20.08.2018 08:43  Уязвимость в Docker, связанная с предоставление доступа к /proc/acpi

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|3.17, Аноним (17), 11:34, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>>Контейнеры... Изоляция... LOL.
Так недавно ж снова всплыла уязвимость в процессорах (Foreshadow), ставящая под угрозу безопасность vps и облачных хостингов.
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|5.67, Аноний (?), 18:20, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Переносимость. Изоляция часто мешает, например без танцев с бубнов нельзя получить доступ к файлам.
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|2.12, имя (?), 11:13, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Container Linux by CoreOS stable (1800.5.0)
$ docker exec -it d911de0408c3 /bin/ash
/ # ls -la /proc/acpi/
total 0
dr-xr-xr-x 2 root root 0 Aug 20 08:09 .
dr-xr-xr-x 99 root root 0 Jul 31 15:37 ..
-rw-r--r-- 1 root root 0 Aug 20 08:09 wakeup
/ # cat /proc/acpi/wakeup
Device S-state Status Sysfs node
/ #
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|2.45, Харитон (?), 13:21, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Epic Fail тем, кто при настройке cервера отключает SeLinux.
Изучить как им пользоваться видать собственная важность запрещает.
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|1.4, Аноним (66), 10:36, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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Кто просветит, почему всегда качественные системы уходят в забвение, а всякое дерьмо вроде docker-а занимает рынок и приобретает кучу фанатичных поколонников? Все мухи?
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|3.18, Аноним (17), 11:36, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Знавал чела, который на полном серьезе считал "качественным аналогом" докера OpenVZ =)) Еще и админом в небольшом воронежском банке при этом работал.
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|4.22, Аноним (22), 11:51, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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И чем оно лучше докера? Чем армяне? Вроде бы нет, потому что соплярис больше никому не нужен, кроме терпил, посаженных на иглу 20 лет назад.
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|5.27, Аноним (66), 11:59, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Потому что просто работает, стабильно и на любой нагрузке, а не падает, глючит и сыпется как docker.
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|6.28, Аноним (22), 12:02, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Ай да шутник, и где же оно у тебя работает? В Серьёзном Бизнесе? Где 96 вычислительных ядер занимают шкаф размером с советский платяной шкаф?
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|2.8, Аноним (8), 10:56, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Решил я как-то перевести прод на докер. 10 минут потыкал что-то там и все готово. Выглядит удобно и чистенько. Безопасность - как минимум не хуже чем было до этого, а во многих местах - лучше.
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|3.9, Ага (?), 10:58, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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А вы уже пробовали, на своем севрере блютуз выключать ? на моем что то не срабатывает, может блютуза нет
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|4.56, Аноним (56), 15:02, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А вы уже пробовали, на своем севрере блютуз выключать ? на моем что то не срабатывает, может блютуза нет
А кроме блютуза там ничего больше нет? Ни fan, ни cpu/, ни /sleep?
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|5.57, имя (?), 15:29, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А вы проверьте сами. Я ничего из этого не нашёл.
Только wakeup и PCI0:
root@c8b0390d3ce6:/# cat /proc/acpi/wakeup
Device S-state Status Sysfs node
PCI0 S5 *disabled no-bus:pci0000:00
и так выключен. Включение ничего не меняет:
root@c8b0390d3ce6:/# echo PCI0 > /proc/acpi/wakeup
root@c8b0390d3ce6:/# cat /proc/acpi/wakeup
Device S-state Status Sysfs node
PCI0 S5 *enabled no-bus:pci0000:00
host centos 6.9 на HP ProLiant DL360 G5
# /sbin/lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 5000P Chipset Memory Controller Hub (rev b1)
...
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|2.42, нах (?), 13:05, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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качественные - сложный дизайн, языки программирования для взрослых, часто надо заплатить денег за удовольствие почитать документацию (не говоря уже про пользоваться). Настраивать простые вещи сложно, надо понимать что делаешь, сложные - примерно так же, но до сложных немногие доходят.
А всякое дерьмо - любая обезьянка, кое-как научившаяся новому-модному язычку, может принять участие в разработке. Любой деврукиизопс- может осилить docker run, а то и compose.
Ну и имеем, что имеем. А sun - банкрот.
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|2.47, SysA (?), 13:34, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вообще-то этот пример был дан из расчета на уровень домохозяек, чтобы внушительнее выглядело и не особо пугать...
