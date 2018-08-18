18.08.2018 19:59  Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.5, продолжающего развитие KDE 3.5

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|2.6, Аноним (6), 20:19, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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> мне понятно
> я второгномер
Что за взаимоисключающие параметры? :)
Правильнее было бы сказать "первое мне понятно, поскольку тоже люблю старые технологии - я второгномер"
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|2.9, Tita_M (ok), 20:22, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>А вот зачем поддерживать Qt3?
Из-за того, что портировать на четвертые слишком сложно. Ещё разрабы кед, когда-то давно это говорили и из-за этого у них получилось KDE4=/=4.0
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|2.12, saahriktu (ok), 20:31, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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К сожалению, просто так не получится. Эту тему оформления тулкита (кстати, да, мне она раньше тоже больше остальных нравилась) выпилили после Qt 2.
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|4.28, DerRoteBaron (?), 22:40, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Предлагать это после кед (как и большей части других GUI, разве что, кроме стокового третьегнома, WinXP или макоси) звучит не иначе, чем как издевка
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|4.41, Markus (??), 00:52, 19/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Спустя месяц показывает ~350MB с закрытыми приложениями. Это конечно не изначальные 100-200, но и не несколько гигов аля винда или гном.
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|1.11, Teocally (?), 20:26, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Спустя почти два года с момента прошлого выпуска подготовлен (http://www.trinitydesktop.org/newsentry.php?entry=2018.08.18)
> релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.5 (https://www.trinitydesktop.org/), продолжающего
> развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3.
Новость интересная, но...
Проект слишком долго находится в таком вот странном, подвешенном состоянии. То ли клиническая смерть, то ли...
В общем, если тот же МАТЕ вполне юзабелен и как следствие востребован, то TDE...он как будто остался в том, старом времени.
Хотя заюзать новую версию стоит. А вдруг?
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|2.19, Аноним_ка (?), 21:01, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Не гони. Это все равно в разы юзабельнее mate, учитывая что mate просто редкий шлак на фоне второгнома, а третьекеды всегда драли второгном только так. Просто разрыв в библиотеках больше - qt на две версии шагнул вперед, а гтк только на одну.
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|2.31, zzz (??), 23:19, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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TDE также вполне юзабелен. Если нет каких-то особых требований, то вполне себе рабочее DE. Проект идёт не по запилу новых фич, которые, в общем-то, нафиг не нужны, а чисто в поддержке функционала, и только.
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|2.33, zzz (??), 23:27, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Иди ты в пешее путешествие, друже. Я сидел под третьекедами/фрюхой и без не знал. Фильмы смотрелись, браузеры открывались, всё работало.
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|2.37, Zulu (?), 00:44, 19/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Олдскул для поностальгировать -- это AfterStep или fvwm. А третьекеды были практически вчера.
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|2.32, zzz (??), 23:22, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ниоч или глюкалово, глюкалово или нилч. Лапчатые выбирают глюкалово, и точка. Бери третьи гномы - и вперед
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|2.35, DerRoteBaron (?), 23:54, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Это так, чтобы сеанс был запущен, т.е. запустилось бы всё фоновое счастье юзверя, собственно GUI и при этом сразу же стартовал экран блокировки в заблокированном виде.
Что-то вроде поведения мобилок на ведроиде после включения по питанию.
Насчёт необходимости, то не знаю, как в третьих кедах, но с пятыми в дебиане на HDD с 5400 об/мин я делал что-то подобное костылём на баше в паре с автологином SDDM.
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|2.36, НИК (??), 23:55, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Это когда заходить в систему могут не только лишь все. Мало кто может это сделать.
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