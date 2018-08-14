13.08.2018 23:46  Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 15

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Компания Blackmagic Design, специализирующаяся на производстве профессиональных видеокамер и систем обработки видео, опубликовала выпуск проприетарной системы цветокоррекции и нелинейного монтажа DaVinci Resolve 15, используемой многими известными голливудскими киностудиями в процессе производства фильмов, сериалов, рекламных роликов, телепрограмм и видеоклипов. DaVinci Resolve объединяет в одном приложении средства для монтажа, цветоустановки, наложения звука, финальной обработки и создания конечного продукта.
Сборки DaVinci Resolve подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для загрузки требуется регистрация. Бесплатная версия имеет ограничения, связанные с выпуском продукции для коммерческого кинопоказа в кинотеатрах (монтаж и цветокоррекция 3D-кино, сверхвысокие разрешения и т.п.), но не ограничивает базовые возможности пакета, поддержку профессиональных форматов для импорта и экспорта, сторонних плагинов.
Новые возможности:
- Интегрированные средства для наложение визуальных эффектов;
- Страница Fusion, содержащая более 250 инструментов для композитинга;
- Значительно расширены возможности редактора и колориста, а также функциональность Fairlight;
- Оптимизация производительности при рендеринге клипов в H.264.
- Сохранение имен клипов и дополнительной информации при работе с окном просмотра.
- Форматирование текста субтитров в HTML.
- Поддержка шаблонов для 2D- и 3D-титров.
- Изменение длительности фрагмента на монтажной линейке страницы Edit.
- Добавление значка Dynamic Trim на панель инструментов, содержащую индикацию режима Slip или Slide.
- Редактирование параметров автоматизации звука на странице Fairlight.
- Наличие заданных конфигураций параметров для плагина FairlightFX и возможность создания пользовательских.
- Создание звуковых библиотек с помощью базы данных DaVinci Resolve.
- Поддержка плагинов ResolveFX и OpenFX на странице Fusion.
- На все страницы добавлена кнопка для пропуска настройки цветов и эффектов Fusion.
- Возможность копировать композиции, созданные во Fusion, и их добавление к другим клипам.
- Изменение свойств видео и подгонки в узлах MediaIn.
- На страницу Fusion добавлены узлы Saver.
- Регулировка области черного при выводе клипа на странице Color.
- Назначение пользовательских цветов для узлов на странице Color.
- Улучшено создание изображений с прозрачностью.
- Значительно улучшен анализ оптического потока.
- Расширена поддержка скриптов DCTL и их совместимость с ResolveFX.
- Сокращено время отклика при работе с плагинами OpenFX и ResolveFX.
- Поддержка кодирования скрытых субтитров CEA-708 в клипах MXF OP1a.
- Поддержка кодирования клипов EXR с альфа-каналами.
- Сохранение уровня звука при импорте AAF-клипов.
- Расширен список кодеков и форматов на странице Deliver.
- Одновременный мониторинг SDR- и HDR-видео в форматах Dolby Vision™ и HDR10+.
- Импорт AAF-клипов только со звуком.
- Поддержка XML 1.8 с Final Cut Pro X.
Основные особенности DaVinci Resolve:
- Широкие возможности для цветоустановки;
- Высокая производительность с возможностью использования до восьми графических процессоров, что позволяет получать результат в реальном времени. Для быстрого рендеринга и формирования конечного продукта можно использовать кластерные конфигурации;
- Профессиональные средства монтажа разных типов материала - от телесериалов и рекламных роликов до контента, снятого с помощью нескольких камер;
- Инструменты редактирования учитывают контекст выполняемой операции и автоматически определяют параметры обрезки по местоположению курсора мыши;
- Средства синхронизации и микширования звука;
- Гибкие возможности по управлению медиаматериалами - файлы, временные шкалы и целые проекты легко перемещать, объединять и архивировать;
- Функция Clone, позволяющая копировать полученное с камер видео одновременно в несколько каталогов с проверкой по контрольной сумме;
- Возможность импортировать и экспортировать метаданные с помощью CSV-файлов, создавать на их основе пользовательские окна, автоматические каталоги и списки;
- Мощная функциональность для обработки и создания конечного продукта в любом разрешении, будь то мастер-копия для телевидения, цифровой пакет для кинотеатров или для распространения в интернете;
- Поддержка экспорта в разных форматах, в том числе с дополнительной информацией, формирование файлов EXR и DPX для наложения визуальных эффектов, а также вывод несжатого 10-битного видео и в ProRes для редактирования в таких приложениях, как Final Cut Pro X;
- Поддержка плагинов ResolveFX и OpenFX;
- Средства для стабилизации и трекинга изображений на экране, не требующие создания опорных кадров;
- Вся обработка изображений осуществляется в цветовом пространстве YRGB с точностью 32-разрядных чисел с плавающей запятой, что позволяет корректировать параметры яркости без повторной цветобалансировки в областях тени, полутона и света;
- Шумоподавление в реальном времени;
- Полное управление цветом на всех этапах процесса с поддержкой стандарта ACES 1.0 (Academy Color Encoding Specification). Возможность использования различных цветовых пространств для исходного и конечного материала, а также для временной шкалы;
- Возможность обработки видео с широким динамическим диапазоном (HDR);
- Цветоустановка на основе файлов RAW;
- Автоматическая первичная цветокоррекция и автоматическое согласование кадров.