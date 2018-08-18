18.08.2018 19:59  Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.5, продолжающего развитие KDE 3.5

Спустя почти два года с момента прошлого выпуска подготовлен релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.5, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Готовые бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, Mageia, openSUSE и PCLinuxOS. Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с KDE4, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE4-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления. В новой версии внесены изменения, главным образом связанные с устранением ошибок и проведением работы по повышению стабильности кодовой базы. Среди добавленных улучшений: Добавлена поддержка GnuPG 2.1 и улучшены настройки KGPG;

Расширен интерфейс Ark и плагинов к нему, добавлена поддержка архивов .rar;

Улучшены вычисления в mini-cli;

Улучшено отображение пиктограммы в корзине;

В Kopete улучшена поддержка протокола Jabber и прекращена поддержка AIM;

Расширено число поддерживаемых MIME-типов;

В Kate добавлена подсветка кодов G-code;

Добавлена поддержка OpenSSL 1.1;

Улучшена поддержка TLS v1.2;

Улучшена поддержка Clang;

Добавлена поддержка GCC7 и GCC8;

Добавлена поддержка Java8 и более новых выпусков;

Добавлена поддержка ICU 58 и более новых выпусков;

В TDEPowersaver улучшена работа с таймером;

Добавлена возможность запуска новых сеансов с предварительной блокировкой входа, что полезно для организации автоматического входа в систему;

Реализовано определение выпусков ruby 2.3, 2.4 и 2.5;

Устранены утечки памяти;

В NetworkManager добавлена возможность рандомизации MAC-адресов;

Возобновлена поддержка звуковых файлов в формате OGG; Несколько лет назад было начато портирование кодовой базы на Qt 4, но в 2014 году данный процесс заморожен. До завершения миграции на Qt4 силами проекта обеспечено поддержание кодовой базы Qt3, в которую продолжают вноситься исправления ошибок и добавляться улучшения, несмотря на официальное прекращение поддержки Qt3.



