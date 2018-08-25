25.08.2018 07:11  Коммуникационная платформа Asterisk перешла в руки компании Sangoma

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|4.7, пох (?), 10:32, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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по цене акции, конечно же ;-)
То есть вы сейчас на самом деле видели наглядную демонстрацию, почему гитхаб дороже истерикса - первое известно каждому хомячку, а второе [хомячкам] вообще непонятно чем отличается от телеграм.
то что первое по сути ненужная херня, а без второго не было бы современной офисной телефонии (а та что была бы доступна за безумные деньги, была бы уровня 2001го года) - хомячкам невдомек.
хотя, конечно, дигиум изначально выбрал дурацкую модель монетизации - продавать за безобразные деньги дерьмовые платы, переделанные изначально из софтмодема, вместо того чтобы поставлять законченное решение (и можно было поприличнее freepbx), а физические соединения оставить какой-нибудь циске или длинку - у слонов все равно и больше, и длиннее.
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|5.9, Crazy Alex (ok), 10:53, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Ну, при этом астериск чудовищен, как ни крути, и если можно без него обойтись (FreeSwitch тот же взять, например) - то, считай, повезло. Делано телефонистами, блин, хоть и с лучшими намерениями.
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|7.13, Crazy Alex (ok), 13:18, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Не, главная проблема астериск - то, что он написан человеком, мало что понимавшим в "большом" программировании, и при этом был первой подобной софтиной, то есть шишек никаких набито не было. И неизбежные косяки, понятно, тянутся до сих пор.
Кто пытался разобраться в средненькой офисной АТС сочтёт его простым, но в сравнении с тем, что принято в IT-мире - это жутик. Просто ментальная модель неудачная (в основном потому что копирует понятия из телефонии).
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|8.16, пох (?), 13:25, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ну они же уже два раза поменяли формат конфигов "до основанья, а затем..." шишек, вроде, набито уже предостаточно, но воз и ныне там - патамушта да, телефонисты, у них все так получается.
Помимо конфигов, есть еще ужасный внутренний код, с годами не ставший лучше, интерфейсы, вот это вот все.
С другой стороны - ну а у кого оно хорошо?
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|7.15, пох (?), 13:20, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Да уж, главная проблема Asterisk в том, что он рассчитан на использование в мелких офисах
да ну, что тебе мешает пользоваться в немелких? Некому заплатить пару лямов? ;-)
конфигурация у того же cucm ничем не лучше, если с нуля поднимать, хоть и есть браузерный ui. А у авайи так просто п-ц. Ну нанимают аутсорсера жеж, который умеет, за мелкий прайс. Когда через год поломают и нагреют на пару лямов - плачут. С авайей по другому, что-ли?
для всего остального есть "облачные сервисы", которые решат за пользователя его проблемы, тоже в общем недорого. Главное, не знать, из какого дерьма и палок собраны.
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|6.18, edo (ok), 13:42, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Делано телефонистами, блин, хоть и с лучшими намерениями.
Ну не знаю, после всяких офисных панасоников конфиг asterisk'а мне показался вершиной логичности и удобности.
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|5.11, ох (?), 11:38, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Сравнивать Telegram и Asterisk как сравнивать Windows 10 и Gentoo. Кому нравится ковырять конфиги ради ковыряния, а кому взять и сразу позвонить. Выбор адекватного человека очевиден.
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|6.12, тот самый Аноним (?), 12:22, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> Сравнивать Telegram и Asterisk как сравнивать Windows 10 и Gentoo. Кому нравится
> ковырять конфиги ради ковыряния, а кому взять и сразу позвонить. Выбор
> адекватного человека очевиден.
За сколько поднимаешь свой локальный телеграм на десяточке?
И кому сливал^W^W чем общался 5 лет назад?
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|6.17, Аноним (17), 13:36, 25/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Сравнивать Telegram и Asterisk как сравнивать Windows 10 и Gentoo
Скорее как экскаватор и грузовик
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