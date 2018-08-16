16.08.2018 11:56  Дополнение из состава 3D-фреймворка Verge3D опубликовано под свободной лицензией

|
|
|
|
|
|2.5, A.Stahl (ok), 14:01, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
"Свободная" в смысле "общественно полезные и значимые свободы". Да, в отличие от BSD, сюда не включены свободы красть, насиловать и грабить. Но нормальным людям они не очень-то и нужны. Так что проблем нет.
|
|
|
|3.7, Попугай Кеша (?), 14:09, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
Не, тут речь о том, что молодой стартапер (читай, студент) решил подзаработать бабок (отхватить у инвесторов, сейчас же так модно), а GPL ему мешает как кость в горле. Гр"б@ные капиталисты-лавочники...
|
|3.8, Anonim (??), 14:10, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
|
я надеюсь вы занаты "общественно полезным и значимым" делом и денег за работу не получаете.
если выкладывать код, то без ограничений и условий. (это то же самое, что просить оплату за помощь)
|
|
|
|4.11, Andrey Mitrofanov (?), 14:20, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> если выкладывать код, то без ограничений и условий.
А если не "выкладывать код" -- то бинари только за деньги, да? Уточни, опенет взволнован.
>(это то же самое,
> что просить оплату за помощь)
Бро[I]!
"" Потому что совместный труд, для моей пользы - он объединяет. ""
|
|2.9, Andrey Mitrofanov (?), 14:13, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>> свободной лицензией
>> GPLv3
Кстати, да, те десяток питоновких скриптов в заголовках значатся с GPL[B]v3-or-any-later[/B], но
> /0
уж никак не на ноль.
|