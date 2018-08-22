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22.08.2018 10:37  Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 5.0, предлагающего десктоп-окружение Moksha

Сформирован релиз дистрибутива Bodhi Linux 5.0, поставляемого с десктоп-окружением Moksha. Moksha развивается как форк кодовой базы Enlightenment 17 (E17), созданный для продолжения разработки Enlightenment как легковесного рабочего стола, в результате несогласия с политикой развития проекта, разрастания окружения Enlightenment 19 (E19) и ухудшения стабильности кодовой базы. Для загрузки предлагается три установочных образа: обычный (740 Мб), сокращённый для устаревшего оборудования (760 Мб) и расширенный с дополнительным набором приложений (1.5 Гб). Новый выпуск примечателен обновлением пакетной базы до Ubuntu 18.04 LTS.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.bodhilinux.com/201...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 4.4, предлагающего десктоп-окружение Moksha
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 4.3, предлагающего десктоп-окружение Moksha
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.21
  5. OpenNews: Новая версия EFL 1.20 (Enlightenment Foundation Library)
  6. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.22
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: bodhi, linux
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  • 1.1, Аноним (1), 10:44, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Почему те люди, которые разрабатывают дистрибутивы "на основе", не направят свою [полезную] деятельность на развитие основного дистрибутива?
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 10:57, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Из-за "несогласия с политикой развития проекта".
     
     
  • 3.9, Попугай Кеша (?), 11:02, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Потому что за любым проектом стоят "люди"
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:36, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это что зе такая политика, которая наплодила тысячи дистрибутивов? Это точно не что-то другое? :)
     
     
  • 4.40, Клыкастый (ok), 14:16, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Что плохого в тысяче дистрибутивов?
     
  • 2.32, Никонор Бонифатич (?), 13:11, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    потому что они не улучшают первоначальную ОС, а делают ее другой.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:51, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    ---- Почему те люди, которые разрабатывают дистрибутивы на основе , не направ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:52, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Мокша? Как это символично. Россиянам должно понравиться.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:55, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Перепись хiхлiв з саломрiямi объявляю открытой
     
  • 2.6, имя (?), 10:57, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    тот же enlightenment на санскрите.
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 10:59, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И в чём же символизм? Русский я знаю хорошо, но не улавливаю ни игры слов ни... вообще не понимаю о чём ты.
     
     
  • 3.10, Георгий (??), 11:03, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Думаю, ассоциации с анектодами про евреев. Обычно там имена вроде Мойша и т.п.
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:04, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Мокша - этногруппа мордвы
     
  • 3.18, Алконим (?), 11:58, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Основа русского народа — мокша (Мошква), ерзя (Рязань), плюс обрусевшие(тоесть принявшие православие и сменившие имя и фамилию на канонические) татары, словяне, финны, и т.д. Отследить это можно по народным песням — каким языком поют народные песни, такая и национальность. Напр. народная песня «Луганяса Келунясь» — мокша, «Ще не вмерла Украина» (есть такая народная песня на Кубани) — славяне, и т.д.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 12:15, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Эрзяне Мордва, к славянской группе не относятся Мокшане Мордва, к славянской ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.26, Алконим (?), 12:30, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А народные песни они на каких языках поют? Я не знаю таких славянских языков: https://www.youtube.com/watch?v=mRF9JwLh69s . Хотя например этот я понимаю: https://www.youtube.com/watch?v=o3GSvw6303w .
     
  • 5.29, Аноним (29), 12:50, 22/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Таки да, у россиях мало славянского Взять тот же язык, со своими тюркизмами, ла... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.31, Какаянахренразница (ok), 13:06, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > кубанцев и сибиряков свой язык по сути

    Все они одинаково прекрасно понимают, что им вещает Первый Канал, и все одинаково убого пишут каменты на опеннете.

     
  • 6.34, dq0s4y71 (ok), 13:34, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Матюки - не монгольские, они встречаются уже в новгородских берестяных грамотах. Вы бы матчасть немножко подучили прежде чем чушь пороть.
     
     
  • 7.37, Алконим (?), 13:46, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Номер грамоты потрудитесь указать. Вы же изучили...

    http://gramoty.ru/birchbark/document/filter/?conditionalDateInitialYear=1020&

     
     
  • 8.44, dq0s4y71 (ok), 15:01, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Обсценная_лексика_в_русском_языке#Обсценная_лекс
     
     
  • 9.47, DevOps (?), 15:13, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хватит со своим царьком писать новую историю.
     
     
  • 10.49, dq0s4y71 (ok), 15:17, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это не ко мне. Я к царьку симпатий не испытываю.
     
  • 10.50, Kepth (?), 15:27, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Хватит со своим царьком писать новую историю.

    Куда уж там нам до шумерской истории

     
  • 7.43, DevOps (?), 14:41, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты там уже икону и клавиатуру из бересты покрасил?
     
