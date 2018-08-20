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20.08.2018 08:43  Уязвимость в Docker, связанная с предоставление доступа к /proc/acpi

Раскрыты сведения об уязвимости (CVE-2018-10892) в инструментарии управления контейнерами Docker. Проблема вызвана тем, что Docker не фильтрует из отображаемого внутри контейнеров пространства /proc подкаталог /proc/acpi, что позволяет из контейнера изменять режимы работы оборудования, например, включать и выключать Bluetooth (echo "enable" >/proc/acpi/ibm/bluetooth), активировать подсветку клавиатуры (echo 2 >/proc/acpi/ibm/kbdlight) и т.п. Дистрибутивы с appArmor и SELinux, включенном в режиме "enforcing", эффективно блокируют данную проблему.

  1. Главная ссылка к новости (https://access.redhat.com/erra...)
Автор новости: Аноним
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: docker
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:07, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Epic Fail товарищи
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 11:13, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +11 +/
    Контейнеры... Изоляция... LOL.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:34, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >>Контейнеры... Изоляция... LOL.

    Так недавно ж снова всплыла уязвимость в процессорах (Foreshadow), ставящая под угрозу безопасность vps и облачных хостингов.

     
     
  • 4.46, Ivan_83 (ok), 13:26, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Так с интела пора валить.
     
     
  • 5.61, Anonymouss (?), 16:33, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    На докер, да.
     
  • 3.20, Аноним (-), 11:41, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    > Контейнеры... Изоляция... LOL.

    The 's' in Docker stands for security!

     
  • 3.58, anonymous (??), 16:14, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Контейнер != изоляция. Docker контейнер, но без изоляции.
     
     
  • 4.59, Аноним (59), 16:18, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    какой смысл тогда в контейнере? вот у vz и изоляция, и контейнеры настоящие.
     
     
  • 5.65, Аноним (-), 17:33, 20/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И где все ваши vz, zones, jails Теоретические академподелки, не приспособленны... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.66, Аноним (66), 18:04, 20/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А docker прямо приспособлен к прудукшену по самые помидоры Щаз https habr co... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.73, шухер (?), 20:43, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    OpenVZ используется тучей хостеров vds/vps
    Выходите из погреба.
     
  • 5.67, Аноний (?), 18:20, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Переносимость. Изоляция часто мешает, например без танцев с бубнов нельзя получить доступ к файлам.
     
  • 2.12, имя (?), 11:13, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Container Linux by CoreOS stable (1800.5.0)
    $ docker exec -it d911de0408c3 /bin/ash
    / # ls -la /proc/acpi/
    total 0
    dr-xr-xr-x    2 root     root             0 Aug 20 08:09 .
    dr-xr-xr-x   99 root     root             0 Jul 31 15:37 ..
    -rw-r--r--    1 root     root             0 Aug 20 08:09 wakeup
    / # cat /proc/acpi/wakeup
    Device S-state   Status   Sysfs node
    / #
     
  • 2.45, Харитон (?), 13:21, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Epic Fail тем, кто при настройке cервера отключает SeLinux.
    Изучить как им пользоваться видать собственная важность запрещает.
     
  • 2.50, SysA (?), 14:07, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, да! Не понятно только почему она в мини... :)
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:21, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    in the word Docker 's' letter means security!
    P.S. уязвимость раскрыта на прошлой неделе, с разморозочкой
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:25, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ыыыыы... пойду своего хостера потроллю.
     
     
  • 2.75, Аноним (75), 21:31, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    За вами уже выехали.
     
  • 1.4, Аноним (66), 10:36, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Кто просветит, почему всегда качественные системы уходят в забвение, а всякое дерьмо вроде docker-а занимает рынок и приобретает кучу фанатичных поколонников? Все мухи?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:41, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > качественные системы

    какие?

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:54, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    BeoS
     
  • 3.18, Аноним (17), 11:36, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Знавал чела, который на полном серьезе считал "качественным аналогом" докера OpenVZ =)) Еще и админом в небольшом воронежском банке при этом работал.
     
     
  • 4.60, Аноним (59), 16:21, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    OpenVZ - аналог Docker'а? Это он отжог! У OpenVZ изоляция настоящая.
     
  • 3.52, lxc (?), 14:14, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    LXC?
     
  • 2.6, Некто (??), 10:41, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    что по вашему качественная система, peacemaker ?
     
     
  • 3.13, Аноним (66), 11:16, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Solaris Zone
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 11:51, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И чем оно лучше докера? Чем армяне? Вроде бы нет, потому что соплярис больше никому не нужен, кроме терпил, посаженных на иглу 20 лет назад.
     
     
  • 5.27, Аноним (66), 11:59, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Потому что просто работает, стабильно и на любой нагрузке, а не падает, глючит и сыпется как docker.
     
