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18.08.2018 12:04  Microsoft Research открыл код быстрого хранилища в формате ключ/значение

Исследовательское подразделение компании Microsoft опубликовало новое открытое хранилище FASTER, манипулирующее данными в формате ключ/значение и ориентированное на обеспечение распараллеливания обработки запросов и очень высокой скорости выборки в условиях большой интенсивности обновления данных. Хранилище оформлено в виде встраиваемой библиотеки, доступной в вариантах для языков C++ и C#, и распространяемой под лицензией MIT.

FASTER поддерживает как хранение данных только в памяти, так и создание хранилищ, превышающих по размеру имеющееся ОЗУ и дополнительно привлекающих внешние накопители. При размещении в ОЗУ обеспечивается производительность на уровне 160 млн операций в секунду. Для обеспечения целостности предоставляется специально разработанная в Microsoft Research новая схема восстановления записей, которая отличается от других решений более высокой производительностью, ценой незначительного повышения задержек при фиксации коммитов.

БД отлично адаптирована для применений, активность в которых строится на последовательности операций чтения, изменения и перезаписи данных в БД. Для достижения высокой интенсивности операций обновления и экономии памяти в FASTER используется архитектура на основе гибридного лога записей (HybridLog), который комбинирует структуру в виде хэша, допускающую замену по месту существующих записей в оперативной памяти, с организацией хранения на диске в форме только дополняемого лога. Особенностью HybridLog также является осуществление буферизации и хранения на уровне отдельных записей, а не блоков фиксированного размера.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск отказоустойчивой СУБД CockroachDB
  3. OpenNews: Facebook открыл код NoSQL БД RocksDB, оптимизированной для Flash-накопителей
  4. OpenNews: Компания Google открыла исходные тексты БД LevelDB
  5. OpenNews: Представлена децентрализованная СУБД Noms, основанная на идеях Git
  6. OpenNews: Выпуск распределённой СУБД TiDB 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: faster, database
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  • 1.1, Анонимище (?), 13:18, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Майкрософт няша? :)
     
     
  • 2.5, trdm (ok), 14:08, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    крупнейший наркоторговец планеты.
     
  • 2.11, iPony (?), 14:25, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Вот что бывший SUNовец у руля делает 👍🏿
     
  • 2.15, JL2001 (ok), 14:41, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Майкрософт няша? :)

    "Microsoft Research"
    это не тот майкрософт, это как бы нии майкрософта

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 15:23, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    мелкософт один и там одни !@#$%^&
     
  • 2.28, Тот_Самый_Анонимус (?), 15:58, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как всегда майкрософт открывает что-то под лицензией, более свободной, чем ГПЛ, но они всё равно виноваты. Это в комментариях так. «Л» — логика.
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:20, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Так ведь все ниже перечисленные на диске хранят... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, qcgg (?), 13:41, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    > ниже перечисленные

    Выше перечисленные

     
  • 2.16, пох (?), 14:44, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "промтом переводили!" (c)

    на самом деле в оригинале написано, что оно быстрее этих "всех" в том случае, если working set целиком помещается (не хранится, хранится он на диске, как и положено) в память.

    что как бы подразумевает и область применения.

     
  • 1.4, Vampir (??), 13:48, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    зачем это нужно когда есть редис
     
     
  • 2.6, Anon_Erohin (?), 14:09, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    мелкомягкие уже давно прославились выкидыванием в опенсорс ненужных своих костылей, типа подаку кидают опен сорс комьюнити... Надо на такие вещи вообще не обращать внимание, пусть догнивает где-то на задворках github'a.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:15, 18/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Назло маме отморожу уши Когда код открывают - это всегда хорошо, потому что в п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, Anon_Erohin (?), 14:20, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Но фанатики бьются в истерике.

    Зато студентики-партнёры Microsoft уже тут как тут, оттрабатывают свои 60 центов. Молодец, сегодня ты хорошо поработал, жди премии.

