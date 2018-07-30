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30.07.2018 08:37  В Firefox 63 появится поддержка видеокодека AV1

В ночные сборки Firefox, на основе которых будет сформирован релиз Firefox 63, намеченный на 23 октября, принят код с реализацией финальной версии видеокодека AV1 1.0. По умолчанию кодек пока отключен - для активации в about:config следует установить опцию "media.av1.enabled = true". Решение по активации данной настройки по умолчанию в Firefox 63 пока не принято и, в зависимости от готовности нового sandbox-режима, включение настройки может быть перенесено на выпуск Firefox 64.

Кодек разработан альянсом Open Media (AOMedia), в котором представлены такие компании, как Mozilla, Google, Microsoft, Intel, ARM, NVIDIA, IBM, Cisco, Amazon, Netflix, AMD, VideoLAN, CCN и Realtek. AV1 позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений свободный формат кодирования видео, который заметно опережает H.264 и VP9 по уровню сжатия. Для всего диапазона протестированных разрешений в среднем AV1 обеспечивает тот же уровень качества при уменьшении битрейта на 13% по сравнению с VP9 и на 17% по сравнению с HEVC. На высоких битрейтах выигрыш увеличивается до 22-27% для VP9 и до 30-43% для HEVC. В тестах Facebook AV1 обогнал по уровню сжатия main profile H.264 (x264) на 50.3%, high profile H.264 на 46.2%, а VP9 (libvpx-vp9) на 34.0%.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового поколения AV1
  3. OpenNews: В Firefox 63 появится улучшенная система блокировки содержимого
  4. OpenNews: Началось формирование ASan-сборок Firefox для выявления проблем при работе с памятью
  5. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлен WebRender, использующий GPU для отрисовки web-страниц
  6. OpenNews: Mozilla и Xiph развивают реализацию видеокодека AV1 на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, av1, video
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  • 1.13, Аноним (13), 09:35, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Чет я перестал доверять всем этим циферкам с процентами, про VP9 тоже шумели, что он сильно круче H.264 на синтетических тестах, а на деле картинка визуально хуже
     
     
  • 2.19, meequz (ok), 11:09, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Хотелось бы увидеть пруф
     
     
  • 3.34, Stax (ok), 15:13, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Да пруфы-то есть, вот тут например рассказывают, что VP9 лучше H.264: https://youtube-eng.googleblog.com/2015/04/vp9-faster-better-buffer-free-youtu

    Умалчивая, правда, что VP9 вышел через 10 лет после выхода H.264 (примерно в одно время с H.265) и имеет в разы большую сложность кодирования/декодирования, чем H.264 - по факту сравнимую с H.265. Но H.265 в момент выхода VP9 еще не был до конца утвержденным стандартом, это случилось только через год, поэтому и возникли эти странные сравнения с H.264...

     
     
  • 4.36, Аноним (36), 15:50, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    h 265 только Edge и Safari поддерживают:
    https://html5test.com/compare/feature/video.codecs.mp4.h265/video.codecs.mp4.h
     
     
  • 5.38, нах (?), 16:04, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –6 +/
    ну то есть оба браузера искаропке идущие в распространенных операционных системах.

    владельцы ведроида и 1% нетакихкаквсе должны страдать.

     
     
  • 6.39, Аноним (36), 16:18, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И кто страдает? Вы от похмелья?
     
  • 5.42, none_first (ok), 17:43, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > h 265 только Edge и Safari поддерживают:
    > https://html5test.com/compare/feature/video.codecs.mp4.h265/video.codecs.mp4.h

    честнее читать со сносками ;)
    https://caniuse.com/#feat=hevc
    т.е. для виндядко - д.б. поддержка в железе
    для яблоси - только со Сьера (куда она официально становится)
    для яблоИОС - анкологично
    для штеуда https://habr.com/company/intel/blog/311320/

    собсно для андроида заявлена таже история с железом, например - у гнусмаса

    ну и никто не мешает играть контент вне браузера с ffmpeg
    остается вопрос контента, вот для VP9 - гуглится тытруба, с тестом 4К

     
     
  • 6.45, пох (?), 19:41, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > собсно для андроида заявлена таже история с железом, например - у гнусмаса

    заявлено оно, конечно, заявлено, но беда в том что на гнусмасе не работает ни сафаря, ни edge.

    а пользоваться неведомым Samsung Internet не думаю что кто-то тут захочет хотя бы попробовать.

    > остается вопрос контента

    полагаю, просто его надо искать не на ютрупе, записи с видеорегистраторов в h265 мало кому нужны.
    А bd-rip'ы на ютрупе искать бестолку.

     
  • 5.43, Stax (ok), 17:58, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это правда, и это, конечно, грустно. Но во-первых, эта ситуация может в будущем измениться, а во-вторых, все равно при использовании более поддерживаемых кодеков нужно честно признавать, что выбирать их приходится за поддержку, а не за качество.

    Но AV1 реально неплох. Вот свежие (месячной давности) сравнения стабильного AV1 1.0 и актуального x265 на низком битрейте: http://video.1ko.ch/codec-comparison/ и http://video.1ko.ch/codec-comparison/1000kbps.html

    Хорошо видно, что на статических кадрах (1,2,5) AV1 получше, а в динамике (3,4) лажает. Причем, что смешно, сильно при этом уступая не только H.265, но и VP9. И ситуация ровно та же и на 500 kbps, и на 1000. А вот VP9 действительно неплох - на 1000 во всех ситуациях уступает H.265, конечно, но не сказать что очень уж сильно. Вровень или чуть превосходит H.264. Ну а на битрейте 500 уж кому какие артефакты больше нравится, тут VP9 и H.265 весьма сравнимы.

