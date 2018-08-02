02.08.2018 08:57  Lubuntu перестаёт быть дистрибутивом для устаревшего оборудования

Разработчики дистрибутива Lubuntu анонсировали изменение целей проекта. В связи с миграцией с рабочего стола LXDE на LXQt проект теперь не будет позиционироваться как дистрибутив только для устаревшего оборудования. В качестве новой цели называется превращение Lubuntu в функциональный модульный дистрибутив, позволяющий пользователю рационально использовать все возможности своего компьютера.

При этом отмечается, что проект по-прежнему можно будет применять на своих старых компьютерах, но также он будет включать и средства, делающие его интересным решением и для современных компьютеров. В том числе дистрибутив будет применять современные технологии и программы на базе актуальных выпусков Qt. По умолчанию будет предлагаться легковесный интерфейс, не предъявляющий больших требований к оборудованию, но пользователь сможет опционально включить более ресурсоёмкие технологии и компоненты.

Таким образом, дистрибутив останется легковесным и позволит комфортно работать на слабых системах, выпущенных примерно 10 лет назад, но поддержке устаревших систем основное внимание теперь уделяться не будет. Выпуск 18.10 станет первым релизом Lubuntu с предоставлением только рабочего стола LXQt, а Lubuntu 20.04 станет первым LTS-релизом с LXQt.

Напомним, что проект LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment) развивается объединённой командой разработчиков проектов LXDE, Razor-qt и Hawaii. Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек.

Инициатива по переводу Lubuntu с LXDE на LXQt была запущена в 2014 году, но миграция многократно откладывалась и дистрибутив до сих пор поставляется с LXDE. Начиная с выпуска Lubuntu 17.10 пользователям предлагается дополнительная тестовая редакция Lubuntu Next с LXQt, помимо штатных сборок с LXDE. Основной причиной миграции является стагнация, прекращение развития (по сути LXQt и есть продолжение развития LXDE) и перевод LXDE в режим сопровождения. LXDE остаётся привязан к GTK 2 и изменение ситуации не предвидится. LXQt активно развивается, основан на Qt 5 и избавлен от привязок к GNOME. LXQt помечен стабильным начиная с выпуска 0.11 (LXQt 1.0 ожидается только после готовности поддержки Wayland).



