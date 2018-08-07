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07.08.2018 18:48  В Firefox началось тестирование системы рекомендации контента на основе активности пользователя

Компания Mozilla объявила о расширении инициативы Test Pilot, которая предоставляет пользователям возможность оценить и протестировать экспериментальные функции, развиваемые для будущих выпусков Firefox. Для участия в программе необходимо установить специальное дополнение Test Pilot (учетная запись в системе Firefox Account при этом не обязательна), в котором будет доступен список предлагаемых для тестирования возможностей. В процессе работы Test Pilot осуществляется сбор и отправка обезличенной статистики о характере работы с тестируемыми дополнениями.

На этот раз для тестирования предложено дополнение Advance (код), разработанное компанией Laserlike, специализирующейся на разработке систем машинного обучения для определения похожего контента. Дополнение реализует боковую панель с персонализированными рекомендациями, релевантными текущей просматриваемой странице. Блок рекомендаций включает дополнительные ссылки на похожие страницы, которые выбираются на основе анализа истории прошлых посещений пользователя и тематики текущей страницы.

В процессе работы дополнения осуществляется отправка истории посещений в привязке к IP-адресу пользователя на внешний сервер, подконтрольный компании Laserlike. Отправка истории посещений не производится в режиме приватного просмотра. Для контроля за отправляемыми данными добавлена специальная опция, позволяющая отследить какие именно сведения были переданы в Laserlike, приостановить отправку и запросить удаление переданных сведений.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: В Firefox 60 появится реклама на стартовой странице
  3. OpenNews: Firefox возвращается к эксперименту с показом рекламы на новых вкладках
  4. OpenNews: Mozilla планирует протестировать в Firefox возможности Lockbox, Tabsplit, ThemesRfun и Foxy
  5. OpenNews: В Firefox тестируется возможность одновременного просмотра разных вкладок
  6. OpenNews: Разработчики Mozilla представили две тестовые возможности: Lockbox и Notes
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 18:50, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +12 +/
    Дождались...
     
     
  • 2.20, Флинстоун епте (?), 20:13, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +25 +/
    Что-то Firefox жестит. Уже 3я страница пойдет в моем файле LibreOffice Writer с опциями для выпила телеметрии. Как я задолбался парсить вечерами about:config с каждой новой версией и судурожно искать новые опции с телеметрией, с*ка вместо того чтобы просто пользовать гребаный браузер. Проблема в том что альтернативы все-равно нет. либо наколенные поделия без аддонов, зато "нацеленные на безопасность", либо еще более отбитый гулаг-браузер.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 20:53, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Поделись файлом братан
     
  • 3.45, zzz (??), 21:25, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Поставь ESR, и весь геморрой сведется к тому, что раз в два года надо будет освежить конфиг.
     
  • 3.56, Илья (??), 21:49, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Поставьте себе Test Pilot и напишите внятную обратную связь
     
  • 3.66, DKG (?), 22:21, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А чем Вас не устраивает предыдущая версия? Или Вы думаете ,что если не обновитесь, Интернет перестанет работать?
     
  • 3.80, r3nya (?), 23:07, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пошарь плиз. :)
     
  • 1.2, Аноним (2), 18:51, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интересно, когда же упадёт последняя соломинка на хребет этому лису.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 20:08, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Разве не уже? В никсах используют его клоны, а в винде хромого. Он жив просто потому, что движок ещё относительно годный, отсюда и деньги на его поддержание.
     
  • 2.21, Аноним (-), 20:14, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нравится жрать монополию? Или чего тебе интересно?
     
     
  • 3.46, Аноним (-), 21:30, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У мозиллы была монополия на людской браузер, и где этот браузер теперь?
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:01, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Есть ещё браузер который чисто браузер, без метрик, аналитики и прочего говна?
     
     
  • 2.9, soarin (ok), 19:26, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Такого интернета уже давно нет
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:32, 07/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    qutebrowser Watefox как форк Firefox до Квантума С последним можно юзать следующ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 20:23, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > qutebrowser

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48955

     
  • 3.44, Аноним (44), 21:21, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Watefox

    У него bing поисковик по умолчанию

     
  • 3.61, Аноним (61), 22:05, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    warfx.ru -же
     
  • 2.48, Аноним (48), 21:34, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48703
     
     
  • 3.81, Аноним (81), 00:05, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, и что? Исправили ведь. Вам PDF.js напомнть в фуррифоксе? И в хромом тоже были дырки.
     
  • 2.60, SuperAnonymous (?), 21:54, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Opera 12.16
     
  • 2.64, Аноним (64), 22:15, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    links2
     
  • 1.4, A.Stahl (ok), 19:06, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –8 +/
    Ну я понимаю если бы я одну лишь порнуху смотрел там вполне можно что-то релева... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Урри (?), 19:13, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Просто Laserlike договорилась с мозилой тестировать свой продукт на миллионах ничего не подозревающих хомячков.
     
