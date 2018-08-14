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13.08.2018 23:46  Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 15

Компания Blackmagic Design, специализирующаяся на производстве профессиональных видеокамер и систем обработки видео, опубликовала выпуск проприетарной системы цветокоррекции и нелинейного монтажа DaVinci Resolve 15, используемой многими известными голливудскими киностудиями в процессе производства фильмов, сериалов, рекламных роликов, телепрограмм и видеоклипов. DaVinci Resolve объединяет в одном приложении средства для монтажа, цветоустановки, наложения звука, финальной обработки и создания конечного продукта.

Сборки DaVinci Resolve подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для загрузки требуется регистрация. Бесплатная версия имеет ограничения, связанные с выпуском продукции для коммерческого кинопоказа в кинотеатрах (монтаж и цветокоррекция 3D-кино, сверхвысокие разрешения и т.п.), но не ограничивает базовые возможности пакета, поддержку профессиональных форматов для импорта и экспорта, сторонних плагинов.

Новые возможности:

  • Интегрированные средства для наложение визуальных эффектов;
  • Страница Fusion, содержащая более 250 инструментов для композитинга;
  • Значительно расширены возможности редактора и колориста, а также функциональность Fairlight;
  • Оптимизация производительности при рендеринге клипов в H.264.
  • Сохранение имен клипов и дополнительной информации при работе с окном просмотра.
  • Форматирование текста субтитров в HTML.
  • Поддержка шаблонов для 2D- и 3D-титров.
  • Изменение длительности фрагмента на монтажной линейке страницы Edit.
  • Добавление значка Dynamic Trim на панель инструментов, содержащую индикацию режима Slip или Slide.
  • Редактирование параметров автоматизации звука на странице Fairlight.
  • Наличие заданных конфигураций параметров для плагина FairlightFX и возможность создания пользовательских.
  • Создание звуковых библиотек с помощью базы данных DaVinci Resolve.
  • Поддержка плагинов ResolveFX и OpenFX на странице Fusion.
  • На все страницы добавлена кнопка для пропуска настройки цветов и эффектов Fusion.
  • Возможность копировать композиции, созданные во Fusion, и их добавление к другим клипам.
  • Изменение свойств видео и подгонки в узлах MediaIn.
  • На страницу Fusion добавлены узлы Saver.
  • Регулировка области черного при выводе клипа на странице Color.
  • Назначение пользовательских цветов для узлов на странице Color.
  • Улучшено создание изображений с прозрачностью.
  • Значительно улучшен анализ оптического потока.
  • Расширена поддержка скриптов DCTL и их совместимость с ResolveFX.
  • Сокращено время отклика при работе с плагинами OpenFX и ResolveFX.
  • Поддержка кодирования скрытых субтитров CEA-708 в клипах MXF OP1a.
  • Поддержка кодирования клипов EXR с альфа-каналами.
  • Сохранение уровня звука при импорте AAF-клипов.
  • Расширен список кодеков и форматов на странице Deliver.
  • Одновременный мониторинг SDR- и HDR-видео в форматах Dolby Vision™ и HDR10+.
  • Импорт AAF-клипов только со звуком.
  • Поддержка XML 1.8 с Final Cut Pro X.



Основные особенности DaVinci Resolve:

