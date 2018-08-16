16.08.2018 08:04  Уязвимость в OpenSSH, позволяющая определить наличие пользователей

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|3.22, A.Stahl (ok), 12:37, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Приехали. Гражданин, освободите вагон.
>на уязвимосте
Гражданина, выходяйте из трамвавайа. Чух-чух ездяет у деппо.
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|1.2, Аноним (2), 08:18, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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> Напомним, что для противодействия попыткам перебора пользователей в OpenSSH присутствует защита
Так, а вот с этого места, пожалуйста, по подробнее и с консольными командами.
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|2.3, KonstantinB (ok), 08:40, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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С какими командами? Защита там из коробки. То, что сейчас обнаружили и исправили - это то, что защита не срабатывает, если специальным образом повредить пакет.
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|2.7, Нанобот (ok), 09:00, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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"присутствует защита" - слишком громко сказано. просто оно спроектировано так, чтобы по ответу сервера нельзя было определить, было ли указано неправильное имя пользователя или неправильный пароль.
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|3.24, A.Stahl (ok), 13:01, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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У тебя есть какой-то доступ ближе к сути? У меня вообще не было кнопки отправить изменения. Да и как-то последнее время сайт себя странно ведёт: там вылезет, там перекосит, там ещё фигня какая-то.
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|2.15, Аноним (15), 11:09, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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во времена дырявых процессоров использовать ключи не слишком надежнее.
разве что использовать одноразовые пароли распечатанные на бумажке.
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|3.17, A.Stahl (ok), 12:07, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Во вторую мировую британская разведка смогла пебедить даже шифрблокноты. Именно математически, а не кражей материалов.
Даже шифрблокнотам нет веры, хотя казалось бы...
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|4.19, Пользователь Debian (?), 12:26, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Шифроблокнот длиной с общую длину всех сообщений, зашифрованных с его использованием (или длиннее) невозможно победить математически — даже во Вторую Мировую.
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|6.27, anonymous (??), 13:50, 16/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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и значит что сказаное тобой лишь флюродросинг могучей сильной светлой и чистой как роса на утреннем солнце западной науке.
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