  • 2.40, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:56, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В хроме на Андроиде есть раздел "Статьи для вас" на пустой вкладке.
    Вначале это были бесконечные новости про Путина, Сирию и Украину, но затем обучился и теперь это:
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  • 3.75, anonimous (?), 22:46, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так ты от этого в восторге или нет?
     
  • 1.5, Аноним (5), 19:08, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Все равно лучше хрома.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 20:24, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше то лучше, да уже почти ничем и ненадолго.
     
  • 1.7, Baz (?), 19:17, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а через пол года узнаем, что лиса стала слушать микрофоны пользователей и делать выборку контента, мейнстрим же.
     
     
  • 2.10, soarin (ok), 19:28, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    https://imgur.com/6dfRkIc
     
  • 2.23, Аноним (-), 20:20, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это опенсорс. Вперед делать аудит.
     
  • 1.8, Аноним (8), 19:24, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В РФ ркн все ноды куда отправляется статистика заблокированы наверно
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 20:21, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наверно или точно? Предоставь нам точную информацию или не засоряй эфир.
     
     
  • 3.47, Аноним (-), 21:31, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Намедни суд сказал, что заблокированные ноды на самом деле не заблокированные и послал всех лесом.
     
  • 1.12, Аноним (12), 19:34, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот и нашли способ как поднять падающие рейтинги браузера
     
  • 1.13, Аноним (13), 19:49, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Если будет адекватно подбирать, то круто. Но такие системы обычно и правда не особо рабочие. Посмотрим
     
     
  • 2.19, Аноним84701 (ok), 20:12, 07/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Конечно адекватно -- кто больше заплатит, того и подберут --- Laserlike Тhe c... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, denmatv94 (?), 20:01, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Веб-браузер @firefox@ резко упал в моих глазах. Дожили...
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 20:47, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Резко? А в моих не резко, а вполне плавно и очень долго падал, а потом, упав, не остановился, а стал рыть землю и уходить в неё.
     
     
  • 3.70, denmatv94 (?), 22:29, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Понимаете, до этого я как то еще терпел же, их "чудеса". А теперь все вот и раскрылось. Что то свободой здесь даже не пахнет. Хотя вот, в том Яндекс.Браузере Я.Дзен выключается раз и навсегда, одной настройкой. И это ведь, никакое не свободное ПО.
     
  • 1.15, paulus (ok), 20:02, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пошла какая-то эпидемия на отслеживание и рекомендации... В андроид уже встроили, а теперь еще в firefox... Жесть.
     
  • 1.16, Аноним (16), 20:06, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    поискал один раз унитаз на замену и теперь вся выдача будет в унитазах.
     
  • 1.18, Аноним (18), 20:10, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Похоже, самое время откапывать konqueror.
     
  • 1.29, Mozilla Firefox (?), 20:25, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну вы же говорили что нужно быть как хром.
     
  • 1.32, Аноним (32), 20:32, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Заметьте - вместо того чтобы спрашивать или быть готовыми выслушать чего нужно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.74, пох (?), 22:38, 07/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    вы в слове выпилить буквы перепутали это в принципе и несложно, глубокого поним... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.33, Аноним (33), 20:34, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хватит с меня. Удалил FF.
     
     
  • 2.34, Mozilla Firefox (?), 20:43, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    И вы ушли на хром? Никак вам не угодишь.
     
  • 2.58, Аноним (5), 21:53, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Удалил FF.

    А на что перешел, если не секрет?

     
  • 1.35, Аноним (35), 20:44, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    вы чё, лошары все? Эта хрень будет только у тех, кто поставит дополнение и захочет потестировать.
     
     
  • 2.36, Аноним (17), 20:46, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Поначалу, да. А потом оно станет неотъемлемой часть Firefox как Pocket.
     
  • 1.38, Аноним (38), 20:49, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Думаю я и 99% опеннета найдут форки и патчи. Интересно, с какой версии лис будет исключен из дитрибутивов из коробки?
     
     
  • 2.41, Oleg (??), 20:58, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем нужны ментейнеры, если во время опакечивания никакие зонды не удаляются? Отличий от официальной Snap версии никаких нет, но Snap более безопасный и работает на любой кофеварке типа openwrt.
     
  • 1.43, manster (ok), 21:18, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы продолжить разработку Rust и переработку на него, а также восстановление функциональности старых расширений не особо нужен TestPilot ...
     
  • 1.72, Oleg (??), 22:34, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Chromium, не Chrome. Чем плох в качестве альтернативы?
     
     
  • 2.82, Аноним (82), 00:14, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда там вкладки вертикальные?
     
  • 1.77, Аноним (77), 22:53, 07/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Из приватного режима тоже будет брать статистику?
     
     
  • 2.78, Аноним (77), 22:55, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Рекомендации по прону...
     

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