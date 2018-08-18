18.08.2018 12:04  Microsoft Research открыл код быстрого хранилища в формате ключ/значение

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|2.15, JL2001 (ok), 14:41, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Майкрософт няша? :)
"Microsoft Research"
это не тот майкрософт, это как бы нии майкрософта
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|2.28, Тот_Самый_Анонимус (?), 15:58, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Как всегда майкрософт открывает что-то под лицензией, более свободной, чем ГПЛ, но они всё равно виноваты. Это в комментариях так. «Л» — логика.
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|2.16, пох (?), 14:44, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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"промтом переводили!" (c)
на самом деле в оригинале написано, что оно быстрее этих "всех" в том случае, если working set целиком помещается (не хранится, хранится он на диске, как и положено) в память.
что как бы подразумевает и область применения.
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|2.6, Anon_Erohin (?), 14:09, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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мелкомягкие уже давно прославились выкидыванием в опенсорс ненужных своих костылей, типа подаку кидают опен сорс комьюнити... Надо на такие вещи вообще не обращать внимание, пусть догнивает где-то на задворках github'a.
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|4.9, Anon_Erohin (?), 14:20, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>Но фанатики бьются в истерике.
Зато студентики-партнёры Microsoft уже тут как тут, оттрабатывают свои 60 центов. Молодец, сегодня ты хорошо поработал, жди премии.
>в перспективе уменьшает количество одинаковых велосипедов.
Никому эта унылая проприетарщина не нужна, тем более от мелкомяхкой индусятины, где дыра на дыре и дырой погоняет. JFS уделает этот M$-кал по скорости и стабильности.
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|6.25, Anon_Erohin (?), 15:41, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>ты сравнивал?
Лол, чтобы понять, что это гогно, не нужно пробовать его на вкус. Лови 60 центов, вас тут уже целая бригада, я смотрю)))Погуляли бы хоть субботним днём)))
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|6.32, Anon_Erohin (?), 16:06, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Вы провели аудит кода сабжа?
Ещё один студентик))) Миллиарды вирусов как бы намекают, что архитектура Шынды настолько кривая, что никакой аудит ей не поможет.
+60
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|3.10, iPony (?), 14:21, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ну VS Code признают весьма годным продуктом даже люди, которые ну весьма средне относятся к компании <CENSORED>
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|6.29, Аноним (29), 15:59, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Повторяем за мной: "Электрон плохой, Электрон плохой, Электрон плохой".
"Смузи! Вейп! Гироскутер!"
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|2.8, Аноним (8), 14:20, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Redis не обладает такой производительностью как 160 млн. операций в секунду на одну ноду.
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|2.17, Crazy Alex (ok), 14:47, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Редис в виде локального хранилища? Хм, помнится, KDE за несчастный мускуль заклевали...
А вот тот же LevelDB используется в биткоин-нодах, если эта штука заметно быстрее - может и пригодиться.
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|2.20, пох (?), 14:49, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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задачи другие - обратите внимание, что сравнивалось вовсе не с redis а с rocks.
хотя я что-то сомневаюсь, что redis может 160млн/s, даже если наплевать на персистентность.
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|2.13, llolik (ok), 14:39, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Второе - исследовательское подразделение первого. Единственное различие ИМХО в том, что наработки MS Research далеко не всегда входят в конечные коммерческие продукты, если вообще чем-то путным заканчиваются.
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|2.21, пох (?), 14:52, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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всем пoхер - хейтеры хейтят, вменяемых интересует пригодность инструмента а не какой конкретно лабораторией он разработан.
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|2.30, Опеннетовское_быдло (?), 16:00, 18/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Нам сказано ненавидеть Майков и мы их ненавидим. Нам сказано ненавидить Electron и мы плюём ядом под каждой новостью о нём. Нам сказали, что systemd это плохо и мы требуем его закопать. Мы - свободные, независимые Линуксоиды, Св=ободные Люди.
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