     
  • 2.33, Stax (ok), 15:06, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Только такое сравнение полностью потеряло актуальность, т.к. везде стали внедрять H.265 (в том числе основным стандартом кодирования видео в UHD Blu-ray), который уделывает их оба.

    Вообще, какая разница, где там и с чем сравним VP9? В этой линейке было много чего интересного (тот же VP3 в свое время уделывал MPEG1 и не так сильно уступал H.263+). Но это все осталось уделом маргиналов, проверяющих "давайте попробуем перекодировать в это - что получится?". А в реальной жизни использовались только стандарты, доведенные до бытового применения - MPEG1, MPEG2, VC-1, H.264 и H.265 (в профессиональном применении и для потокового вещания еще несколько было). И что VP3, что VP7, что VP9 оказались на фиг никому не нужными...

     
     
  • 3.35, Попугай Кеша (?), 15:24, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Регрессия к среднему. Только и всего. И мейнстрим всегда будет таким. А качество будет уделом маргиналов.
     
     
  • 4.40, Stax (ok), 16:18, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Эм. А какие претензии к качеству 10-ти битного H.265 с современных UHD дисков? По мне так вообще ни к чему придраться.. С таким кодеком и битрейтом, которым туда пишут видимые потери качества ушли в прошлое. Да, на обычных блюриках их можно заметить, если сравнивать с новым кодированием.
     
     
  • 5.47, RotarenegeD (?), 22:07, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    диски это прошлое сейчас бал будет за тем что выберут стриминг сервисы.. и тут уже не всё так однозначно..
     
     
  • 6.49, dimqua (ok), 23:32, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что выберут стриминговые сервисы зависит от того, что будут поддерживать браузеры. В особенности, Chromium и Firefox. Очевидно, что это будут VP9 и AV1, но не факт, что H.265.
     
  • 1.15, AntonAlekseevich (ok), 09:53, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    А разве в Firefox 61.0.1(64-бит) опция "media.av1.enabled != true"?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:12, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Действительно True. Что-то в новости не сходится.
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:32, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    В 61-м добавили, в 62-м убрали, в 63-м ещё раз добавили - работа кипит.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 13:07, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В бете 62 есть и выставлено в true.
     
  • 2.20, Orsi (?), 11:27, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Стандартная практика мозиллы : при переходе в бету-релиз экспериментальную функцию удаляют , а не на что не влияющая настройка остаётся на будущее . Когда функционал переносят - настройку отключают .
     
  • 1.17, Андрей (??), 10:27, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > принят код с реализацией видеокодека AV1

    А почему бы не использовать ffmpeg в качестве обёртки к libaom? Не говоря уже о том, что "реализацией" означает, что они там вообще libaom переписывают!

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:39, 30/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    разве сейчас не так ffmpeg в зависимостях, по крайней мере реализацией , в сов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.41, нах (?), 16:22, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > А почему бы не использовать ffmpeg в качестве обёртки к libaom? Не

    потому что в операционной системе, где обитает основной контингент потребителей фуфлофокса, нет ffmpeg

    зато есть wmf.

    > говоря уже о том, что "реализацией" означает, что они там вообще
    > libaom переписывают!

    вряд ли. Скорее как-то интегрировали ее с windows media

     
     
  • 3.48, RotarenegeD (?), 22:09, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    как это нет ффмпег? он же залинкован в самом фоксе и используется напрямую..
     
  • 1.22, Аноним (22), 11:59, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Сравнивал на своем тракторе i5 6400 4k > 4k видео x265 выдает где-то 4-5 fps, в то время как av1 через aomenc выдает вы не поверите 1 кадр в 3 секунды! Нафейхоа он потребителям в таком виде сдался?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:09, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    Это же мозилла - лидеры по внедрению странных и откровенно сырых, а потому никому не нужных решений.
    Деньги инвесторов сами себя не распилят.
     
     
  • 3.24, Аноним (36), 12:16, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    -
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47886
     
     
  • 4.50, dimqua (ok), 23:43, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть надежда, что в Safari и Edge появится поддержка.
     
  • 2.25, Andrey Mitrofanov (?), 12:21, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Нафейхоа он потребителям

    Для покупки новой невидии и интеля.  Ты прям, как из лесу вышел.

    > в таком виде сдался?

     
  • 2.27, iPony (?), 12:33, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Нафейхоа он потребителям в таком виде сдался?

    В таком виде не сдался. Речь естественно о будущем - лет через пять и далее.

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 12:37, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хоть один здравомыслящий человек.
     
  • 3.37, нах (?), 16:02, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну да, ну да, все сегодняшние и на четыре года вперед будущие задачи с видео в мурзилле ведь уже давно решены, можно заняться ненужно с прицелом на пять лет вперед - как раз к тому времени объявят устаревшим.

    "деньги инвесторов сами себя не распилят!", спасибо, анон, позаимствую для подписи в аутлуке

     
  • 3.51, dimqua (ok), 23:44, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если закопаем наконец H.265? :-D
     
  • 2.30, Аноним (22), 12:47, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати забыл добавить что жрет оно при этом _всю доступную свободную оперативную память на машине_. То есть при свободных 6 гб, процесс будет жрать 6 гб.
     
  • 1.26, Аноним (26), 12:27, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кто-то пытался извлечь смотрелку html из недоОС Firefox?
     
     
  • 2.29, Andrey Mitrofanov (?), 12:43, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Кто-то пытался извлечь смотрелку html из недоОС Firefox?

    Бери mcview с lynx --dump, как все, и не выпендривайся[I]!

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 13:42, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Место песни "Валенки" прочно занято Хромом.
     
  • 1.44, Аноним (44), 19:16, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А Daala куда подевалась?
     

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