На самом деле там можно управлять всем, что на ACPI выходит: например, разгонять/тормозить вентиляторы, выключать питание и пр.
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|2.21, Аноним (21), 11:44, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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От задачи зависит. Это же фича контейнера - изолировать приложения в юзерспейсе и предоставлять возможность запускать их даже в *изолированном* руте.
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|3.26, anonymous (??), 11:58, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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> Это же фича контейнера - изолировать приложения в юзерспейсе
Идиоты, которые верят что docker хоть какое-то отношение имеет к безопасности, обречены майнить чужие коины.
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|2.24, anonymous (??), 11:57, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> он должен выполняться под root
Ха, как будто кто-то из смузихлебателей знает про ключ -u или смотрят в Dockerfile под каким пользователем запускается entrypoint. В docker-compose до сих пор нет нормального способа задать пользователя. Поэтому считай. что у всех все работает под рутом.
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|3.71, Аноним (71), 20:29, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Докеры для того, чтобы даже тот, кто не умеет читать и писать конфиг, мог почувствовать себя девопсом.
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|2.43, нах (?), 13:08, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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синенькая? Так вот же ж она, щас подмотаем... опа, /proc/acpi добавлен в список неположенного докерам, всем обновляться! До следующего (из миллиона того что может оказаться в /proc) спим спокойно.
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|3.54, anonymous (??), 14:42, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я вот уже давно мучаюсь одним вопросом. А что если изоляция нужна не руту, а простому пользователю. Как он может создать для себя песочницу, если все нужные для этого вызовы - привилегированные?
Может есть какой-нибудь сервис systemd-namespaces, который проксирует запросы от пользователей и выполняет от имени рута?
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|3.55, нах (?), 14:46, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Для изоляции приложения есть специально заточенный под это дело, простой, понятный и
> безбаговый SELinux.
лолшто?
> А изоляция в контейнерах не нужна (знают все умные люди)!
а, понял, понял.
Вы бы эта, тег "сарказм" аккуратнее расставляли. "специально заточенный под это дело" должно было быть снаружи.
кстати, странно что "специально заточенный под это дело, простой и безбаговый apparmor" (у которого есть профиль для докера) не помог. Впрочем, первоисточник новости - rhn, а они такими вещами не особенно интересуются.
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|1.62, Alex_hha (?), 16:45, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Для изоляции приложения есть специально заточенный под это дело, простой, понятный и безбаговый SELinux
запустите на одном хосте 5 приложений, каждое из которых будет требовать свою версию glibc/ruby/python/php
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|2.70, пох (?), 20:21, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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1. а можно вместо этого один раз выпороть пять разработчиков, чтобы они не требовали ненужной херни?
2. в редчайших случаях (когда переходный период, когда мержатся разные проекты и не хватает мощностей) - мы, не поверите, держали две версии и glibc, и пихона, и пехепе. И оно у нас работало без всяких докеров. Вы не умеете? Значит вы безграмотны и криворуки, см пункт 1.
Работало бы и по пять, но см пункт 1. Зоопарк версий в продакшн - ненужно. Ни в контейнере, ни без него. В том числе и потому, что генитальный разработчик не собирается отвечать за баги и нестабильность в не своем коде.
И нет, ни один разработчик не уволился потому, что "у вас надо программировать на php5.6, а я хочу 7.2"
Но вот возможность отделить систему, в которой крутится продукт разработчиков, от системы, предоставляющей ему физические ресурсы - в целом, полезна. К сожалению, докер реализует ее практически никак - из-за кривой overlayfs, сломанной концепции volumes, хранения информации важной для внутренности контейнера - отдельно от контейнера, недоделанной сетевой инфраструктуры, неумения его разработчиков пользоваться shell... и так до бесконечности.
Часть этих проблем кое-как затыкают ненужные "системы оркестрации", притаскивая взамен еще миллион своих собственных.
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|3.74, Gemorroj (ok), 21:03, 20/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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если я правильно понял, то разрабам из-за жопорукости админа приходиться кодить на пхп5.6 без возможности обновиться до 7.2 (ненужная херня, на сколько я понял)?
это тогда причина не разрабам увольняться, а уволить админа.
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|1.63, Alex_hha (?), 16:47, 20/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Идиоты, которые верят что docker хоть какое-то отношение имеет к безопасности, обречены майнить чужие коины.
О какой изоляции тут можно говорить, после Meltdown/Spectre/Foreshadow ?!
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