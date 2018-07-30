30.07.2018 09:17  В ReactOS обеспечена возможность загрузки с Btrfs

Разработчики свободной операционной системы ReactOS, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows, сообщили о реализации возможности загрузки с дискового раздела с файловой системой Btrfs. Если в самой ОС поддержка Btrfs на базе свободного драйвера WinBtrfs была добавлена ещё в прошлом году (также поддерживаются NTFS, FAT, Ext2, Ext3, Ext4, ReiserFS, FFS и NFS), то теперь код для доступа к содержимому разделов с Btrfs также добавлен в загрузчик Freeloader.

После решения ряда всплывших в процессе разработки проблем, в том числе устранения мешавшей загрузке ошибки в VirtualBox, загрузка ReactOS с использованием Btrfs теперь работает относительно стабильно. Тем не менее ещё остаются нерешенными ещё некоторые проблемы в драйвере для Btrfs, такие как использование файла подкачки на Btrfs-разделах, ошибки при некоторых операциях записи (до сих пор не удаётся установить Git на раздел с Btrfs) и крахи в процессе завершения работы.



