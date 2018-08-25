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25.08.2018 07:11  Коммуникационная платформа Asterisk перешла в руки компании Sangoma

Компания Sangoma Technologies, производящая оборудование для IP-телефонии, объявила о покупке компании Digium, развивающей открытую коммуникационную платформу Asterisk. Сумма сделки составила 28 млн долларов. Ранее в руки Sangoma перешёл проект FreePBX, в рамках которого велась разработка интерфейса для управления Asterisk и готовый дистрибутив для быстрого развёртывания VoIP-систем.

Sangoma продолжит развитие Asterisk в виде открытого проекта и будет поддерживать сложившееся сообщество. Компания также намерена инвестировать дополнительные ресурсы в разработку Asterisk и поддерживать независимых участников проекта.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.sangoma.com/press-...)
  2. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 15 с поддержкой видеоконференций
  3. OpenNews: Представлен новый коммуникационный фреймворк Asterisk SCF
  4. OpenNews: Исследователи из MIT разработали систему анонимных коммуникаций Riffle
  5. OpenNews: Релиз SIP-сервера Kamailio 3.3.4
  6. OpenNews: Релиз платформы VoIP-телефонии FreeSWITCH 1.2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: digium, asterisk, freepbx
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  • 1.1, Аноним (1), 08:19, 25/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +/
    На фоне покупки SUSE за 2 5 миллиарда долларов, GitHub за 7 5 миллиардов и разн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, hhg (ok), 09:54, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Все пилят Osmocom
     
     
  • 3.6, forsimen (ok), 10:10, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Каким образом теплое сливает мягкому?
     
     
  • 4.7, пох (?), 10:32, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    по цене акции, конечно же ;-)
    То есть вы сейчас на самом деле видели наглядную демонстрацию, почему гитхаб дороже истерикса - первое известно каждому хомячку, а второе [хомячкам] вообще непонятно чем отличается от телеграм.

    то что первое по сути ненужная херня, а без второго не было бы современной офисной телефонии (а та что была бы доступна за безумные деньги, была бы уровня 2001го года) - хомячкам невдомек.

    хотя, конечно, дигиум изначально выбрал дурацкую модель монетизации - продавать за безобразные деньги дерьмовые платы, переделанные изначально из софтмодема, вместо того чтобы поставлять законченное решение (и можно было поприличнее freepbx), а физические соединения оставить какой-нибудь циске или длинку - у слонов все равно и больше, и длиннее.

     
     
  • 5.9, Crazy Alex (ok), 10:53, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну, при этом астериск чудовищен, как ни крути, и если можно без него обойтись (FreeSwitch тот же взять, например) - то, считай, повезло. Делано телефонистами, блин, хоть и с лучшими намерениями.
     
     
  • 6.10, Аноним (1), 11:04, 25/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да уж, главная проблема Asterisk в том, что он рассчитан на использование в мелк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.13, Crazy Alex (ok), 13:18, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, главная проблема астериск - то, что он написан человеком, мало что понимавшим в "большом" программировании, и при этом был первой подобной софтиной, то есть шишек никаких набито не было. И неизбежные косяки, понятно, тянутся до сих пор.

    Кто пытался разобраться в средненькой офисной АТС сочтёт его простым, но в сравнении с тем, что принято в IT-мире - это жутик. Просто ментальная модель неудачная (в основном потому что копирует понятия из телефонии).

     
     
  • 8.16, пох (?), 13:25, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну они же уже два раза поменяли формат конфигов "до основанья, а затем..." шишек, вроде, набито уже предостаточно, но воз и ныне там - патамушта да, телефонисты, у них все так получается.

    Помимо конфигов, есть еще ужасный внутренний код, с годами не ставший лучше, интерфейсы, вот это вот все.

    С другой стороны - ну а у кого оно хорошо?

     
  • 7.15, пох (?), 13:20, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да уж, главная проблема Asterisk в том, что он рассчитан на использование в мелких офисах

    да ну, что тебе мешает пользоваться в немелких? Некому заплатить пару лямов? ;-)

    конфигурация у того же cucm ничем не лучше, если с нуля поднимать, хоть и есть браузерный ui. А у авайи так просто п-ц. Ну нанимают аутсорсера жеж, который умеет, за мелкий прайс. Когда через год поломают и нагреют на пару лямов - плачут. С авайей по другому, что-ли?

    для всего остального есть "облачные сервисы", которые решат за пользователя его проблемы, тоже в общем недорого. Главное, не знать, из какого дерьма и палок собраны.

     
  • 6.18, edo (ok), 13:42, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Делано телефонистами, блин, хоть и с лучшими намерениями.

    Ну не знаю, после всяких офисных панасоников конфиг asterisk'а мне показался вершиной логичности и удобности.

     
  • 5.11, ох (?), 11:38, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сравнивать Telegram и Asterisk как сравнивать Windows 10 и Gentoo. Кому нравится ковырять конфиги ради ковыряния, а кому взять и сразу позвонить. Выбор адекватного человека очевиден.
     
     
  • 6.12, тот самый Аноним (?), 12:22, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Сравнивать Telegram и Asterisk как сравнивать Windows 10 и Gentoo. Кому нравится
    > ковырять конфиги ради ковыряния, а кому взять и сразу позвонить. Выбор
    > адекватного человека очевиден.

    За сколько поднимаешь свой локальный телеграм на десяточке?
    И кому сливал^W^W чем общался 5 лет назад?


     
  • 6.14, Crazy Alex (ok), 13:19, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не тупи, астериск - это не клиент.
     
  • 6.17, Аноним (17), 13:36, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сравнивать Telegram и Asterisk как сравнивать Windows 10 и Gentoo

    Скорее как экскаватор и грузовик

     
  • 4.8, слесарево (?), 10:35, 25/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не мешайте акционерам акционировать.
     

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