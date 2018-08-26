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26.08.2018 20:24  В Firefox 62 планируют активировать системное дополнение Firefox Monitor

Разработчики Firefox утвердили план включения нового системного дополнения Firefox Monitor, которое ранее было предложено для тестирования ограниченному числу пользователей Firefox 61. 5 сентября в день выхода Firefox 62 новое дополнение планируется по умолчанию активировать для 0.5% англоязычных пользователей.

Если не будет выявлено серьёзных проблем 25 сентября дополнение Firefox Monitor будет включено для всех англоязычных пользователей Firefox 62. В этот же день на сайте monitor.firefox.com, на котором сейчас размещена информационная страница, будет введён в строй рабочий web-сервис. При желании, дополнение можно включить или выключить вручную при помощи настройки extensions.fxmonitor.enabled в about:config.

Напомним, что Firefox Monitor обеспечивает вывод предупреждения в случае компрометации учётной записи (проверка по email) или попытке входа на ранее взломанный сайт. Проверка осуществляется через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com, включающей сведения о более чем 5 миллиардах учётных записей, похищенных в результате взломов более 300 сайтов.

Метод проверки является анонимным и основан на передаче префикса SHA-1 хэша от email (несколько первых символов), в ответ на который сервер выдаёт соответствующие запросу хвосты хэшей из своей базы, а браузер на своей стороне сверяет их с имеющимся полным хэшем и в случае совпадения выдаёт предупреждение (полный хэш не передаётся).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2018/08...)
  2. OpenNews: Объявлено о скорой блокировке старых Firefox-дополнений в каталоге AMO
  3. OpenNews: В Firefox 62 модернизирован поиск на странице открытия новой вкладки
  4. OpenNews: В Firefox-дополнении Web Security выявлена отправка информации о посещениях
  5. OpenNews: Сервис проверки скомпрометированных учётных записей опубликовал 500 млн паролей
  6. OpenNews: Сообщение о взломе LinuxForums.org и утечке 275 тысяч учётных записей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, iPony (?), 20:32, 26/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +5 +/
    И 5 сентября всем как "You have been pwnied!"
     
     
  • 2.2, AnonPlus (?), 20:34, 26/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ну, моя почта засвечена трижды в разных сливах...
     
  • 2.12, Аноним (-), 22:22, 26/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    "Comrade Major" addon activated!
     
  • 2.16, Аноним (-), 23:03, 26/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А еще 5 сентября... в РФ будут праздновать 100-летие с начала красного террора - https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D0%
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:39, 26/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    а кому оно нужно?
     
  • 1.4, Аноним (4), 20:42, 26/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Для параноиков:
    extensions.fxmonitor.enabled
     
     
  • 2.7, anonymous (??), 21:07, 26/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Т.е. надо мониторить выход каждой версии и каждый раз рыться в about:config
     
     
  • 3.14, Аноним (4), 22:56, 26/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, не надо Если вы не параноик, то никакой проблемы с этих дополнениях нет Н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.17, anon_ (?), 23:27, 26/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Именно. А еще там на гитхабе видно, что эти товарищи и свой сервер под(базу) шумок написали, и видимо все данные через себя будут гонять.
    Ну и прошлая новость с аналитикой в приватных вкладках по дефолту тоже не радует...
     
  • 2.13, Аноним (-), 22:24, 26/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так точно. И в этом тебе поможет https://warfx.ru/ - правда насколько быстро там обновляется инфа я хз, но какие-то настройки взял там.
     
  • 1.5, Ан0ним (?), 20:55, 26/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Лучше бы запилили удобный Task Monitor, чтобы можно было по-быстрому определить какая из сотни открытых вкладок вдруг начала отжирать проц и память!
     
     
  • 2.9, equeim (ok), 21:40, 26/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    about:performance
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:02, 26/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Лучше бы починили пропажу правого клика во всем браузере через пару часов!!!
     
     
  • 2.8, th3m3 (ok), 21:22, 26/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Не встречал подобного. Может у тебя системная фигня? Какое-нибудь KDE поди?
     
  • 2.10, paulus (ok), 22:03, 26/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Такого не встречал, а вот буфер обмена по средней кнопке (выделенное) не всегда работает в фоксе :(
     
  • 2.18, Genues (?), 23:37, 26/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Подтверждаю!
     
  • 1.11, Аноним (11), 22:09, 26/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А могли бы совместно с eff каким-нибудь выпустить общедоступный аддон и всем бы польза была. А так - просто клоунада на фоне планомерного оттока пользователей.
     
     
  • 2.15, Аноним (4), 23:00, 26/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сайт будет общедоступен. Но аноним прав, лучше никак не привлекать пользователей, пусть браузер сдохнет и закрыть его с концами. И делать наконец расширения для хрома вместе с EFF.
     

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