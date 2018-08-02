The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

02.08.2018 08:57  Lubuntu перестаёт быть дистрибутивом для устаревшего оборудования

Разработчики дистрибутива Lubuntu анонсировали изменение целей проекта. В связи с миграцией с рабочего стола LXDE на LXQt проект теперь не будет позиционироваться как дистрибутив только для устаревшего оборудования. В качестве новой цели называется превращение Lubuntu в функциональный модульный дистрибутив, позволяющий пользователю рационально использовать все возможности своего компьютера.

При этом отмечается, что проект по-прежнему можно будет применять на своих старых компьютерах, но также он будет включать и средства, делающие его интересным решением и для современных компьютеров. В том числе дистрибутив будет применять современные технологии и программы на базе актуальных выпусков Qt. По умолчанию будет предлагаться легковесный интерфейс, не предъявляющий больших требований к оборудованию, но пользователь сможет опционально включить более ресурсоёмкие технологии и компоненты.

Таким образом, дистрибутив останется легковесным и позволит комфортно работать на слабых системах, выпущенных примерно 10 лет назад, но поддержке устаревших систем основное внимание теперь уделяться не будет. Выпуск 18.10 станет первым релизом Lubuntu с предоставлением только рабочего стола LXQt, а Lubuntu 20.04 станет первым LTS-релизом с LXQt.

Напомним, что проект LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment) развивается объединённой командой разработчиков проектов LXDE, Razor-qt и Hawaii. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек.

Инициатива по переводу Lubuntu с LXDE на LXQt была запущена в 2014 году, но миграция многократно откладывалась и дистрибутив до сих пор поставляется с LXDE. Начиная с выпуска Lubuntu 17.10 пользователям предлагается дополнительная тестовая редакция Lubuntu Next с LXQt, помимо штатных сборок с LXDE. Основной причиной миграции является стагнация, прекращение развития (по сути LXQt и есть продолжение развития LXDE) и перевод LXDE в режим сопровождения. LXDE остаётся привязан к GTK 2 и изменение ситуации не предвидится. LXQt активно развивается, основан на Qt 5 и избавлен от привязок к GNOME. LXQt помечен стабильным начиная с выпуска 0.11 (LXQt 1.0 ожидается только после готовности поддержки Wayland).

  1. Главная ссылка к новости (https://lubuntu.me/taking-a-ne...)
  2. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения LXQt 0.13
  3. OpenNews: Lubuntu переходит на пользовательское окружение LXQt
  4. OpenNews: Дистрибутив Lubuntu отложил переход на десктоп-окружения LXQt
  5. OpenNews: Lubuntu созрел для перехода на LXQt
  6. OpenNews: Началось формирование тестовых сборок Lubuntu с рабочим столом LXQt
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: lxqt, lubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (-), 09:19, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +17 +/
    То есть, оно теперь будет тормозить, если я правильно понимаю смысл написанного.
     
     
  • 2.2, Попугай Кеша (?), 09:23, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Совершенно верно. Завуалированными фразами это и означает.
     
  • 2.4, КО (?), 09:24, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Политкорректно выражаясь, теперь он будет унифицировать возможности современных компьютеров до уровня устаревших используя дополнительные ништяки. :)
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:36, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Нет не будет, год на lxqt сижу на буке 2008 года - ничем не хуже lxde
     
     
  • 3.23, Валик228 (?), 10:52, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    точно, на моем 10-летнем i7 о 16ГБ ОЗУ, с SSD тоже ничего не тормозит!
     
     
  • 4.24, Шо (?), 10:56, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>работать на слабых системах, выпущенных примерно 10 лет назад

    Ты что, как ты можешь работать на таких костях мамонта, айяйяй....

     
  • 4.29, Аноним (10), 11:15, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Atom N270, 2Gb RAM, Hdd
     
  • 4.38, Аноним (38), 12:39, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    10-тилетний Core 2 Duo, 4G RAM, HDD, интегрированное видео Intel - Plasma 5 не тормозит.
     
     
  • 5.44, Паша (??), 13:00, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Плазма уже давно не тормозит)
     
     
  • 6.59, Аноним (59), 13:52, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    сразу падает?
     
     
  • 7.78, qcgg (?), 16:02, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не сразу, но падает. Это основная её фитча.
     
  • 2.30, grayich (ok), 11:33, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > То есть, оно теперь будет тормозить

    а оно не тормозило?

