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18.08.2018 19:59  Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.5, продолжающего развитие KDE 3.5

Спустя почти два года с момента прошлого выпуска подготовлен релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.5, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Готовые бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, Mageia, openSUSE и PCLinuxOS.

Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с KDE4, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE4-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления.

В новой версии внесены изменения, главным образом связанные с устранением ошибок и проведением работы по повышению стабильности кодовой базы. Среди добавленных улучшений:

  • Добавлена поддержка GnuPG 2.1 и улучшены настройки KGPG;
  • Расширен интерфейс Ark и плагинов к нему, добавлена поддержка архивов .rar;
  • Улучшены вычисления в mini-cli;
  • Улучшено отображение пиктограммы в корзине;
  • В Kopete улучшена поддержка протокола Jabber и прекращена поддержка AIM;
  • Расширено число поддерживаемых MIME-типов;
  • В Kate добавлена подсветка кодов G-code;
  • Добавлена поддержка OpenSSL 1.1;
  • Улучшена поддержка TLS v1.2;
  • Улучшена поддержка Clang;
  • Добавлена поддержка GCC7 и GCC8;
  • Добавлена поддержка Java8 и более новых выпусков;
  • Добавлена поддержка ICU 58 и более новых выпусков;
  • В TDEPowersaver улучшена работа с таймером;
  • Добавлена возможность запуска новых сеансов с предварительной блокировкой входа, что полезно для организации автоматического входа в систему;
  • Реализовано определение выпусков ruby 2.3, 2.4 и 2.5;
  • Устранены утечки памяти;
  • В NetworkManager добавлена возможность рандомизации MAC-адресов;
  • Возобновлена поддержка звуковых файлов в формате OGG;

Несколько лет назад было начато портирование кодовой базы на Qt 4, но в 2014 году данный процесс заморожен. До завершения миграции на Qt4 силами проекта обеспечено поддержание кодовой базы Qt3, в которую продолжают вноситься исправления ошибок и добавляться улучшения, несмотря на официальное прекращение поддержки Qt3.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.trinitydesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Q4OS 2.4, поставляемого с рабочим столом Trinity
  3. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.4, продолжающего развитие KDE 3.5
  4. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Trinity R14.0.3, продолжающего развитие KDE 3.5
  5. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.2, продолжающего развитие KDE 3.5
  6. OpenNews: Доступно десктоп-окружение Trinity R14.0.1, продолжающее развитие KDE 3.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: , trinity, kde
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 20:11, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –10 +/
    Первое мне понятно даже несмотря на то что я второгномер А вот зачем поддержива... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:19, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    > мне понятно
    > я второгномер

    Что за  взаимоисключающие параметры? :)
    Правильнее было бы сказать "первое мне понятно, поскольку тоже люблю старые технологии - я второгномер"

     
  • 2.9, Tita_M (ok), 20:22, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >А вот зачем поддерживать Qt3?

    Из-за того, что портировать на четвертые слишком сложно. Ещё разрабы кед, когда-то давно это говорили и из-за этого у них получилось KDE4=/=4.0

     
  • 2.15, Аноним (-), 20:56, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Зачем тебе понимать? Просто пользуйся.
     
  • 2.30, Michael Shigorin (ok), 23:06, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё как заметно, особенно когда с GL что-то не так.
     
  • 2.39, Аноним (-), 00:47, 19/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Затем что работает - не трогай.
     
  • 1.2, kknight (ok), 20:12, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Клёво. Хочу сымитировать вот такое оформление в Тринити:
    http://mobile.osnews.com/img/5922/snapshot1.jpg
     
     
  • 2.5, Tita_M (ok), 20:16, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Жуть.
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 01:02, 19/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотел поесть, но после такого скрина передумал...
     
  • 2.8, Аноним (6), 20:20, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Похоже на какую-то преальфу XP
     
  • 2.12, saahriktu (ok), 20:31, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    К сожалению, просто так не получится. Эту тему оформления тулкита (кстати, да, мне она раньше тоже больше остальных нравилась) выпилили после Qt 2.
     
  • 2.21, Аноним (21), 21:10, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Клёво. Хочу сымитировать вот такое оформление в Тринити:
    > http://mobile.osnews.com/img/5922/snapshot1.jpg

    https://i.imgur.com/cBbZHuy.jpg

     
  • 2.38, Аноним (38), 00:45, 19/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Имитируй, кто не дает?
     
  • 1.3, Аноним (-), 20:12, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Убого смотрится.
     
     
  • 2.40, Аноним (-), 00:48, 19/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Винда 98 так же смотрелась, да и любая ОС того времени.
     
