22.08.2018 10:37  Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 5.0, предлагающего десктоп-окружение Moksha

> Таки да, у россиях мало славянского. Взять тот же язык, со своими

> тюркизмами, латинизмами, ломаными мокшанскими словами и монгольскими матюками, многие

> считают что без последнего русский язык и не язык то вовсе

> а так, убогий диалект не поддающийся логике с уродливой фонетикой который

> режет слух(хотя фонетика резко зависит от страны и региона), например у

> кубанцев и сибиряков свой язык по сути, а у питерцев вообще

> придурошный поребрик. Толи дело шумеры, вот они славяне