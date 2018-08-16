16.08.2018 08:04  Уязвимость в OpenSSH, позволяющая определить наличие пользователей

В OpenSSH выявлена проблема с безопасностью, позволяющая удалённому атакующему определить существует ли пользователь с данным именем в системе.

Метод базируется на разности поведения при обработке запроса на аутентификацию для существующего и неизвестного пользователя. Атакующий может отправить некорректный запрос аутентификации (например, отправить повреждённый пакет), в случае отсутствия пользователя в системе выполнение функции userauth_pubkey() завершится сразу с отправкой ответа SSH2_MSG_USERAUTH_FAILURE. Если пользователь присутствует в системе, произойдёт сбой при вызове функции sshpkt_get_u8() и сервер просто молча закроет соединение.

Напомним, что для противодействия попыткам перебора пользователей в OpenSSH присутствует защита - для несуществующих пользователей выполняется проверка по фиктивному хэшу пароля, что позволяет выровнять время обработки операции проверки для существующего и несуществующего пользователя. Без выравнивания времени проверки атакующий может проанализировать время выполнения операции и если очередная проверка выполняется дольше обычного, сделать вывод о наличии запрошенного пользователя в системе и перейти к подбору пароля для конкретного логина.



