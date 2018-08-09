09.08.2018 20:38  Увидел свет язык программирования Julia 1.0

Спустя шесть лет с момента первого анонса сформирован первый стабильный релиз языка программирования Julia 1.0, сочетающего такие качества как высокая производительность, поддержка динамической типизации и встроенные средства для параллельного программирования. Синтаксис Julia близок к MATLAB с заимствованием некоторых элементов из Ruby и Lisp. Метод манипуляции строками напоминает Perl. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Ключевые особенности языка: Высокая производительность: одной из ключевых целей проекта является достижение производительности близкой к программам на языке Си. Компилятор Julia основан на наработках проекта LLVM и генерирует эффективный нативный машинный код для многих целевых платформ;

Поддержка различных парадигм программирования, включая элементы объектно-ориентированного и функционального программирования. Стандартная библиотека предоставляет в том числе функции для асинхронного ввода/вывода, управления процессами, ведения логов, профилирования и управления пакетами;

Динамическая типизация: язык не требует явного определения типов для переменных по аналогии со скриптовыми языками программирования. Поддерживается интерактивный режим работы;

Опциональная возможность явного указания типов;

Синтаксис, превосходно подходящий для численных вычислений, научных расчётов, систем машинного обучения и визуализации данных. Поддержка многих числовых типов данных и средства для распараллеливания вычислений.

Возможность прямого вызова функций из библиотек на языке Си без дополнительных прослоек. Кроме стабилизации языка в Julia 1.0 также представлено несколько новшеств, среди которых новый встроенный пакетный менеджер Pkg, позволяющий не только манипулировать репозиториями и устанавливать пакеты и связанные с ними зависимости, но и создавать привязанные к проектам окружения пакетов, записывать и воссоздавать состояние работающего приложения, использовать приватные пакеты. Для переменных добавлено новое значение "missing", определяющее отсутствующее значение. Встроенный тип String адаптирован для хранения произвольных данных. Добавлена поддержка именованных кортежей (похожи на хэши в Perl). Добавлена возможность переопределения оператора "точка". Расширены возможности оптимизатора.



