09.08.2018 20:38  Увидел свет язык программирования Julia 1.0

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|2.8, topin89 (?), 21:28, 09/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет, это далеко не null и даже питоновский None или плюсовой std::optional. Тут повеселее
julia> missing + 1
missing
julia> "a" * missing
missing
julia> abs(missing)
missing
julia> missing == 1
missing
julia> missing == missing
missing
julia> missing < 1
missing
julia> 2 >= missing
missing
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|5.19, Аноним (19), 23:03, 09/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Примеры есть? К тому же, за последние пару лет Julia сильно поменялась. Даже в рамках 0.6 были существенные изменения.
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|2.9, topin89 (?), 21:36, 09/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Допустимы оба варианта. Чаще всего явные типы нужны для аргументов функций, их в Julia легко задать. Остальное почти всегда выводится из контекста (аля auto в C++).
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|2.20, Аноним (20), 23:03, 09/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А зачем для МО какой-то особый язык? В том то и соль, что там меньше времени уходит на программирование и больше - на подготовку данных и обучение.
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