    а в целом верно, понятие "для устаревшего оборудования" на сегодняшний день не имеет смысла, т.к. не сколько ОСь требовательна к железу, сколько прикладной софт, к примеру браузер, который хош не хош нужно обновлять и не получиться сидеть полноценно на старой версии которая летала на старом железе.

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.54, нах (?), 13:43, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    в этих случаях тебе не нужен de
     
  • 3.46, dq0s4y71 (ok), 13:13, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ДЕ - это уже "прикладной софт".
     
  • 1.7, X86 (ok), 09:26, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Помню, стпвил кпк то "легковесный Xubuntu, так он тек так, что тормозил больше обычной  Ubuntu c вторым Гномом.
     
  • 1.8, MPEG LA (ok), 09:26, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    Перешли на Qt и зарубили старое железо. Вот совпадение-то!
     
     
  • 2.14, Jistake (?), 09:52, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они же ясно дали понять, что есть дистрибутивы, которые лучше справляются задачей, чем они. По этому им лучше переквалифицироваться в другое русло.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:20, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не обращай внимания на тулкитных кукаретиков :)
     
     
  • 4.79, qcgg (?), 16:04, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну почему же? Qt настолько разжирел, что уже явно не для старых компов.
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:28, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > позволяющий пользователю рационально использовать все возможности своего компьютера.

    Какой слог! Прямо как Виндоус в 90-е.

     
  • 1.12, Аноним (-), 09:42, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "Ибо, старое прошло, теперь всё новое" (цитата) :D
     
  • 1.15, Аноним (15), 10:09, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Минимальные требования у Xubuntu уже ниже.
     
     
  • 2.55, Xubuntu (?), 13:43, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    все норм, в следующей версии исправим это недоразумение
     
  • 1.16, Аноним (16), 10:19, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    +1 DE ушел в жир
    кто еще остался из легковесных: Openbox, Emlightment, Awesome… ?
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 10:21, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ой, да много их там...
     
  • 2.20, AntonAlekseevich (ok), 10:29, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > кто еще остался из легковесных

    IceWM ещё вроде как жив, и тот что на хаскеле(вспомнил XMonad).
    Выбор между первостепенным удобством и функциональной скоростью.

    > Openbox, Emlightment, Awesome

    Что-то много ошибок в слове Enlightenment, да и упущен после Awesome DWM*(не путать с DWM).

     
  • 2.45, Аноним (45), 13:02, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    с каких пор Openbox, Awesome -- DE ?

    wm

    сижу на i3-wm для ленивых, как дебиан перешел на gnome3, волосы стали мягкие и шелковистые

     
  • 1.19, Аноним (19), 10:22, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Слабые компьютеры - это лет 15 минимум; десять лет назад выпущенные машинки в среднем сегменте мало чем отличаются от современных.
     
  • 1.21, Neurotic (?), 10:38, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отставить панику.
    Он модульнее LXDE, в нем легче отключать и заменять компоненты (все по XDG вместо собственного велосипеда как lxsession).
    Скоро добавится конфигурация тем GTK из коробки (уже в master).
    На тормозном компе отключаем галочками все ненужное, добавляем при желании более легкие компоненты, наслаждаемся.
    Дышим глубже.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:58, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И софт, если собран с qtwayland, под ним будет работать. Легковесный бы WM.
     
     
  • 3.28, DerRoteBaron (?), 11:14, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не так давно (Stretch, FC26, Xenial) там по умолчанию был Openbox, что сейчас не знаю, но видимо он же
     
     
  • 4.61, axredneck (?), 14:22, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вроде собирались на KWin переходить
     
  • 2.42, Аноним (42), 12:55, 02/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Они только писали про модульность, в самом деле тащила с собой кучу дерьма И эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.77, НяшМяш (ok), 16:01, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кучу дерьма это в убунте в зависимостях пакетов прописано.
     
  • 2.48, dq0s4y71 (ok), 13:17, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ха! Да так любую ДЕ можно превратить в "легковесную" :)
     
  • 1.22, Аноним (22), 10:51, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    LXQT лучшая среда рабочего стола! Наконец то Lubuntu переходит на него. Долго ждал.
     
  • 1.26, istepan (ok), 11:01, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Только бы утилиты дальше оставались независимым от DE.
     
  • 1.27, тоже Аноним (ok), 11:11, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    C'mon, guys, stop talking and show me your release!

