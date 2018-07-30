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30.07.2018 09:17  В ReactOS обеспечена возможность загрузки с Btrfs

Разработчики свободной операционной системы ReactOS, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows, сообщили о реализации возможности загрузки с дискового раздела с файловой системой Btrfs. Если в самой ОС поддержка Btrfs на базе свободного драйвера WinBtrfs была добавлена ещё в прошлом году (также поддерживаются NTFS, FAT, Ext2, Ext3, Ext4, ReiserFS, FFS и NFS), то теперь код для доступа к содержимому разделов с Btrfs также добавлен в загрузчик Freeloader.

После решения ряда всплывших в процессе разработки проблем, в том числе устранения мешавшей загрузке ошибки в VirtualBox, загрузка ReactOS с использованием Btrfs теперь работает относительно стабильно. Тем не менее ещё остаются нерешенными ещё некоторые проблемы в драйвере для Btrfs, такие как использование файла подкачки на Btrfs-разделах, ошибки при некоторых операциях записи (до сих пор не удаётся установить Git на раздел с Btrfs) и крахи в процессе завершения работы.

  1. Главная ссылка к новости (https://reactos.org/blogs/gsoc...)
  2. OpenNews: Проект WinBtrfs 1.0 с реализацией ФС Btrfs для Windows
  3. OpenNews: ReactOS перешел с Subversion на Git и GitHub
  4. OpenNews: SUSE продолжит поддержку файловой системы Btrfs
  5. OpenNews: ReactOS достиг возможности собственной пересборки
  6. OpenNews: Релиз операционной системы ReactOS 0.4.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: reactos, btrfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, дядя Витя (?), 09:24, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    лучше пускай добавят ZFS - тогда народ валом павалит на эту ОСь
     
     
  • 2.10, AntonAlekseevich (ok), 09:45, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +11 +/
    Народу важно чтоб игрульки и софт на ОС запускались, а не ZFS был добавлен.
     
     
  • 3.18, Клыкастый (ok), 10:37, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    возможно это был сарказм?
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 10:44, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Сарказм был про ZFS.
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 10:53, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    У вас сарказм, а они всерьез ZFS уже занимаются


    https://github.com/openzfsonwindows/ZFSin/issues/31

     
  • 2.76, Аноним (76), 18:30, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    C reactos ECC RAM не нужна - сама ОС делает больше ошибок, чем наводят космические лучи.
     
  • 1.2, Аноним (-), 09:24, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот это огонь! Осталось людскую fhs сбацать и эмулятор терминала с башем из цигвина притащить.
     
  • 1.3, огщгз (?), 09:25, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    реактосовский chkdsk это теперь супер лечилка дисков?
     
  • 1.4, Аноним (-), 09:28, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сначала сверился с календарем, не 1-ое ли апреля...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:31, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +14 +/
    При виде новости о РеактОС, я обычно перепроверяю век.
     
     
  • 3.19, Клыкастый (ok), 10:38, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    (лихорадочно записывает рекламный слоган РеактОс-а: "Будущее - уже сегодня!")
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 11:29, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "Постапокалиптическое будущее в уровне развития компютерных технологий - уже сегодня!"
     
  • 4.38, inferrna (ok), 12:49, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    "Прошлое - ещё сейчас!"
     
     
  • 5.87, Константавр (ok), 20:50, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "Прошлое уже послезавтра"
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:31, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Что-то зачастили новости, неужели ускорился процесс?
     
     
  • 2.21, 123 (??), 10:44, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На каждый коммит в dev-ветку будут по новости строчить.
    Изображают активную деятельность.
     
  • 1.7, 123 (??), 09:39, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В ОС роняющую FAT32 добавили поддержку Btrfs (Отмечается, что драйвер уже пригоден для ежедневного использования, но никаких гарантий относительно сохранения целостности ФС не даётся), лол.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:45, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот меня волнует вопрос: неужели кто-то пользуется reactos ежедневно?
     
     
  • 3.25, 123 (??), 10:53, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Разработчики reactos.
     
     
  • 4.42, ryoken (ok), 13:23, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    В идеале :).
    Щас недоось с недофс будет крушить недокомпы с недовинтами? :)
     
  • 2.32, Аноним (24), 11:33, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    1 Падал сам драйвер FAT
    2. Тебе ни одна ФС гарантий не дает.
     
     
  • 3.47, чебурнет.рф (ok), 14:12, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Падал сам драйвер FAT

    Билл Гейтс виноват. Ну, это мы понЕли. К этому мы вже привычные.