     
  • 6.28, Аноним (22), 12:02, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ай да шутник, и где же оно у тебя работает? В Серьёзном Бизнесе? Где 96 вычислительных ядер занимают шкаф размером с советский платяной шкаф?
     
  • 5.29, Аноним (-), 12:04, 20/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    А паровые турбины не лучше электровелосипеда, потому что паровозы больше никому ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:56, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Решил я как-то перевести прод на докер. 10 минут потыкал что-то там и все готово. Выглядит удобно и чистенько. Безопасность - как минимум не хуже чем было до этого, а во многих местах - лучше.
     
     
  • 3.9, Ага (?), 10:58, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А вы уже пробовали, на своем севрере блютуз выключать ? на моем что то не срабатывает, может блютуза нет
     
     
  • 4.23, Аноним (22), 11:52, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У тебя докер притянул в зависимостях блютуз, и ты больше не можешь без блютуза работать?
     
     
  • 5.49, Ага (?), 13:46, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ДА! Уже заказал трансфер донгла в ДЦ, чортов докер не заводится :(
     
  • 4.56, Аноним (56), 15:02, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А вы уже пробовали, на своем севрере блютуз выключать ? на моем что то не срабатывает, может блютуза нет

    А кроме блютуза там ничего больше нет? Ни fan, ни cpu/, ни /sleep?


     
     
  • 5.57, имя (?), 15:29, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вы проверьте сами. Я ничего из этого не нашёл.
    Только wakeup и PCI0:
    root@c8b0390d3ce6:/# cat /proc/acpi/wakeup
    Device S-state   Status   Sysfs node
    PCI0   S5 *disabled  no-bus:pci0000:00

    и так выключен. Включение ничего не меняет:
    root@c8b0390d3ce6:/# echo PCI0 > /proc/acpi/wakeup
    root@c8b0390d3ce6:/# cat /proc/acpi/wakeup
    Device S-state   Status   Sysfs node
    PCI0   S5 *enabled   no-bus:pci0000:00

    host centos 6.9 на HP ProLiant DL360 G5

    # /sbin/lspci
    00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 5000P Chipset Memory Controller Hub (rev b1)
    ...

     
  • 2.42, нах (?), 13:05, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    качественные - сложный дизайн, языки программирования для взрослых, часто надо заплатить денег за удовольствие почитать документацию (не говоря уже про пользоваться). Настраивать простые вещи сложно, надо понимать что делаешь, сложные - примерно так же, но до сложных немногие доходят.

    А всякое дерьмо - любая обезьянка, кое-как научившаяся новому-модному язычку, может принять участие в разработке. Любой деврукиизопс- может осилить docker run, а то и compose.

    Ну и имеем, что имеем. А sun - банкрот.

     
  • 1.10, Аноним (10), 10:58, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Удобно для хостера, удобно для клиента. Только надо помнить, что ничего важного там держать не следует.
     
  • 1.14, Аноняшка (?), 11:20, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Банально, включая и выключая блютус, можно "морзянкой", по нескольку байт в минуту, "сливать" пароли, куки, /etc/shadow....
     
  • 1.15, Аноним (17), 11:23, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>включать и выключать Bluetooth
    >>активировать подсветку клавиатуры

    Очень актуально для серверов, да.

     
     
  • 2.39, нах (?), 12:57, 20/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    а это смотря чего-серверов и из чего Как тебе такая красота apt-get -s remo... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.47, SysA (?), 13:34, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то этот пример был дан из расчета на уровень домохозяек, чтобы внушительнее выглядело и не особо пугать...
    На самом деле там можно управлять всем, что на ACPI выходит: например, разгонять/тормозить вентиляторы, выключать питание и пр.
     
  • 1.16, Аноним (17), 11:26, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А самое главное - чтобы софт в контейнере мог писать что-то в /proc/acpi, он должен выполняться под root, что само по себе дыра в безопасности.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:44, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    От задачи зависит. Это же фича контейнера - изолировать приложения в юзерспейсе и предоставлять возможность запускать их даже в *изолированном* руте.
     
     
  • 3.26, anonymous (??), 11:58, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > Это же фича контейнера - изолировать приложения в юзерспейсе

    Идиоты, которые верят что docker хоть какое-то отношение имеет к безопасности, обречены майнить чужие коины.

     
  • 2.24, anonymous (??), 11:57, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > он должен выполняться под root

    Ха, как будто кто-то из смузихлебателей знает про ключ -u или смотрят в Dockerfile под каким пользователем запускается entrypoint. В docker-compose до сих пор нет нормального способа задать пользователя. Поэтому считай. что у всех все работает под рутом.

