16.08.2018 11:56  Дополнение из состава 3D-фреймворка Verge3D опубликовано под свободной лицензией

Разработчики фреймворка для создания трёхмерных веб-приложений Verge3D опубликовали плагин для экспорта моделей под свободной лицензией GPLv3. Данный плагин для трёхмерного пакета Blender позволяет экспортировать модели в формате glTF 2.0 и создавать трёхмерный контент для публикации в социальной сети Facebook.

Форма трёхмерных данных glTF разрабатывается консорциумом Khronos с 2015 года и призван стать единым стандартом для экспорта и обмена 3D контентом в интернете. Поддержка стандарта уже реализована во многих движках и пакетах моделирования.



