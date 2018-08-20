20.08.2018 08:43  Уязвимость в Docker, связанная с предоставление доступа к /proc/acpi

1. а можно вместо этого один раз выпороть пять разработчиков, чтобы они не требовали ненужной херни?

2. в редчайших случаях (когда переходный период, когда мержатся разные проекты и не хватает мощностей) - мы, не поверите, держали две версии и glibc, и пихона, и пехепе. И оно у нас работало без всяких докеров. Вы не умеете? Значит вы безграмотны и криворуки, см пункт 1.

Работало бы и по пять, но см пункт 1. Зоопарк версий в продакшн - ненужно. Ни в контейнере, ни без него. В том числе и потому, что генитальный разработчик не собирается отвечать за баги и нестабильность в не своем коде. И нет, ни один разработчик не уволился потому, что "у вас надо программировать на php5.6, а я хочу 7.2" Но вот возможность отделить систему, в которой крутится продукт разработчиков, от системы, предоставляющей ему физические ресурсы - в целом, полезна. К сожалению, докер реализует ее практически никак - из-за кривой overlayfs, сломанной концепции volumes, хранения информации важной для внутренности контейнера - отдельно от контейнера, недоделанной сетевой инфраструктуры, неумения его разработчиков пользоваться shell... и так до бесконечности. Часть этих проблем кое-как затыкают ненужные "системы оркестрации", притаскивая взамен еще миллион своих собственных.