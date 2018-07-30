30.07.2018 09:17  В ReactOS обеспечена возможность загрузки с Btrfs

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|2.21, 123 (??), 10:44, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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На каждый коммит в dev-ветку будут по новости строчить.
Изображают активную деятельность.
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|1.7, 123 (??), 09:39, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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В ОС роняющую FAT32 добавили поддержку Btrfs (Отмечается, что драйвер уже пригоден для ежедневного использования, но никаких гарантий относительно сохранения целостности ФС не даётся), лол.
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|1.11, Аноним (11), 09:45, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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А для каких нужд используют ReactOS?
Я как-то давно ставил, пробовал установить и запустить виндовые программы - не выходило. Это "сферический конь в вакууме" или у меня руки из жопы растут?
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|3.51, чебурнет.рф (ok), 14:21, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> К тому же была история
Бендер: и тут на экране высветилась эмблема "ВИНДОУС ЛОГО"
Фрай: Бендер, но это совсем не страшно!
Бендер: это потому что ты не лазерный принтер.
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|2.44, ryoken (ok), 13:26, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Our paging implementation is different from Windows one and requires extra functions in FS driver to be implemented.
Чёто не въехал... у них поддержку свапа и дрова ФС совсем разные люди что ли делают?
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|2.40, Аноним (24), 13:07, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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У тебя просто припекает, что твои страдания слинуксом в консолях могут оказаться напрасными )))
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|2.57, Andrey Mitrofanov (?), 14:53, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Вот чего не понял, так это почему разработчики сего рванули в сторону
> btrfs. Неужто её быстрее делать, чем например тот же XFS\EXT(*) ?
Несмотря на то, что этого не написанов изложении новости наверху[, а написано по первой ссылке из неё], это студенческий проект в рамках GSoC.
Некто Victor Perevertkin https://reactos.org/blogs/gsoc-2018-weeks-1-2 учится программлять на подопытном проекте ReactOS и получает (пробует получить) за это немножечко денег гугля. Ежегодная образовательно-просветительско-благотворительная акция корпорации уже давно не добра.
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|2.82, Mozgoved (?), 19:56, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Потому что ядро содержит большое количество костылей. Из-за этого с ядром не работают обычные виндовые драйвера ФС, а только допиленные. Для приведения ядра к более совместимому виду был нужен опенсурсный, относительно простой и хорошо работающий виндовый драйвер. Видимо решили, что драйвер xfs\ext(*) под винду, менее стабильный/более сложный. Основная задача - править ядро, а не багфиксить драйвер, хотя, судя по новости, без этого всё равно не обошлось.
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|3.67, Емнить (?), 15:36, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Я такое помню когда только красношапка кажется 4 вышла, то же говорили про Линукс.
Чет я не вижу стройных рядов Линукс пользователей. Приходится вот ходить в загончики.
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|4.83, Mozgoved (?), 20:02, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Справедливости ради, стройные ряды есть, но ради этого одной мегакорпорации пришлось ввалить в разработку немало миллионов баксов и несколько лет допиливать линукс до удобоваримого состояния, чтобы среднестатистическая школота и домохозяйки даже не знали что такое консоль и всё работало искаропки. И это после того, как в линух уже ввалили миллионы другие корпорации.
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|5.84, Andrey Mitrofanov (?), 20:27, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Справедливости ради, стройные ряды есть, но ради этого одной мегакорпорации пришлось ввалить
Согласен! Кажжая новость про Микрософт на опенете это кууча позитива, лулзов и укатаек.[I]
> в разработку немало миллионов баксов и несколько лет допиливать линукс до
> удобоваримого состояния, чтобы среднестатистическая школота и домохозяйки даже не знали
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|2.65, Аноним (62), 15:27, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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На Grub денег с лохов не стрясешь, а тут можно врать про супер-пупер рососисйскую разработку.
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|3.72, Tita_M (ok), 16:14, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ЕМНИП когда-то давно Алексей Брагин с помощью него то ли икспи то ли 2к3 успешно загружал. Может быть этот загрузчик и сейчас это может.
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