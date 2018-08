02.08.2018 08:57  Lubuntu перестаёт быть дистрибутивом для устаревшего оборудования

> В обоих случаях класть хотели на текущую аудиторию

Wishful thinking? Власть, донейт — о чем вообще?…

Я ещё раз перечитал оригинальный пост — может, я пропустил изменение целевой аудитории?

Но ведь нет.

> Lubuntu will stay light, and for users with old systems, should still be usable.

Меняется не аудитория проекта, меняется смысл слов «old hardware» со временем, о чем прямо пишут:

> These statistics brought much internal debate within the Lubuntu team

Оно и понятно: если, условно говоря, лет десять тому какой-нибудь Pentium III считался старым, но всё ещё пригодным к ежедневному использованию железу, то уже сейчас (не говоря о том, что будет лет через три-пять) этот камень перешёл с разряда «старое железо» в «антиквариат», а ещё через лет десять будет просто камнем для детей в песочнице.

Закрывать глаза на факты нельзя, при всём уважении к владельцам таких систем — особенно в принятии решений, напрямую касающихся будущего проекта.