  • 1.7, Аноним (7), 20:20, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Сколько он отъедает RAM?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:24, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В 1,5 раза больше, чем KDE 3.5.10
     
  • 2.14, Аноним (-), 20:55, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Наверняка больше, чем KDE5. Моя Kubuntu 18.04  LTS съедает 160 мб после залогивания.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 21:03, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Попробуйте:
    https://developer.elementary.io/#beta
     
     
  • 4.28, DerRoteBaron (?), 22:40, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Предлагать это после кед (как и большей части других GUI, разве что, кроме стокового третьегнома, WinXP или макоси) звучит не иначе, чем как издевка
     
  • 3.27, Аноним (27), 22:07, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А потом спустя пару дней плазма исправляет ситуацию по сей день
     
     
  • 4.41, Markus (??), 00:52, 19/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Спустя месяц показывает ~350MB с закрытыми приложениями. Это конечно не изначальные 100-200, но и не несколько гигов аля винда или гном.
     
  • 1.11, Teocally (?), 20:26, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Спустя почти два года с момента прошлого выпуска подготовлен (http://www.trinitydesktop.org/newsentry.php?entry=2018.08.18)
    > релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.5 (https://www.trinitydesktop.org/), продолжающего
    > развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3.

    Новость интересная, но...
    Проект слишком долго находится в таком вот странном, подвешенном состоянии. То ли клиническая смерть, то ли...
    В общем, если тот же МАТЕ вполне юзабелен и как следствие востребован, то TDE...он как будто остался в том, старом времени.
    Хотя заюзать новую версию стоит. А вдруг?

     
     
  • 2.19, Аноним_ка (?), 21:01, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не гони. Это все равно в разы юзабельнее mate, учитывая что mate просто редкий шлак на фоне второгнома, а третьекеды всегда драли второгном только так. Просто разрыв в библиотеках больше - qt на две версии шагнул вперед, а гтк только на одну.
     
  • 2.31, zzz (??), 23:19, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    TDE также вполне юзабелен. Если нет каких-то особых требований, то вполне себе рабочее DE. Проект идёт не по запилу новых фич, которые, в общем-то, нафиг не нужны, а чисто в поддержке функционала, и только.
     
  • 1.13, Аноним (-), 20:54, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    ВАУ, какой вырвиглаз на скриншотах. Ща фанаты древностей меня заминусуют...
     
     
  • 2.18, Аноним_ка (?), 20:59, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нормально там все на скриншотах.
     
  • 2.33, zzz (??), 23:27, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Иди ты в пешее путешествие, друже. Я сидел под третьекедами/фрюхой и без не знал. Фильмы смотрелись, браузеры открывались, всё работало.
     
     
  • 3.47, Аноним (-), 01:04, 19/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ащс ты всего этого делать не можешь?
     
  • 1.16, th3m3 (ok), 20:57, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интересно, сколько оно потребляет оперативки?
     
     
  • 2.44, Аноним (46), 00:56, 19/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    VirtualBox в помощь! :-)
     
  • 1.17, Васёк (?), 20:57, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    О. Немного олдскула. Надо прикрутить, поностальгировать.
     
     
  • 2.37, Zulu (?), 00:44, 19/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Олдскул для поностальгировать -- это AfterStep или fvwm. А третьекеды были практически вчера.
     
  • 1.22, Аноним (22), 21:11, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    на скринах то он выглядит круто, а вот на практике в РОСА смотрел, чет не очень ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, zzz (??), 23:22, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ниоч или глюкалово, глюкалово или нилч. Лапчатые выбирают глюкалово, и точка. Бери третьи гномы - и вперед
     
     
  • 3.34, Аноним_ка (?), 23:31, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для третьих гномов надо совсем уж мозги пропить.
     
     
  • 4.43, Аноним (-), 00:55, 19/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гном это вообще ночной кошмар. Я не знаю как ЭТИМ пользоваться на десктопе, лол.
     
  • 1.25, Аноняшка (?), 21:33, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Добавлена возможность запуска новых сеансов с предварительной блокировкой входа, что полезно для организации автоматического входа в систему;

    это как?

     
     
  • 2.35, DerRoteBaron (?), 23:54, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это так, чтобы сеанс был запущен, т.е. запустилось бы всё фоновое счастье юзверя, собственно GUI и при этом сразу же стартовал экран блокировки в заблокированном виде.
    Что-то вроде поведения мобилок на ведроиде после включения по питанию.
    Насчёт необходимости, то не знаю, как в третьих кедах, но с пятыми в дебиане на HDD с 5400 об/мин я делал что-то подобное костылём на баше в паре с автологином SDDM.
     
  • 2.36, НИК (??), 23:55, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это когда заходить в систему могут не только лишь все. Мало кто может это сделать.
     
  • 1.42, Аноним (42), 00:55, 19/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А у меня для третьих кед есть Ленни...
     
     
  • 2.45, Аноним (46), 00:57, 19/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А у меня для третьих кед есть Карл...
     

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