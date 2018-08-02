02.08.2018 08:57  Lubuntu перестаёт быть дистрибутивом для устаревшего оборудования

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|2.4, КО (?), 09:24, 02/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Политкорректно выражаясь, теперь он будет унифицировать возможности современных компьютеров до уровня устаревших используя дополнительные ништяки. :)
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|4.24, Шо (?), 10:56, 02/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>>работать на слабых системах, выпущенных примерно 10 лет назад
Ты что, как ты можешь работать на таких костях мамонта, айяйяй....
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|2.30, grayich (ok), 11:33, 02/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> То есть, оно теперь будет тормозить
а оно не тормозило?
а в целом верно, понятие "для устаревшего оборудования" на сегодняшний день не имеет смысла, т.к. не сколько ОСь требовательна к железу, сколько прикладной софт, к примеру браузер, который хош не хош нужно обновлять и не получиться сидеть полноценно на старой версии которая летала на старом железе.
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|Часть нити удалена модератором
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|2.14, Jistake (?), 09:52, 02/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Они же ясно дали понять, что есть дистрибутивы, которые лучше справляются задачей, чем они. По этому им лучше переквалифицироваться в другое русло.
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|2.20, AntonAlekseevich (ok), 10:29, 02/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> кто еще остался из легковесных
IceWM ещё вроде как жив, и тот что на хаскеле(вспомнил XMonad).
Выбор между первостепенным удобством и функциональной скоростью.
> Openbox, Emlightment, Awesome
Что-то много ошибок в слове Enlightenment, да и упущен после Awesome DWM*(не путать с DWM).
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|2.45, Аноним (45), 13:02, 02/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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с каких пор Openbox, Awesome -- DE ?
wm
сижу на i3-wm для ленивых, как дебиан перешел на gnome3, волосы стали мягкие и шелковистые
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|1.21, Neurotic (?), 10:38, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Отставить панику.
Он модульнее LXDE, в нем легче отключать и заменять компоненты (все по XDG вместо собственного велосипеда как lxsession).
Скоро добавится конфигурация тем GTK из коробки (уже в master).
На тормозном компе отключаем галочками все ненужное, добавляем при желании более легкие компоненты, наслаждаемся.
Дышим глубже.
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|1.27, тоже Аноним (ok), 11:11, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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C'mon, guys, stop talking and show me your release!
Если о состоянии проекта судить по новостям, создается ощущение, что список "оборудования 10-летней давности" к моменту стабильного релиза будет включать всю нынешнюю линейку i3-i7 и Ryzen. Так что его поддержка чудом, мягко говоря, уже не будет...
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|2.33, Олег (??), 12:15, 02/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Виртуалка сейчас 100 рублей в интернете, это с выделенным IP, 2 ядра и быстрым диском
Примеры есть, сам пользуюсь
Старое железо в утиль, радиаторов отопления и так полно
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|3.56, нах (?), 13:46, 02/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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видишь ли, дорогой Олег - помимо коллекций котиков, есть еще и другие вещи, которые неохота подарить васяну или олегу, продавцу дешевых виртуалок вместе с потрохами пользователей. (да и пользователь рядом с тобой может оказаться "исследователем", как раз сейчас пробующим новый spectre)
поэтому селф-хостед решения никто не отменял, и при правильном проектировании как раз та часть, которая селф - может оказаться вполне помещаемой в слегка устаревшее железо.
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|2.34, нах (?), 12:26, 02/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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freebsd с zfs, например.
если совсем-совсем старое или совсем-совсем дохлая виртуалка - то x86, в тех пределах, в которых этот древний металлолом вообще еще для чего-то пригоден, проблемы можно считать несущественными.
арубовской конфигурации уже хватает для полноценного функционирования x64 версии (всего лишь гигабайт оперативной памяти компенсируется не самым тухлым ксеоном и ssd)
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|2.68, тоже Аноним (ok), 15:01, 02/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Для виртуалок - системы без гуев, зачем они?
А если нужен гуй, то это, видимо, рабочее место, и там, скорее всего, нужен браузер. XXI век, как-никак. Так что плясать приходится от его аппетитов - может ли в этом старом железе вообще быть столько памяти, например...
