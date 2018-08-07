07.08.2018 18:48  В Firefox началось тестирование системы рекомендации контента на основе активности пользователя

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|2.20, Флинстоун епте (?), 20:13, 07/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+25 +/–
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Что-то Firefox жестит. Уже 3я страница пойдет в моем файле LibreOffice Writer с опциями для выпила телеметрии. Как я задолбался парсить вечерами about:config с каждой новой версией и судурожно искать новые опции с телеметрией, с*ка вместо того чтобы просто пользовать гребаный браузер. Проблема в том что альтернативы все-равно нет. либо наколенные поделия без аддонов, зато "нацеленные на безопасность", либо еще более отбитый гулаг-браузер.
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|3.45, zzz (??), 21:25, 07/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Поставь ESR, и весь геморрой сведется к тому, что раз в два года надо будет освежить конфиг.
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|3.66, DKG (?), 22:21, 07/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А чем Вас не устраивает предыдущая версия? Или Вы думаете ,что если не обновитесь, Интернет перестанет работать?
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|2.17, Аноним (17), 20:08, 07/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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Разве не уже? В никсах используют его клоны, а в винде хромого. Он жив просто потому, что движок ещё относительно годный, отсюда и деньги на его поддержание.
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|2.6, Урри (?), 19:13, 07/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Просто Laserlike договорилась с мозилой тестировать свой продукт на миллионах ничего не подозревающих хомячков.
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|2.40, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:56, 07/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В хроме на Андроиде есть раздел "Статьи для вас" на пустой вкладке.
Вначале это были бесконечные новости про Путина, Сирию и Украину, но затем обучился и теперь это:
11 концепций и команд git, которые заставят вас плакать
32-ядерный CPU AMD Ryzen Threadripper 2990WX обходит основного конкурента на величину до 88%
Имея на вооружении Laravel и Yii есть смысл в Ruby (Ruby and Rails)?
Дожить до пенсии. 09.09. выходи на акцию протеста
Обновления для Windows 10 станут платными
Крестики-нолики на DNS
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|3.47, Аноним (-), 21:31, 07/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Намедни суд сказал, что заблокированные ноды на самом деле не заблокированные и послал всех лесом.
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|2.37, Аноним (37), 20:47, 07/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Резко? А в моих не резко, а вполне плавно и очень долго падал, а потом, упав, не остановился, а стал рыть землю и уходить в неё.
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|3.70, denmatv94 (?), 22:29, 07/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Понимаете, до этого я как то еще терпел же, их "чудеса". А теперь все вот и раскрылось. Что то свободой здесь даже не пахнет. Хотя вот, в том Яндекс.Браузере Я.Дзен выключается раз и навсегда, одной настройкой. И это ведь, никакое не свободное ПО.
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|2.41, Oleg (??), 20:58, 07/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Зачем нужны ментейнеры, если во время опакечивания никакие зонды не удаляются? Отличий от официальной Snap версии никаких нет, но Snap более безопасный и работает на любой кофеварке типа openwrt.
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