    Если о состоянии проекта судить по новостям, создается ощущение, что список "оборудования 10-летней давности" к моменту стабильного релиза будет включать всю нынешнюю линейку i3-i7 и Ryzen. Так что его поддержка чудом, мягко говоря, уже не будет...

     
  • 1.31, Аноним (-), 12:00, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    что анон посоветуют для виртуалок/старого железа теперь?
     
     
  • 2.33, Олег (??), 12:15, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Виртуалка сейчас 100 рублей в интернете, это с выделенным IP, 2 ядра и быстрым диском
    Примеры есть, сам пользуюсь
    Старое железо в утиль, радиаторов отопления и так полно
     
     
  • 3.56, нах (?), 13:46, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    видишь ли, дорогой Олег - помимо коллекций котиков, есть еще и другие вещи, которые неохота подарить васяну или олегу, продавцу дешевых виртуалок вместе с потрохами пользователей. (да и пользователь рядом с тобой может оказаться "исследователем", как раз сейчас пробующим новый spectre)

    поэтому селф-хостед решения никто не отменял, и при правильном проектировании как раз та часть, которая селф - может оказаться вполне помещаемой в слегка устаревшее железо.

     
  • 2.34, нах (?), 12:26, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    freebsd с zfs, например.

    если совсем-совсем старое или совсем-совсем дохлая виртуалка  - то x86, в тех пределах, в которых этот древний металлолом вообще еще для чего-то пригоден, проблемы можно считать несущественными.

    арубовской конфигурации уже хватает для полноценного функционирования x64 версии (всего лишь гигабайт оперативной памяти компенсируется не самым тухлым ксеоном и ssd)

     
  • 2.68, тоже Аноним (ok), 15:01, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для виртуалок - системы без гуев, зачем они?
    А если нужен гуй, то это, видимо, рабочее место, и там, скорее всего, нужен браузер. XXI век, как-никак. Так что плясать приходится от его аппетитов - может ли в этом старом железе вообще быть столько памяти, например...
     
  • 1.32, Олег (??), 12:13, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Не знаю как вы, а я не дождусь когда же уже допилят Androd for PC Уж что-то а ан... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.67, IRASoldier (?), 14:57, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что это за ОС такая - андройд? Форк Андроида? Почему неизвестен общественности?
     
     
  • 3.74, Олег (??), 15:45, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    http://www.android-x86.org/
    Известен, вполне себе вменяем
     
     
  • 4.76, IRASoldier (?), 15:59, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > http://www.android-x86.org/
    > Известен, вполне себе вменяем

    Но это не андройд. Это Андроид.


     
  • 1.35, Аноним (35), 12:28, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Каганов об этом ещё в 2008 году говорил. Им потребовалось 10 лет, чтобы признать это официально
     
  • 1.41, Аноним (41), 12:53, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Это тех, которые не работают на процах без sse2 Я помню, я задолбался траблшути... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.50, Аноним (35), 13:23, 02/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это бинарная сборка такая Я в своём устаревшем SUSE 11 собирал себе Qt 5 для ар... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.63, anonymous (??), 14:37, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем столько боли? -no-sse2 в configure и всё. Только вопрос скорее в другом, а много ли там где sse2 используется, и реально ли что-то ускоряет. А то ещё в лохматом 13-м году было исследование на этому тему https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=36551 Да и привязка к процу в 18-м году выглядит как моветон.
     
     
  • 4.65, Аноним (65), 14:43, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да и привязка к процу
    > в 18-м году выглядит как моветон.

    Все правильно. Надо самому собирать из исходников.

     
     
  • 5.66, Аноним (66), 14:55, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Забыл, что системы без SSE2 уже в 2000 году были устаревшими? Пособираешь на такой ...
     
     
  • 6.72, Mihail Zenkov (ok), 15:37, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В 2000 году sse2 только появился у intel, у amd первые процессоры с ним были 2003.
     
  • 1.43, Аноним (38), 12:58, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё бы Raspbian перешёл на LXQt.
     
  • 1.52, Oleg (??), 13:28, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Разработчики Lubuntu вроде бы планируют заменить Openbox на Kwin. Чем, кроме названий софта, тогда это DE будет отличаться от кед? А сами кеды уже давно перестали быть монструозными в плане пожирания ресурсов.
     