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|4.65, Аноним (65), 14:43, 02/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Да и привязка к процу
> в 18-м году выглядит как моветон.
Все правильно. Надо самому собирать из исходников.
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|1.52, Oleg (??), 13:28, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Разработчики Lubuntu вроде бы планируют заменить Openbox на Kwin. Чем, кроме названий софта, тогда это DE будет отличаться от кед? А сами кеды уже давно перестали быть монструозными в плане пожирания ресурсов.
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|1.58, Борщдрайвен бигдата (?), 13:48, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Выскажу тут непопулярное мнение.
Я считаю, что факт принятия _такого_ решения уже говорит о том, что разработчикам DE важно, чем будет их проект через пять-десять-…дцать лет, и вот почему.
Устаревшие конфигурации (если я правильно понял уважаемых экспертов выше) уже сейчас в плане поддержки железа есть чем-то маргинальным; не плохим, вовсе нет.
Дело в том, что усилия на разработку ПО под них уже не окупаются в какой-либо форме, будь то совершенствование кодовой базы (меньше кода, меньше багов), лояльность пользователей либо узнаваемость бренда.
Да, в прошлом именно на последних два фактора и продвинули Lubuntu в ее нише, но теперь они стали ей же мешать по причине естественного сокращения базы маргинальных конфигураций — они попросту ломаются, устаревают морально, а, как справедливо упомянули эксперты выше, «нормальный» ПК десятилетней давности не особо-то и отличаются от современных сборок.
Если бы техническое состояние сборки не отражало эти тенденции, то возникла бы ситуация, когда быстрый, везде запускающийся, но страшный и неудобный как атомная война дистрибутив стал в конечном итоге попросту неинтересен пользователям.
ПО ведь для пользователей пишется, как-никак, а не ради следования Великой Цели (хотя всякое бывает, чего уж там).
Полагаю, что уверенность в сокращении разброса по характеристикам старого железа в будущем и стала одной из причин такого решения.
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|2.62, _hide_ (ok), 14:26, 02/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Бла, бла, бла...
Слишком много воды. Смысл такой: если ДЕ перестанет быть модной и молодежной, то:
* Мы потеряем перспективы Донейта
* я куплю новый комп и забью на проект
В обоих случаях класть хотели на текущую аудиторию (считай, владельцев или пользователей устаревшего оборудования). И этот проект захватили неграмотные властители ради власти.
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|3.64, Борщдрайвен бигдата (?), 14:41, 02/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> В обоих случаях класть хотели на текущую аудиторию
Wishful thinking? Власть, донейт — о чем вообще?…
Я ещё раз перечитал оригинальный пост — может, я пропустил изменение целевой аудитории?
Но ведь нет.
> Lubuntu will stay light, and for users with old systems, should still be usable.
Меняется не аудитория проекта, меняется смысл слов «old hardware» со временем, о чем прямо пишут:
> These statistics brought much internal debate within the Lubuntu team
Оно и понятно: если, условно говоря, лет десять тому какой-нибудь Pentium III считался старым, но всё ещё пригодным к ежедневному использованию железу, то уже сейчас (не говоря о том, что будет лет через три-пять) этот камень перешёл с разряда «старое железо» в «антиквариат», а ещё через лет десять будет просто камнем для детей в песочнице.
Закрывать глаза на факты нельзя, при всём уважении к владельцам таких систем — особенно в принятии решений, напрямую касающихся будущего проекта.
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|3.70, Борщдрайвен бигдата (?), 15:05, 02/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Качеству кода дроп старого железа может поспособствовать только тогда, когда нужна железная поддержка нового API, упрощающего код, а её нет.
> Или когда железо может поддерживать API, но вот в драйвера поддержку не завезли.
Да, вот об этих случаях я и говорил.
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|2.80, Tita_M (ok), 16:20, 02/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Что есть для тебя слабое железо? У меня на Athlone 5350, а это уровень позапрошлогодних Пентиумов на ядре атома. На таком железе те же пятые кеды совсем не тормозят.
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