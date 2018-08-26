26.08.2018 20:24  В Firefox 62 планируют активировать системное дополнение Firefox Monitor

Разработчики Firefox утвердили план включения нового системного дополнения Firefox Monitor, которое ранее было предложено для тестирования ограниченному числу пользователей Firefox 61. 5 сентября в день выхода Firefox 62 новое дополнение планируется по умолчанию активировать для 0.5% англоязычных пользователей.

Если не будет выявлено серьёзных проблем 25 сентября дополнение Firefox Monitor будет включено для всех англоязычных пользователей Firefox 62. В этот же день на сайте monitor.firefox.com, на котором сейчас размещена информационная страница, будет введён в строй рабочий web-сервис. При желании, дополнение можно включить или выключить вручную при помощи настройки extensions.fxmonitor.enabled в about:config.

Напомним, что Firefox Monitor обеспечивает вывод предупреждения в случае компрометации учётной записи (проверка по email) или попытке входа на ранее взломанный сайт. Проверка осуществляется через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com, включающей сведения о более чем 5 миллиардах учётных записей, похищенных в результате взломов более 300 сайтов.

Метод проверки является анонимным и основан на передаче префикса SHA-1 хэша от email (несколько первых символов), в ответ на который сервер выдаёт соответствующие запросу хвосты хэшей из своей базы, а браузер на своей стороне сверяет их с имеющимся полным хэшем и в случае совпадения выдаёт предупреждение (полный хэш не передаётся).



