06.09.2018 12:01  В Chrome-дополнении MEGA выявлен вредоносный код для кражи паролей

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|2.10, Облачный Властелин (?), 13:05, 06/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+13 +/–
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Сам по себе MEGA наверное лучший из готовых вариантов облачного хранения. OpenSource, есть бесплатная версия на 50ГБ, хотя и с некоторыми ограничениями на скачивание. В любом случае, за 4 года никаких нареканий. А вот аддонами не пользовался (это лишний вектор атаки), предпочитаю веб-интерфейс.
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|1.4, Аноним (4), 12:15, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Ноющие в соседних темах о том, что им не нравится firefox здесь тоже ныть будут? Или продавленная маркетолухами хромушка - святое и на него жаловаться нельзя?
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