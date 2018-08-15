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15.08.2018 13:26  Выявлен ещё один метод удалённой DoS-атаки на ядро Linux и FreeBSD

Следом за выявленной на прошлой неделе DoS-уязвимости SegmentSmack в TCP-стеках различных операционных систем, опубликована информация о другой похожей уязвимости (CVE-2018-5391, кодовое имя FragmentSmack), которая также позволяет организовать отказ в обслуживании через отправку специально оформленного набора сетевых пакетов, при обработке которого будут заняты все реcурсы CPU. Если первая уязвимость была связана с неэффективностью алгоритма обработки TCP-сегментов, то новая проблема затрагивает алгоритм пересборки фрагментированных IP-пакетов.

Атака осуществляется через отправку потока фрагментированных IP-пакетов, в каждом из которых смещение фрагмента установлено случайным образом. В отличие от прошлой уязвимости SegmentSmack, в FragmentSmack возможно совершение атаки с использованием спуфинга (отправки пакетов с указанием несуществующего IP). При этом для новой атаки требуется большая интенсивность отправки: для полной утилизации ресурсов одного ядра CPU Intel Xeon D-1587@1.70GHz необходим поток на уровне 30 тысяч пакетов в секунду, в то время как для SegmentSmack было достаточно 2 тысячи пакетов в секунду.

Наличие проблемы подтверждено в TCP стеках Linux и FreeBSD. В ядре Linux проблема проявляется начиная с выпуска ядра 3.9. Обновления с устранением проблемы подготовлены для Debian, Fedora, SUSE/openSUSE, Ubuntu, RHEL и FreeBSD. В качестве обходного пути защиты в Linux можно снизить значения sysctl net.ipv4.ipfrag_high_thresh и net.ipv4.ipfrag_low_thresh до 256kB и 192kB или ещё меньших значений. 


    sysctl -w net.ipv4.ipfrag_low_thresh=262144
    sysctl -w net.ipv4.ipfrag_high_thresh=196608
    sysctl -w net.ipv6.ip6frag_low_thresh=262144
    sysctl -w net.ipv6.ip6frag_high_thresh=196608

Во FreeBSD в качестве обходного пути защиты рекомендовано отключить пересборку фрагментированных пакетов: 


    sysctl net.inet.ip.maxfragpackets=0
    sysctl net.inet6.ip6.maxfrags=0


  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/oss-sec/20...)
  2. OpenNews: В TCP-стеке Linux и FreeBSD выявлена уязвимость, приводящая к отказу в обслуживании
  3. OpenNews: L1TF - три новые уязвимости в механизме спекулятивного выполнения CPU Intel
  4. OpenNews: Критические уязвимости в подсистеме eBPF ядра Linux
  5. OpenNews: Выпуск модуля LKRG 0.2 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  6. OpenNews: Уязвимость в генераторе случайных чисел ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ip, fragment, dos
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