    >в перспективе уменьшает количество одинаковых велосипедов.

    Никому эта унылая проприетарщина не нужна, тем более от мелкомяхкой индусятины, где дыра на дыре и дырой погоняет. JFS уделает этот M$-кал по скорости и стабильности.

     
     
  • 5.22, Gemorroj (ok), 15:06, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > JFS уделает этот M$-кал по скорости и стабильности

    ты сравнивал?
    так херли кукарекаешь, фанатик?

     
     
  • 6.25, Anon_Erohin (?), 15:41, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >ты сравнивал?

    Лол, чтобы понять, что это гогно, не нужно пробовать его на вкус. Лови 60 центов, вас тут уже целая бригада, я смотрю)))Погуляли бы хоть субботним днём)))

     
  • 5.27, Аноним (27), 15:55, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > дыра на дыре и дырой погоняет

    Вы провели аудит кода сабжа?

     
     
  • 6.32, Anon_Erohin (?), 16:06, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Вы провели аудит кода сабжа?

    Ещё один студентик))) Миллиарды вирусов как бы намекают, что архитектура Шынды настолько кривая, что никакой аудит ей не поможет.

    +60

     
  • 3.10, iPony (?), 14:21, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну VS Code признают весьма годным продуктом даже люди, которые ну весьма средне относятся к компании <CENSORED>
     
     
  • 4.14, Анонимас (?), 14:40, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Поделие на электроне по определению не может быть годным.
     
     
  • 5.19, Аноним (7), 14:49, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Повторяем за мной: "Электрон плохой, Электрон плохой, Электрон плохой".
     
     
  • 6.24, Анончик999999 (?), 15:34, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Электрон - будущее!
     
     
  • 7.26, Аноним (27), 15:53, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Электрон - неисчерпаем!
     
  • 6.29, Аноним (29), 15:59, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Повторяем за мной: "Электрон плохой, Электрон плохой, Электрон плохой".

    "Смузи! Вейп! Гироскутер!"


     
     
  • 7.31, Аноним (7), 16:01, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тормозит! Яваскрипт! Вебмакаки! Закладки! Кудах!
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:20, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Redis не обладает такой производительностью как 160 млн. операций в секунду на одну ноду.
     
  • 2.17, Crazy Alex (ok), 14:47, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Редис в виде локального хранилища? Хм, помнится, KDE за несчастный мускуль заклевали...

    А вот тот же LevelDB используется в биткоин-нодах, если эта штука заметно быстрее - может и пригодиться.

     
  • 2.20, пох (?), 14:49, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    задачи другие - обратите внимание, что сравнивалось вовсе не с redis а с rocks.

    хотя я что-то сомневаюсь, что redis может 160млн/s, даже если наплевать на персистентность.

     
  • 1.12, IdeaFix (ok), 14:31, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Время идет, а на опеннете так и не различают майкрософт и майкрософт ресич.
     
     
  • 2.13, llolik (ok), 14:39, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Второе - исследовательское подразделение первого. Единственное различие ИМХО в том, что наработки MS Research далеко не всегда входят в конечные коммерческие продукты, если вообще чем-то путным заканчиваются.
     
  • 2.21, пох (?), 14:52, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    всем пoхер - хейтеры хейтят, вменяемых интересует пригодность инструмента а не какой конкретно лабораторией он разработан.

     
  • 2.30, Опеннетовское_быдло (?), 16:00, 18/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нам сказано ненавидеть Майков и мы их ненавидим. Нам сказано ненавидить Electron и мы плюём ядом под каждой новостью о нём. Нам сказали, что systemd это плохо и мы требуем его закопать. Мы - свободные, независимые Линуксоиды, Св=ободные Люди.
     
  • 1.18, Аноним (-), 14:47, 18/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Или бесполезная дрянь или какой-нибудь подвох в духе VS Code когда объявлено, чт... весь текст скрыт [показать]
     

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