30.07.2018 08:37  В Firefox 63 появится поддержка видеокодека AV1

В ночные сборки Firefox, на основе которых будет сформирован релиз Firefox 63, намеченный на 23 октября, принят код с реализацией финальной версии видеокодека AV1 1.0. По умолчанию кодек пока отключен - для активации в about:config следует установить опцию "media.av1.enabled = true". Решение по активации данной настройки по умолчанию в Firefox 63 пока не принято и, в зависимости от готовности нового sandbox-режима, включение настройки может быть перенесено на выпуск Firefox 64. Кодек разработан альянсом Open Media (AOMedia), в котором представлены такие компании, как Mozilla, Google, Microsoft, Intel, ARM, NVIDIA, IBM, Cisco, Amazon, Netflix, AMD, VideoLAN, CCN и Realtek. AV1 позиционируется как общедоступный и не требующий оплаты отчислений свободный формат кодирования видео, который заметно опережает H.264 и VP9 по уровню сжатия. Для всего диапазона протестированных разрешений в среднем AV1 обеспечивает тот же уровень качества при уменьшении битрейта на 13% по сравнению с VP9 и на 17% по сравнению с HEVC. На высоких битрейтах выигрыш увеличивается до 22-27% для VP9 и до 30-43% для HEVC. В тестах Facebook AV1 обогнал по уровню сжатия main profile H.264 (x264) на 50.3%, high profile H.264 на 46.2%, а VP9 (libvpx-vp9) на 34.0%.