     
  • 2.34, Аноним84701 (ok), 11:35, 30/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это же еще из прошлогодней новости То ли регресс, то ли излишний оптимизм вку... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:45, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    BTRFS разве не RIP?
     
     
  • 2.12, Аноним (9), 09:46, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Ну один RIP встроили в другой RIP, никаких проблем.
     
  • 2.17, th3m3 (ok), 10:15, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Пока они его запилили, уже стал RIP :)
     
  • 2.29, Аноним (24), 11:31, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    нет, не RIP

    https://btrfs.wiki.kernel.org/index.php/Status

     
  • 1.11, Аноним (11), 09:45, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А для каких нужд используют ReactOS?
    Я как-то давно ставил, пробовал установить и запустить виндовые программы - не выходило. Это "сферический конь в вакууме" или у меня руки из жопы растут?
     
     
  • 2.13, Ананимус242564248 (?), 09:56, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Из жопы
     
     
  • 3.14, Вася Пупкин (?), 10:04, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Это сферический конь из жопы?
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:13, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А как лечиться?
     
     
  • 4.31, VladSh (?), 11:32, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно самому, можно в больничку.
     
  • 4.48, чебурнет.рф (ok), 14:14, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Омыванием рук в вакууме.
     
  • 3.26, Дегенератор (?), 11:23, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ...и не руки, а грабли!
     
  • 2.27, Аноним (24), 11:24, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    надо свежие сборки ставить, а не старые!
     
  • 2.35, DerRoteBaron (?), 12:02, 30/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для запуска старых виндовых программ там, где законно раздобыть 2000 XP 2003 нев... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.51, чебурнет.рф (ok), 14:21, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > К тому же была история

    Бендер: и тут на экране высветилась эмблема "ВИНДОУС ЛОГО"
    Фрай: Бендер, но это совсем не страшно!
    Бендер: это потому что ты не лазерный принтер.

     
  • 3.62, Аноним (62), 15:17, 30/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот только ни одна программа под Ректалом не работает -D При попытке факт-чекин... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.88, Аноним (24), 21:45, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты фактчекинг в своем воспаленном воображении проводил?
     
  • 3.77, Аноним (77), 18:58, 30/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Wine же Пользовательские программы, которые не работают в Wine, не заработают и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:07, 30/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    ReactOS ещё в альфа стадии Его пока-что использовать практически нигде не получ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним (15), 10:08, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Уж лучше бы поддержку X-Server запилили, вот тогда ReactOS KDE, ReactOS Gnome, вот тогда бы народ повалил.
     
     
  • 2.22, Аноним (20), 10:48, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >вот тогда ReactOS KDE, ReactOS Gnome

    И чем это лучше KDE на ядре Linux? Или сарказм?

     
     
  • 3.45, Аноним (15), 13:46, 30/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не я серьезно, возможность прикручивать среды рабочего стола к Реактору повлечет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.33, VladSh (?), 11:34, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    повалился
     
     
  • 3.53, чебурнет.рф (ok), 14:23, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > повалился

    от смеха

     
  • 2.52, чебурнет.рф (ok), 14:22, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой народ, куда повалил? Хватит смешить чужие тапочки.
     
  • 2.66, Емнить (?), 15:33, 30/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Вот это верное замечание Дело в том что б ло кодеры уже запили все видимые и во... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.78, Аноним (77), 19:20, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, xming падает на реакторе?
     
  • 1.23, Аноним (23), 10:51, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Right now ReactOS is able to boot from BTRFS partition and it is in quite stable... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.44, ryoken (ok), 13:26, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Our paging implementation is different from Windows one and requires extra functions in FS driver to be implemented.

    Чёто не въехал... у них поддержку свапа и дрова ФС совсем разные люди что ли делают?

     
  • 1.37, Аноним (37), 12:39, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль нельзя в RSS отфильтровать новости про ReactOS в /dev/null
     
     
  • 2.39, Tita_M (ok), 12:52, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Страдай!
     
     
  • 3.70, Аноним (70), 16:07, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Линух = страдания?
     
  • 2.40, Аноним (24), 13:07, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У тебя просто припекает, что твои страдания слинуксом в консолях могут оказаться напрасными )))
     
  • 1.49, Аноним (49), 14:14, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Главную фишку BTRFS портировали, вставать колом при заканчивающемся месте?
     
