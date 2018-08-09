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09.08.2018 20:38  Увидел свет язык программирования Julia 1.0

Спустя шесть лет с момента первого анонса сформирован первый стабильный релиз языка программирования Julia 1.0, сочетающего такие качества как высокая производительность, поддержка динамической типизации и встроенные средства для параллельного программирования. Синтаксис Julia близок к MATLAB с заимствованием некоторых элементов из Ruby и Lisp. Метод манипуляции строками напоминает Perl. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Ключевые особенности языка:

  • Высокая производительность: одной из ключевых целей проекта является достижение производительности близкой к программам на языке Си. Компилятор Julia основан на наработках проекта LLVM и генерирует эффективный нативный машинный код для многих целевых платформ;
  • Поддержка различных парадигм программирования, включая элементы объектно-ориентированного и функционального программирования. Стандартная библиотека предоставляет в том числе функции для асинхронного ввода/вывода, управления процессами, ведения логов, профилирования и управления пакетами;
  • Динамическая типизация: язык не требует явного определения типов для переменных по аналогии со скриптовыми языками программирования. Поддерживается интерактивный режим работы;
  • Опциональная возможность явного указания типов;
  • Синтаксис, превосходно подходящий для численных вычислений, научных расчётов, систем машинного обучения и визуализации данных. Поддержка многих числовых типов данных и средства для распараллеливания вычислений.
  • Возможность прямого вызова функций из библиотек на языке Си без дополнительных прослоек.

Кроме стабилизации языка в Julia 1.0 также представлено несколько новшеств, среди которых новый встроенный пакетный менеджер Pkg, позволяющий не только манипулировать репозиториями и устанавливать пакеты и связанные с ними зависимости, но и создавать привязанные к проектам окружения пакетов, записывать и воссоздавать состояние работающего приложения, использовать приватные пакеты. Для переменных добавлено новое значение "missing", определяющее отсутствующее значение. Встроенный тип String адаптирован для хранения произвольных данных. Добавлена поддержка именованных кортежей (похожи на хэши в Perl). Добавлена возможность переопределения оператора "точка". Расширены возможности оптимизатора.

  1. Главная ссылка к новости (https://julialang.org/blog/201...)
  2. OpenNews: Новый открытый динамический язык программирования Julia, использующий наработки проекта LLVM
  3. OpenNews: Компания Apple выпустила язык программирования Swift 4.1
  4. OpenNews: Новая версия языка программирования Nim 0.18.0
  5. OpenNews: Релиз динамического языка программирования Groovy 2.5
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Dart 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lang, julia
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  • 1.1, snyan (?), 20:44, 09/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Назвал null missing'ом — все проблемы моментально исчезли.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:49, 09/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    в функциональном мире это слово запрещено произносить вслух
     
  • 2.8, topin89 (?), 21:28, 09/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Нет, это далеко не null и даже питоновский None или плюсовой std::optional. Тут повеселее

    julia> missing + 1
    missing

    julia> "a" * missing
    missing

    julia> abs(missing)
    missing

    julia> missing == 1
    missing

    julia> missing == missing
    missing

    julia> missing < 1
    missing

    julia> 2 >= missing
    missing

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 22:15, 09/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А самое главное, как будет реагировать на if !missing ? :)
     
  • 3.13, Имя (?), 22:17, 09/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    В SQL (по крайней мере, постгрес) NULL себя точно так же ведёт
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:00, 09/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Динамическая типизация язык для накидать чего-нибудь по-быстрому на коленке ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, ms (??), 21:08, 09/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    typescript вроде годная штука, чего ты?
     
     
  • 3.7, Аноним (4), 21:14, 09/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Она годная именно тем, что строго статически типизирована, как и вторая версия дарта.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 23:00, 09/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Корявая она там. Даже в строгом режиме можно суметь выстрелить себе в ногу.
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 23:03, 09/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Примеры есть? К тому же, за последние пару лет Julia сильно поменялась. Даже в рамках 0.6 были существенные изменения.
     
  • 2.9, topin89 (?), 21:36, 09/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Допустимы оба варианта. Чаще всего явные типы нужны для аргументов функций, их в Julia легко задать. Остальное почти всегда выводится из контекста (аля auto в C++).
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:41, 09/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для фанатов БДСМ давно хаскель придумали.
     
     
  • 3.21, Аноним (19), 23:05, 09/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Julia очень простой язык. Её модель гораздо прозрачнее питона.
     
  • 2.11, Crazy Alex (ok), 22:09, 09/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А так же php, где нынче type hints стали хорошим тоном
     
  • 2.14, Аноним (19), 22:21, 09/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    У Julia есть явная декларация типа Можно полностью динамически использовать, мо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.24, Аноним (24), 23:18, 09/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Язык для технических вычислений - это и есть язык для накидать чего-нибудь по-б... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, forsimen (ok), 21:01, 09/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сегодня вроде не первое апреля, но только вчера 0.6 ветка была стабильной, как сегодня 1.0 уже стабильная версия, а 0.7 предыдущий стабильны
     
     
  • 2.15, Аноним (19), 22:22, 09/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну конференция же сейчас проходит :)

    0.7 была доступна уже как минимум месяц

     
  • 1.16, Аноним (19), 22:24, 09/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Пожалуй, самый ожидаемый язык для машинного обучения. Сейчас, после стабилизации API, можно говорить о массовом начале использования.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 23:03, 09/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем для МО какой-то особый язык? В том то и соль, что там меньше времени уходит на программирование и больше - на подготовку данных и обучение.
     
     
  • 3.23, Аноним (19), 23:12, 09/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас в MO чаще всего используют несколько языков Суть Julia - пишешь на ней и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Аноним (17), 22:40, 09/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Динамическая типизация

    Повбывав бы!

     
  • 1.22, Аноним (22), 23:08, 09/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    матлаб непригоден для какого-либо использования.
     
     
  • 2.25, Retrosharer (?), 23:27, 09/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну не скажи. Если надобно быстро проверить работоспособность сложного алгоритма, самое то.
     
  • 1.26, анон (?), 23:38, 09/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    такое впечатление что каждый новичок пытается отхватить кусок пирога и штампует языки как раньше штамповали ветки линуксов.
     

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