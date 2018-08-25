25.08.2018 07:11  Коммуникационная платформа Asterisk перешла в руки компании Sangoma

7.13 , Crazy Alex (ok), 13:18, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – Не, главная проблема астериск - то, что он написан человеком, мало что понимавшим в "большом" программировании, и при этом был первой подобной софтиной, то есть шишек никаких набито не было. И неизбежные косяки, понятно, тянутся до сих пор. Кто пытался разобраться в средненькой офисной АТС сочтёт его простым, но в сравнении с тем, что принято в IT-мире - это жутик. Просто ментальная модель неудачная (в основном потому что копирует понятия из телефонии).

8.16 , пох (?), 13:25, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – ну они же уже два раза поменяли формат конфигов "до основанья, а затем..." шишек, вроде, набито уже предостаточно, но воз и ныне там - патамушта да, телефонисты, у них все так получается. Помимо конфигов, есть еще ужасный внутренний код, с годами не ставший лучше, интерфейсы, вот это вот все. С другой стороны - ну а у кого оно хорошо? 7.15 , пох (?), 13:20, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Да уж, главная проблема Asterisk в том, что он рассчитан на использование в мелких офисах да ну, что тебе мешает пользоваться в немелких? Некому заплатить пару лямов? ;-) конфигурация у того же cucm ничем не лучше, если с нуля поднимать, хоть и есть браузерный ui. А у авайи так просто п-ц. Ну нанимают аутсорсера жеж, который умеет, за мелкий прайс. Когда через год поломают и нагреют на пару лямов - плачут. С авайей по другому, что-ли? для всего остального есть "облачные сервисы", которые решат за пользователя его проблемы, тоже в общем недорого. Главное, не знать, из какого дерьма и палок собраны.