  • Широкие возможности для цветоустановки;
  • Высокая производительность с возможностью использования до восьми графических процессоров, что позволяет получать результат в реальном времени. Для быстрого рендеринга и формирования конечного продукта можно использовать кластерные конфигурации;
  • Профессиональные средства монтажа разных типов материала - от телесериалов и рекламных роликов до контента, снятого с помощью нескольких камер;
  • Инструменты редактирования учитывают контекст выполняемой операции и автоматически определяют параметры обрезки по местоположению курсора мыши;
  • Средства синхронизации и микширования звука;
  • Гибкие возможности по управлению медиаматериалами - файлы, временные шкалы и целые проекты легко перемещать, объединять и архивировать;
  • Функция Clone, позволяющая копировать полученное с камер видео одновременно в несколько каталогов с проверкой по контрольной сумме;
  • Возможность импортировать и экспортировать метаданные с помощью CSV-файлов, создавать на их основе пользовательские окна, автоматические каталоги и списки;
  • Мощная функциональность для обработки и создания конечного продукта в любом разрешении, будь то мастер-копия для телевидения, цифровой пакет для кинотеатров или для распространения в интернете;
  • Поддержка экспорта в разных форматах, в том числе с дополнительной информацией, формирование файлов EXR и DPX для наложения визуальных эффектов, а также вывод несжатого 10-битного видео и в ProRes для редактирования в таких приложениях, как Final Cut Pro X;
  • Поддержка плагинов ResolveFX и OpenFX;
  • Средства для стабилизации и трекинга изображений на экране, не требующие создания опорных кадров;
  • Вся обработка изображений осуществляется в цветовом пространстве YRGB с точностью 32-разрядных чисел с плавающей запятой, что позволяет корректировать параметры яркости без повторной цветобалансировки в областях тени, полутона и света;
  • Шумоподавление в реальном времени;
  • Полное управление цветом на всех этапах процесса с поддержкой стандарта ACES 1.0 (Academy Color Encoding Specification). Возможность использования различных цветовых пространств для исходного и конечного материала, а также для временной шкалы;
  • Возможность обработки видео с широким динамическим диапазоном (HDR);
  • Цветоустановка на основе файлов RAW;
  • Автоматическая первичная цветокоррекция и автоматическое согласование кадров.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.blackmagicdesign.c...)
  2. OpenNews: Релиз видеоредактора Shotcut 18.08
  3. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4.2
  4. OpenNews: Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 14
  5. OpenNews: Релиз видеоредактора Lightworks 14 для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: video, davinci
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  • 1.1, Skullnet (?), 00:16, 14/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Установка ужасная. И это творение не запускается, что старая версия, что новая: то сегфолт, то не хватает какой-то so библиотеки. Умейте уже в deb пакеты или архивом, а не говноинсталлятор.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 00:35, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Надоели эти скучные пакет-менеджерные пакеты. Их ставишь-ставишь - одно и то же.
     
  • 2.3, Oleg (??), 00:42, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Для этого есть Snap. Сейчас модно паковать проприетарный софт в Snap и попадать в магазин Ubuntu.
     
     
  • 3.6, Skullnet (?), 01:08, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Для этого есть Snap. Сейчас модно паковать проприетарный софт в Snap и
    > попадать в магазин Ubuntu.

    Я не против, но они не осилили.

     
  • 3.10, Аноним (10), 01:15, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    AppImage намного лучше и он давно победил все эти снапы и фтатпаки.
     
  • 2.7, Blackmagic Design (?), 01:10, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Делали в первую очередь для профессионалов, а они используют macOS и RedHat. Со своими виндовсами и дебианами сами разбирайтесь.
     
  • 1.4, Степан Романов (?), 00:54, 14/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    ДаВинчи Решает 15? Ничеси название. Как оно в сравнении с KDEnlive? Последние версии KDEnlive на моей машинке очень даже стабильны. Похоже они реально отрефакторили код (и продолжают до сих пор). Почти 10 дней монтажа без перерыва и обедов и ни одного краша. Не знаю что и сказать. Какие там функциональные различия?
     
     
  • 2.5, Степан Романов (?), 00:58, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    ЧернаяМагияДизайн.ком... Ну не знаю, а это не опасно? Контактные данные просит, без них не дает скачать... Майор, это ты?
     
  • 2.8, аноним11 (?), 01:11, 14/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    причем тут проф приблуда для цветокорекции видео к унылой видеомонтажке для школьников начальных классов?
     
  • 2.11, Аноним (11), 01:16, 14/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну функционально она так и так его унизит Один тодько чейнджлог из новости выгл... весь текст скрыт [показать]
     

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