07.08.2018 18:48  В Firefox началось тестирование системы рекомендации контента на основе активности пользователя

Компания Mozilla объявила о расширении инициативы Test Pilot, которая предоставляет пользователям возможность оценить и протестировать экспериментальные функции, развиваемые для будущих выпусков Firefox. Для участия в программе необходимо установить специальное дополнение Test Pilot (учетная запись в системе Firefox Account при этом не обязательна), в котором будет доступен список предлагаемых для тестирования возможностей. В процессе работы Test Pilot осуществляется сбор и отправка обезличенной статистики о характере работы с тестируемыми дополнениями.

На этот раз для тестирования предложено дополнение Advance (код), разработанное компанией Laserlike, специализирующейся на разработке систем машинного обучения для определения похожего контента. Дополнение реализует боковую панель с персонализированными рекомендациями, релевантными текущей просматриваемой странице. Блок рекомендаций включает дополнительные ссылки на похожие страницы, которые выбираются на основе анализа истории прошлых посещений пользователя и тематики текущей страницы.

В процессе работы дополнения осуществляется отправка истории посещений в привязке к IP-адресу пользователя на внешний сервер, подконтрольный компании Laserlike. Отправка истории посещений не производится в режиме приватного просмотра. Для контроля за отправляемыми данными добавлена специальная опция, позволяющая отследить какие именно сведения были переданы в Laserlike, приостановить отправку и запросить удаление переданных сведений.