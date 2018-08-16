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16.08.2018 11:56  Дополнение из состава 3D-фреймворка Verge3D опубликовано под свободной лицензией

Разработчики фреймворка для создания трёхмерных веб-приложений Verge3D опубликовали плагин для экспорта моделей под свободной лицензией GPLv3. Данный плагин для трёхмерного пакета Blender позволяет экспортировать модели в формате glTF 2.0 и создавать трёхмерный контент для публикации в социальной сети Facebook.

Форма трёхмерных данных glTF разрабатывается консорциумом Khronos с 2015 года и призван стать единым стандартом для экспорта и обмена 3D контентом в интернете. Поддержка стандарта уже реализована во многих движках и пакетах моделирования.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Soft8Soft/v...)
  2. OpenNews: Раскол среди разработчиков проекта Blend4Web привёл к созданию нового WebGL-движка
Автор новости: Александр
Тип: Программы
Ключевые слова: 3d
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  • 1.1, Аноним (1), 13:52, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Спасибо за публикацию!
     
  • 1.2, Попугай Кеша (?), 13:56, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Молодцы. Дело делают. А как же обдж?
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 13:59, 16/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +1 +/
    obj хорош для совсем простых применений В glTF 2 0 имеется не только геометрия,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, Попугай Кеша (?), 14:08, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо!
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:57, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > свободной лицензией
    > GPLv3

    /0

     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 14:01, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    "Свободная" в смысле "общественно полезные и значимые свободы". Да, в отличие от BSD, сюда не включены свободы красть, насиловать и грабить. Но нормальным людям они не очень-то и нужны. Так что проблем нет.
     
     
  • 3.7, Попугай Кеша (?), 14:09, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не, тут речь о том, что молодой стартапер (читай, студент) решил подзаработать бабок (отхватить у инвесторов, сейчас же так модно), а GPL ему мешает как кость в горле. Гр"б@ные капиталисты-лавочники...
     
  • 3.8, Anonim (??), 14:10, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    я надеюсь вы занаты "общественно полезным и значимым" делом и денег за работу не получаете.

    если выкладывать код, то без ограничений и условий. (это то же самое, что просить оплату за помощь)

     
     
  • 4.10, A.Stahl (ok), 14:18, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну нихрена себе у тебя... в голове творится.
     
  • 4.11, Andrey Mitrofanov (?), 14:20, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > если выкладывать код, то без ограничений и условий.

    А если не "выкладывать код" -- то бинари только за деньги, да?  Уточни, опенет взволнован.

    >(это то же самое,
    > что просить оплату за помощь)

    Бро[I]!
    "" Потому что совместный труд, для моей пользы - он объединяет. ""

     
  • 2.9, Andrey Mitrofanov (?), 14:13, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> свободной лицензией
    >> GPLv3

    Кстати, да, те десяток питоновких скриптов в заголовках значатся с GPL[B]v3-or-any-later[/B], но

    > /0

    уж никак не на ноль.

     
  • 1.12, Урри (?), 14:36, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Не нyжен
     

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