?
     

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