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16.08.2018 08:04  Уязвимость в OpenSSH, позволяющая определить наличие пользователей

В OpenSSH выявлена проблема с безопасностью, позволяющая удалённому атакующему определить существует ли пользователь с данным именем в системе.

Метод базируется на разности поведения при обработке запроса на аутентификацию для существующего и неизвестного пользователя. Атакующий может отправить некорректный запрос аутентификации (например, отправить повреждённый пакет), в случае отсутствия пользователя в системе выполнение функции userauth_pubkey() завершится сразу с отправкой ответа SSH2_MSG_USERAUTH_FAILURE. Если пользователь присутствует в системе, произойдёт сбой при вызове функции sshpkt_get_u8() и сервер просто молча закроет соединение.

Напомним, что для противодействия попыткам перебора пользователей в OpenSSH присутствует защита - для несуществующих пользователей выполняется проверка по фиктивному хэшу пароля, что позволяет выровнять время обработки операции проверки для существующего и несуществующего пользователя. Без выравнивания времени проверки атакующий может проанализировать время выполнения операции и если очередная проверка выполняется дольше обычного, сделать вывод о наличии запрошенного пользователя в системе и перейти к подбору пароля для конкретного логина.

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/oss-sec/20...)
  2. OpenNews: DoS-уязвимость в OpenSSH
  3. OpenNews: Обновление OpenSSH 7.2p2 с устранением уязвимости в режиме X11Forwarding
  4. OpenNews: В OpenSSH устранена критическая уязвимость
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая обойти защиту от BruteForce-атак в OpenSSH
  6. OpenNews: Обход защиты OpenSSH, препятствующей определению наличия пользователя
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: openssh
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  • 1.1, bar0metr (?), 08:18, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Ну вот, приехали...
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:30, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Посоветуйте достойную открытую альтернативу OpenSSH. Там уязвимость на уязвимосте.
     
     
  • 3.22, A.Stahl (ok), 12:37, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Приехали. Гражданин, освободите вагон.
    >на уязвимосте

    Гражданина, выходяйте из трамвавайа. Чух-чух ездяет у деппо.

     
     
  • 4.23, Аноним (20), 12:42, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Не кривляйся
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:24, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    telnet
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:18, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Напомним, что для противодействия попыткам перебора пользователей в OpenSSH присутствует защита

    Так, а вот с этого места, пожалуйста, по подробнее и с консольными командами.

     
     
  • 2.3, KonstantinB (ok), 08:40, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    С какими командами? Защита там из коробки. То, что сейчас обнаружили и исправили - это то, что защита не срабатывает, если специальным образом повредить пакет.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:40, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > То, что сейчас обнаружили и исправили

    Еще не исправили.

     
  • 2.4, Аноним (4), 08:46, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Читаем чуть дальше и ...это тоже не панацея
     
     
  • 3.6, Харитон (?), 08:55, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    4k ключ поможет...
     
  • 2.7, Нанобот (ok), 09:00, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    "присутствует защита" - слишком громко сказано. просто оно спроектировано так, чтобы по ответу сервера нельзя было определить, было ли указано неправильное имя пользователя или неправильный пароль.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:27, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну а как бы ты сделал?
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 10:56, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "что-то пошло не так" вместо ответа на оба варианта
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 11:04, 16/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    нужно не просто одинаково ответить, нужно еще и по времени одинаково обрабатыват... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.25, Аноним (-), 13:02, 16/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    ну добавить 150с ожидания в первом случае Или рандомное время ожидания до опре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, lone_wolf (ok), 08:55, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Эм а патчи уже какие-то есть? И кто нибудь знает номер этой проблемы, чтоб можно было в ченжлоге к обновленному пакету смотреть исправлена эта проблема или нет.
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:12, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну узнает хацкир, что у меня есть в системе пользователи с именем root и I i4Jl... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, A.Stahl (ok), 09:28, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Совсем сайт поломали. Ну тогда сами исправляйте глупые ошибки в тексте.
     
     
  • 2.18, Michael Shigorin (ok), 12:17, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Совсем сайт поломали. Ну тогда сами исправляйте глупые ошибки в тексте.

    Гм, ну исправил, вроде "патч" ушёл...

     
     
  • 3.24, A.Stahl (ok), 13:01, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У тебя есть какой-то доступ ближе к сути? У меня вообще не было кнопки отправить изменения. Да и как-то последнее время сайт себя странно ведёт: там вылезет, там перекосит, там ещё фигня какая-то.
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:37, 16/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы всё ещё используете ssh с паролем? Тогда мы идём к вам!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:09, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    во времена дырявых процессоров использовать ключи не слишком надежнее.
    разве что использовать одноразовые пароли распечатанные на бумажке.
     
     
  • 3.17, A.Stahl (ok), 12:07, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Во вторую мировую британская разведка смогла пебедить даже шифрблокноты. Именно математически, а не кражей материалов.
    Даже шифрблокнотам нет веры, хотя казалось бы...
     
     
  • 4.19, Пользователь Debian (?), 12:26, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Шифроблокнот длиной с общую длину всех сообщений, зашифрованных с его использованием (или длиннее) невозможно победить математически — даже во Вторую Мировую.
     
     
  • 5.21, A.Stahl (ok), 12:33, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И?
     
     
  • 6.27, anonymous (??), 13:50, 16/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    и значит что сказаное тобой лишь флюродросинг могучей сильной светлой и чистой как роса на утреннем солнце западной науке.
     

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