22.08.2018 10:37  Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 5.0, предлагающего десктоп-окружение Moksha

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|3.14, Аноним (14), 11:36, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Это что зе такая политика, которая наплодила тысячи дистрибутивов? Это точно не что-то другое? :)
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|2.7, A.Stahl (ok), 10:59, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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И в чём же символизм? Русский я знаю хорошо, но не улавливаю ни игры слов ни... вообще не понимаю о чём ты.
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|3.18, Алконим (?), 11:58, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Основа русского народа — мокша (Мошква), ерзя (Рязань), плюс обрусевшие(тоесть принявшие православие и сменившие имя и фамилию на канонические) татары, словяне, финны, и т.д. Отследить это можно по народным песням — каким языком поют народные песни, такая и национальность. Напр. народная песня «Луганяса Келунясь» — мокша, «Ще не вмерла Украина» (есть такая народная песня на Кубани) — славяне, и т.д.
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|6.31, Какаянахренразница (ok), 13:06, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> кубанцев и сибиряков свой язык по сути
Все они одинаково прекрасно понимают, что им вещает Первый Канал, и все одинаково убого пишут каменты на опеннете.
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|6.34, dq0s4y71 (ok), 13:34, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Матюки - не монгольские, они встречаются уже в новгородских берестяных грамотах. Вы бы матчасть немножко подучили прежде чем чушь пороть.
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|6.53, Kepth (?), 15:35, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Таки да, у россиях мало славянского. Взять тот же язык, со своими
> тюркизмами, латинизмами, ломаными мокшанскими словами и монгольскими матюками, многие
> считают что без последнего русский язык и не язык то вовсе
> а так, убогий диалект не поддающийся логике с уродливой фонетикой который
> режет слух(хотя фонетика резко зависит от страны и региона), например у
> кубанцев и сибиряков свой язык по сути, а у питерцев вообще
> придурошный поребрик.
Толи дело шумеры, вот они славяне
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|3.48, dq0s4y71 (ok), 15:15, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Символизм в том, чтобы сравнить русских с мордвой. Опять не поняли? Говорящий подразумевает, что мордва - это "непристижная" этническая группа, принадлежность к которой должна оскорблять. Вот он и пытается это завуалированно сделать. Теперь понятнее? Банальный расизм, ага.
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|2.36, dq0s4y71 (ok), 13:45, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ваша шутка настолько глупа, что даже непонятна большинству россиян. И это безотносительно yблюдочной российской политики по отношению к известному соседнему государству :)
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|2.17, A.Stahl (ok), 11:49, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Возможно в дистре для старого оборудования присутствуют всякие deprecated хрени вроде Qt1-4 и т.п.
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|2.24, имя (?), 12:25, 22/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> a legacy это i386 32 bit?
> или облом 18.04 же дропнула 32 бита?
32-битные iso образы дропнула, а пакеты есть и будут. При желании можно самому собрать iso образ скачав нужные пакеты.
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