  • 1.57, Аноним (57), 13:47, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Верить разрабам Lubuntu, что они перейдут на LXQT, как верить алкоголику, что он бросит пить. Уже года 2 грозятся, если не больше.
     
  • 1.58, Борщдрайвен бигдата (?), 13:48, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Выскажу тут непопулярное мнение.

    Я считаю, что факт принятия _такого_ решения уже говорит о том, что разработчикам DE важно, чем будет их проект через пять-десять-…дцать лет, и вот почему.

    Устаревшие конфигурации (если я правильно понял уважаемых экспертов выше) уже сейчас в плане поддержки железа есть чем-то маргинальным; не плохим, вовсе нет.

    Дело в том, что усилия на разработку ПО под них уже не окупаются в какой-либо форме, будь то совершенствование кодовой базы (меньше кода, меньше багов), лояльность пользователей либо узнаваемость бренда.

    Да, в прошлом именно на последних два фактора и продвинули Lubuntu в ее нише, но теперь они стали ей же мешать по причине естественного сокращения базы маргинальных конфигураций — они попросту ломаются, устаревают морально, а, как справедливо упомянули эксперты выше, «нормальный» ПК десятилетней давности не особо-то и отличаются от современных сборок.

    Если бы техническое состояние сборки не отражало эти тенденции, то возникла бы ситуация, когда быстрый, везде запускающийся, но страшный и неудобный как атомная война дистрибутив стал в конечном итоге попросту неинтересен пользователям.
    ПО ведь для пользователей пишется, как-никак, а не ради следования Великой Цели (хотя всякое бывает, чего уж там).

    Полагаю, что уверенность в сокращении разброса по характеристикам старого железа в будущем и стала одной из причин такого решения.

     
     
  • 2.62, _hide_ (ok), 14:26, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Бла, бла, бла...
    Слишком много воды. Смысл такой: если ДЕ перестанет быть модной и молодежной, то:
    * Мы потеряем перспективы Донейта
    * я куплю новый комп и забью на проект

    В обоих случаях класть хотели на текущую аудиторию (считай, владельцев или пользователей устаревшего оборудования). И этот проект захватили неграмотные властители ради власти.

     
     
  • 3.64, Борщдрайвен бигдата (?), 14:41, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В обоих случаях класть хотели на текущую аудиторию

    Wishful thinking? Власть, донейт — о чем вообще?…

    Я ещё раз перечитал оригинальный пост — может, я пропустил изменение целевой аудитории?
    Но ведь нет.

    > Lubuntu will stay light, and for users with old systems, should still be usable.

    Меняется не аудитория проекта, меняется смысл слов «old hardware» со временем, о чем прямо пишут:

    > These statistics brought much internal debate within the Lubuntu team

    Оно и понятно: если, условно говоря, лет десять тому какой-нибудь Pentium III считался старым, но всё ещё пригодным к ежедневному использованию железу, то уже сейчас (не говоря о том, что будет лет через три-пять) этот камень перешёл с разряда «старое железо» в «антиквариат», а ещё через лет десять будет просто камнем для детей в песочнице.

    Закрывать глаза на факты нельзя, при всём уважении к владельцам таких систем — особенно в принятии решений, напрямую касающихся будущего проекта.

     
  • 2.69, Аноним (66), 15:02, 02/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не неси фигню В большинстве случаев не считая приведённых ниже исключений про... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.70, Борщдрайвен бигдата (?), 15:05, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Качеству кода дроп старого железа может поспособствовать только тогда, когда нужна железная поддержка нового API, упрощающего код, а её нет.
    > Или когда железо может поддерживать API, но вот в драйвера поддержку не завезли.

    Да, вот об этих случаях я и говорил.

     
  • 1.60, Андрей (??), 14:16, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > LXDE -> LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment)

    Так добавив Qt, они забыли удалить букву L?

     
  • 1.71, Ы (?), 15:06, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >и избавлен от привязок к GNOME

    А что, LXDE был привязан к GNOME?

     
  • 1.73, ГраммарШтази (?), 15:38, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Назван новости не адекватн содержан, ПМСМ.
     
  • 1.75, Аноним (75), 15:55, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Понятное дело, что с жирнючим qt о слабом железе можно забыть ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.80, Tita_M (ok), 16:20, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что есть для тебя слабое железо? У меня на Athlone 5350, а это уровень позапрошлогодних Пентиумов на ядре атома. На таком железе те же пятые кеды совсем не тормозят.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor