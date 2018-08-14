13.08.2018 23:46  Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 15

Компания Blackmagic Design, специализирующаяся на производстве профессиональных видеокамер и систем обработки видео, опубликовала выпуск проприетарной системы цветокоррекции и нелинейного монтажа DaVinci Resolve 15, используемой многими известными голливудскими киностудиями в процессе производства фильмов, сериалов, рекламных роликов, телепрограмм и видеоклипов. DaVinci Resolve объединяет в одном приложении средства для монтажа, цветоустановки, наложения звука, финальной обработки и создания конечного продукта. Сборки DaVinci Resolve подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для загрузки требуется регистрация. Бесплатная версия имеет ограничения, связанные с выпуском продукции для коммерческого кинопоказа в кинотеатрах (монтаж и цветокоррекция 3D-кино, сверхвысокие разрешения и т.п.), но не ограничивает базовые возможности пакета, поддержку профессиональных форматов для импорта и экспорта, сторонних плагинов. Новые возможности: Интегрированные средства для наложение визуальных эффектов;

Страница Fusion, содержащая более 250 инструментов для композитинга;

Значительно расширены возможности редактора и колориста, а также функциональность Fairlight;

Оптимизация производительности при рендеринге клипов в H.264.

Сохранение имен клипов и дополнительной информации при работе с окном просмотра.

Форматирование текста субтитров в HTML.

Поддержка шаблонов для 2D- и 3D-титров.

Изменение длительности фрагмента на монтажной линейке страницы Edit.

Добавление значка Dynamic Trim на панель инструментов, содержащую индикацию режима Slip или Slide.

Редактирование параметров автоматизации звука на странице Fairlight.

Наличие заданных конфигураций параметров для плагина FairlightFX и возможность создания пользовательских.

Создание звуковых библиотек с помощью базы данных DaVinci Resolve.

Поддержка плагинов ResolveFX и OpenFX на странице Fusion.

На все страницы добавлена кнопка для пропуска настройки цветов и эффектов Fusion.

Возможность копировать композиции, созданные во Fusion, и их добавление к другим клипам.

Изменение свойств видео и подгонки в узлах MediaIn.

На страницу Fusion добавлены узлы Saver.

Регулировка области черного при выводе клипа на странице Color.

Назначение пользовательских цветов для узлов на странице Color.

Улучшено создание изображений с прозрачностью.

Значительно улучшен анализ оптического потока.

Расширена поддержка скриптов DCTL и их совместимость с ResolveFX.

Сокращено время отклика при работе с плагинами OpenFX и ResolveFX.

Поддержка кодирования скрытых субтитров CEA-708 в клипах MXF OP1a.

Поддержка кодирования клипов EXR с альфа-каналами.

Сохранение уровня звука при импорте AAF-клипов.

Расширен список кодеков и форматов на странице Deliver.

Одновременный мониторинг SDR- и HDR-видео в форматах Dolby Vision™ и HDR10+.

Импорт AAF-клипов только со звуком.

Поддержка XML 1.8 с Final Cut Pro X.





Основные особенности DaVinci Resolve: Широкие возможности для цветоустановки;

Высокая производительность с возможностью использования до восьми графических процессоров, что позволяет получать результат в реальном времени. Для быстрого рендеринга и формирования конечного продукта можно использовать кластерные конфигурации;

Профессиональные средства монтажа разных типов материала - от телесериалов и рекламных роликов до контента, снятого с помощью нескольких камер;

Инструменты редактирования учитывают контекст выполняемой операции и автоматически определяют параметры обрезки по местоположению курсора мыши;

Средства синхронизации и микширования звука;

Гибкие возможности по управлению медиаматериалами - файлы, временные шкалы и целые проекты легко перемещать, объединять и архивировать;

Функция Clone, позволяющая копировать полученное с камер видео одновременно в несколько каталогов с проверкой по контрольной сумме;

Возможность импортировать и экспортировать метаданные с помощью CSV-файлов, создавать на их основе пользовательские окна, автоматические каталоги и списки;

Мощная функциональность для обработки и создания конечного продукта в любом разрешении, будь то мастер-копия для телевидения, цифровой пакет для кинотеатров или для распространения в интернете;

Поддержка экспорта в разных форматах, в том числе с дополнительной информацией, формирование файлов EXR и DPX для наложения визуальных эффектов, а также вывод несжатого 10-битного видео и в ProRes для редактирования в таких приложениях, как Final Cut Pro X;

Поддержка плагинов ResolveFX и OpenFX;

Средства для стабилизации и трекинга изображений на экране, не требующие создания опорных кадров;

Вся обработка изображений осуществляется в цветовом пространстве YRGB с точностью 32-разрядных чисел с плавающей запятой, что позволяет корректировать параметры яркости без повторной цветобалансировки в областях тени, полутона и света;

Шумоподавление в реальном времени;

Полное управление цветом на всех этапах процесса с поддержкой стандарта ACES 1.0 (Academy Color Encoding Specification). Возможность использования различных цветовых пространств для исходного и конечного материала, а также для временной шкалы;

Возможность обработки видео с широким динамическим диапазоном (HDR);

Цветоустановка на основе файлов RAW;

Автоматическая первичная цветокоррекция и автоматическое согласование кадров.