     
  • 2.25, Аноним (-), 11:58, 20/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Вообще-то задумка в изоляции как раз и была в том, чтобы можно было спокойно дат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.71, Аноним (71), 20:29, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Докеры для того, чтобы даже тот, кто не умеет читать и писать конфиг, мог почувствовать себя девопсом.
     
  • 1.19, имя (?), 11:36, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    centos 6 docker --version Docker version 17 12 0-ce, build c97c6d6 docker ru... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.41, Аноним (41), 13:04, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А где же эта хваленая изоляция? Где она? Мы говорим о ней постоянно!
     
     
  • 2.43, нах (?), 13:08, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    синенькая? Так вот же ж она, щас подмотаем... опа, /proc/acpi добавлен в список неположенного докерам, всем обновляться! До следующего (из миллиона того что может оказаться в /proc) спим спокойно.

     
  • 2.44, Аноним (-), 13:15, 20/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Для изоляции приложения есть специально заточенный под это дело, простой, понятн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 14:12, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    LXD-docker пашет на rhel
     
  • 3.54, anonymous (??), 14:42, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я вот уже давно мучаюсь одним вопросом. А что если изоляция нужна не руту, а простому пользователю. Как он может создать для себя песочницу, если все нужные для этого вызовы - привилегированные?

    Может есть какой-нибудь сервис systemd-namespaces, который проксирует запросы от пользователей и выполняет от имени рута?

     
     
  • 4.68, Animemous (?), 19:15, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не все. Кое-что можно без рута. Bubblewrap на это дело и пилят.
     
  • 3.55, нах (?), 14:46, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Для изоляции приложения есть специально заточенный под это дело, простой, понятный и
    > безбаговый SELinux.

    лолшто?

    >  А изоляция в контейнерах не нужна (знают все умные люди)!

    а, понял, понял.

    Вы бы эта, тег "сарказм" аккуратнее расставляли. "специально заточенный под это дело" должно было быть снаружи.

    кстати, странно что "специально заточенный под это дело, простой и безбаговый apparmor" (у которого есть профиль для докера) не помог. Впрочем, первоисточник новости - rhn, а они такими вещами не особенно интересуются.


     
  • 1.48, Аноним (51), 13:45, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    CentOS/RHEL небезопасен!!!
     
     
  • 2.69, lone_wolf (ok), 20:11, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошо, почему?
     
  • 1.62, Alex_hha (?), 16:45, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для изоляции приложения есть специально заточенный под это дело, простой, понятный и безбаговый SELinux

    запустите на одном хосте 5 приложений, каждое из которых будет требовать свою версию glibc/ruby/python/php

     
     
  • 2.64, Аноним (64), 17:22, 20/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это был сарказм в ином случае простым и понятным selinux назвать не получится... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.70, пох (?), 20:21, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    1. а можно вместо этого один раз выпороть пять разработчиков, чтобы они не требовали ненужной херни?
    2. в редчайших случаях (когда переходный период, когда мержатся разные проекты и не хватает мощностей) - мы, не поверите, держали две версии и glibc, и пихона, и пехепе. И оно у нас работало без всяких докеров. Вы не умеете? Значит вы безграмотны и криворуки, см пункт 1.
    Работало бы и по пять, но см пункт 1. Зоопарк версий в продакшн - ненужно. Ни в контейнере, ни без него. В том числе и потому, что генитальный разработчик не собирается отвечать за баги и нестабильность в не своем коде.

    И нет, ни один разработчик не уволился потому, что "у вас надо программировать на php5.6, а я хочу 7.2"

    Но вот возможность отделить систему, в которой крутится продукт разработчиков, от системы, предоставляющей ему физические ресурсы - в целом, полезна. К сожалению, докер реализует ее практически никак - из-за кривой overlayfs, сломанной концепции volumes, хранения информации важной для внутренности контейнера - отдельно от контейнера, недоделанной сетевой инфраструктуры, неумения его разработчиков пользоваться shell... и так до бесконечности.

    Часть этих проблем кое-как затыкают ненужные "системы оркестрации", притаскивая взамен еще миллион своих собственных.

     
     
  • 3.74, Gemorroj (ok), 21:03, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    если я правильно понял, то разрабам из-за жопорукости админа приходиться кодить на пхп5.6 без возможности обновиться до 7.2 (ненужная херня, на сколько я понял)?
    это тогда причина не разрабам увольняться, а уволить админа.
     
  • 1.63, Alex_hha (?), 16:47, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Идиоты, которые верят что docker хоть какое-то отношение имеет к безопасности, обречены майнить чужие коины.

    О какой изоляции тут можно говорить, после Meltdown/Spectre/Foreshadow ?!

     
     
  • 2.72, Аноним (72), 20:30, 20/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    AMD
     

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