04.08.2018 08:55  Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.7.0

Состоялся релиз KnotDNS 2.7.0, высокопроизводительного авторитативного DNS сервера (рекурсор выполнен в виде отдельного приложения), поддерживающего все современные возможности DNS. Проект разрабатывается чешским реестром имен CZ.NIC и распространяется под лицензией GPLv3. Сервер отличается ориентацией на высокую производительность обработки запросов, для чего применяется многопоточная, и по большей части неблокирующая реализация, хорошо масштабируемая на SMP-системах. Предоставляются такие возможности, как добавление и удаление зон на лету, передача зон между серверами, DDNS (динамические обновления), NSID (RFC 5001), расширения EDNS0 и DNSSEC (включая NSEC3), ограничения интенсивности ответов (RRL). В новом выпуске: Добавлен новый модуль DNS Cookies (реализация RFC-7873) и связанная с ним опция '+cookie' в утилите kdig. DNS Cookies представляет собой простой транзакционный механизм обеспечения безопасности DNS-клиентов и DNS-серверов, позволяющий защититься от DoS-атак, использования DNS в качестве усилителя трафика, отравления кэша;

Добавлен новый модуль для формировании ответов в зависимости от подсети клиента или географического местоположения;

В сервер добавлена базовая поддержка ECS (EDNS Client Subnet) с реализацией механизма выделения клиенту подсетей в составе DNS-ответа (использование EDNS0 для DNS);

В kdig добавлена опция '+ednsopt';

Интегрирована поддержка OSS-Fuzz;

Добавлен online-режим формирования цифровых подписей для автоматической замены ключей;

В zscanner добавлена поддержка загрузки с использованием неименованных каналов;

Обеспечена поддержка автоматического увеличения счётчика в записи SOA при выявлении различий в файле с DNS-зоной;

Добавлена новая опция для загрузки зон с игнорированием счётчика в записи SOA;

Добавлена сборочная опция для подключения альтернативной реализации malloc;

Увеличена детализация записей в логе для событий принятия ключей DNSSEC;

В kdig добавлена поддержка путых значений QNAME;

Внесены различные оптимизации в код сервера и библиотек;

Снижено потребление памяти при обработке исходящих запросов IXFR;

Переработан код для поддержки capabilities в Linux;

Минимальный размер ключа RSA увеличен до 1024;

Удалена обязательная зависимость от Nettle.