  • 1.55, ryoken (ok), 14:29, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот чего не понял, так это почему разработчики сего рванули в сторону btrfs. Неужто её быстрее делать, чем например тот же XFS\EXT(*) ?
     
     
  • 2.57, Andrey Mitrofanov (?), 14:53, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вот чего не понял, так это почему разработчики сего рванули в сторону
    > btrfs. Неужто её быстрее делать, чем например тот же XFS\EXT(*) ?

    Несмотря на то, что этого не написанов изложении новости наверху[, а написано по первой ссылке из неё], это студенческий проект в рамках GSoC.

    Некто Victor Perevertkin https://reactos.org/blogs/gsoc-2018-weeks-1-2 учится программлять на подопытном проекте ReactOS и получает (пробует получить) за это немножечко денег гугля.  Ежегодная образовательно-просветительско-благотворительная акция корпорации уже давно не добра.

     
  • 2.59, Аноним (24), 15:07, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Потому, что драйвер опенсорсный нашли готовый.
     
  • 2.82, Mozgoved (?), 19:56, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что ядро содержит большое количество костылей. Из-за этого с ядром не работают обычные виндовые драйвера ФС, а только допиленные. Для приведения ядра к более совместимому виду был нужен опенсурсный, относительно простой и хорошо работающий виндовый драйвер. Видимо решили, что драйвер xfs\ext(*) под винду, менее стабильный/более сложный. Основная задача - править ядро, а не багфиксить драйвер, хотя, судя по новости, без этого всё равно не обошлось.
     
  • 1.56, Аноним (56), 14:46, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    кто его знает, может лет через 5, в коментах будет "валим на реактос"? ))
     
     
  • 2.64, Аноним (62), 15:26, 30/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Помню такие комментарии 10 лет назад А оно по прежнему не может работать на реа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.67, Емнить (?), 15:36, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я такое помню когда только красношапка кажется 4 вышла, то же говорили про Линукс.
    Чет я не вижу стройных рядов Линукс пользователей. Приходится вот ходить в загончики.
     
     
  • 4.83, Mozgoved (?), 20:02, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Справедливости ради, стройные ряды есть, но ради этого одной мегакорпорации пришлось ввалить в разработку немало миллионов баксов и несколько лет допиливать линукс до удобоваримого состояния, чтобы среднестатистическая школота и домохозяйки даже не знали что такое консоль и всё работало искаропки. И это после того, как в линух уже ввалили миллионы другие корпорации.
     
     
  • 5.84, Andrey Mitrofanov (?), 20:27, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Справедливости ради, стройные ряды есть, но ради этого одной мегакорпорации пришлось ввалить

    Согласен! Кажжая новость  про Микрософт на опенете это кууча позитива, лулзов и укатаек.[I]

    > в разработку немало миллионов баксов и несколько лет допиливать линукс до
    > удобоваримого состояния, чтобы среднестатистическая школота и домохозяйки даже не знали

     
  • 1.63, J.L. (?), 15:22, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    почему они пилят свой загрузчик Freeloader а не юзают тот же Grub?
     
     
  • 2.65, Аноним (62), 15:27, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На Grub денег с лохов не стрясешь, а тут можно врать про супер-пупер рососисйскую разработку.
     
  • 2.68, Аноним (68), 15:52, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Видимо, за 10 лет в мире ReactOS ничего не поменялось

    https://reactos.org/forum/viewtopic.php?t=6019&start=15#p51319

     
  • 2.69, Аноним (24), 16:04, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому, что Freeloader - это полноценный опенсорсный аналог NTLDR
     
     
  • 3.72, Tita_M (ok), 16:14, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ЕМНИП когда-то давно Алексей Брагин с помощью него то ли икспи то ли 2к3 успешно загружал. Может быть этот загрузчик и сейчас это может.
     
  • 1.73, Попугай Кеша (?), 16:33, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если Windows 10 пойдет туда, куда идет, то доживем до юзабельного ReactOS.
     
  • 1.75, Аноним (76), 18:24, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, а хрюшу майкрософтовскую можно будет загрузить с btrfs ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.85, Аноним (77), 20:38, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интересно, а хрюшу майкрософтовскую можно будет загрузить с btrfs?

    Зачем?

     
     
  • 3.86, Andrey Mitrofanov (?), 20:43, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Интересно, а хрюшу майкрософтовскую можно будет загрузить с btrfs?
    > Зачем?

    " -- И свиноводство! "

     

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