     
  • 8.46, dq0s4y71 (ok), 15:04, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты уже в лужу пyкнyл?
     
  • 6.53, Kepth (?), 15:35, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Таки да, у россиях мало славянского. Взять тот же язык, со своими
    > тюркизмами, латинизмами, ломаными мокшанскими словами и монгольскими матюками, многие
    > считают что без последнего русский язык и не язык то вовсе
    > а так, убогий диалект не поддающийся логике с уродливой фонетикой который
    > режет слух(хотя фонетика резко зависит от страны и региона), например у
    > кубанцев и сибиряков свой язык по сути, а у питерцев вообще
    > придурошный поребрик.

    Толи дело шумеры, вот они славяне

     
  • 4.25, Аноним (25), 12:27, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что за бред, лол
    Источник в виде статьи из рецензируемого начуного журнала в студию
     
  • 3.48, dq0s4y71 (ok), 15:15, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Символизм в том, чтобы сравнить русских с мордвой. Опять не поняли? Говорящий подразумевает, что мордва - это "непристижная" этническая группа, принадлежность к которой должна оскорблять. Вот он и пытается это завуалированно сделать. Теперь понятнее? Банальный расизм, ага.
     
     
  • 4.51, Ordu (ok), 15:30, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А славяне -- типа престижная? Гы, лол.
     
     
  • 5.55, dq0s4y71 (ok), 15:40, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут пока про мокшу разговор.
     
     
  • 6.56, Ordu (ok), 16:00, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Тут пока про мокшу разговор.

    А, ок. Сорри.

     
  • 2.36, dq0s4y71 (ok), 13:45, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ваша шутка настолько глупа, что даже непонятна большинству россиян. И это безотносительно yблюдочной российской политики по отношению к известному соседнему государству :)
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 13:55, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Непонятна тем кто не знает историю, лично я все понял без проблем.
     
     
  • 4.45, dq0s4y71 (ok), 15:03, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Кто тебе сказал, что ты знаешь историю? :)
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:01, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Если не одумаются то попадут в Нараку.
     
     
  • 2.19, enlighmened anonimous (?), 12:13, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сижу на нарах я, в Нараке я
     
  • 1.12, Аноним (-), 11:11, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >для устаревшего оборудования
    >760 Мб

    и эти туда же

     
  • 1.13, Аноним (13), 11:27, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > обычный (740 Мб), сокращённый для устаревшего оборудования (760 Мб)

    Я чего-то не понимаю?

    > обычный (740 Мб)
    > сокращённый (760 Мб)

     
     
  • 2.16, Andrey Mitrofanov (?), 11:43, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Я чего-то не понимаю?
    >> обычный (740 Мб)
    >> сокращённый (760 Мб)

    " А чтобы попасть куда-нибудь, надо бежать в два раза быстрее. "

     
  • 2.17, A.Stahl (ok), 11:49, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Возможно в дистре для старого оборудования присутствуют всякие deprecated хрени вроде Qt1-4 и т.п.

     
  • 1.15, Аноним (14), 11:38, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Смотрю на скрин и ничего, кроме печали...
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:17, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    a legacy это i386 32 bit?
    или облом 18.04 же дропнула 32 бита?
     
     
  • 2.24, имя (?), 12:25, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > a legacy это i386 32 bit?
    > или облом 18.04 же дропнула 32 бита?

    32-битные iso образы дропнула, а пакеты есть и будут. При желании можно самому собрать iso образ скачав нужные пакеты.

     
  • 1.22, Аноним (21), 12:18, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а расширенный образ так же идет как установочный? т.е. можно 1.3-1.5Гб образ качнуть и с него установить?
     
  • 1.23, Аноним (21), 12:19, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ok понял это тоже как установочный образ  and AppPack which includes more software on the installation media.
     
  • 1.27, Аноним (29), 12:32, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Забавное название, наверное какой то россияшка приложил руку.
     
  • 1.30, Уютный (?), 12:53, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хочу передать привет!
     
  • 1.33, Аноним (38), 13:25, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >moksha

    У кого-то сейчас гордости полные лапти.

     
  • 1.35, Иван Семеныч (?), 13:39, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Про мокшу уже пошутили?
     
     
  • 2.42, Клыкастый (ok), 14:18, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    неоднократно
     
  • 2.52, Нанобот (ok), 15:33, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Безперечно
     
  • 1.39, Аноним (39), 13:56, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Боже, сколько скакломрази в треде!
     
     
  • 2.41, rshadow (ok), 14:18, 22/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У них обострение. Видать осень близко.
     
  • 1.54, Тот_Самый_Анонимус (?), 15:38, 22/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >поставляемого с десктоп-окружением Moksha

    Изя обобряэ.

     

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