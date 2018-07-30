30.07.2018 08:37  В Firefox 63 появится поддержка видеокодека AV1

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|1.13, Аноним (13), 09:35, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+4 +/–
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Чет я перестал доверять всем этим циферкам с процентами, про VP9 тоже шумели, что он сильно круче H.264 на синтетических тестах, а на деле картинка визуально хуже
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|3.34, Stax (ok), 15:13, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Да пруфы-то есть, вот тут например рассказывают, что VP9 лучше H.264: https://youtube-eng.googleblog.com/2015/04/vp9-faster-better-buffer-free-youtu
Умалчивая, правда, что VP9 вышел через 10 лет после выхода H.264 (примерно в одно время с H.265) и имеет в разы большую сложность кодирования/декодирования, чем H.264 - по факту сравнимую с H.265. Но H.265 в момент выхода VP9 еще не был до конца утвержденным стандартом, это случилось только через год, поэтому и возникли эти странные сравнения с H.264...
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|5.38, нах (?), 16:04, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–6 +/–
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ну то есть оба браузера искаропке идущие в распространенных операционных системах.
владельцы ведроида и 1% нетакихкаквсе должны страдать.
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|6.45, пох (?), 19:41, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> собсно для андроида заявлена таже история с железом, например - у гнусмаса
заявлено оно, конечно, заявлено, но беда в том что на гнусмасе не работает ни сафаря, ни edge.
а пользоваться неведомым Samsung Internet не думаю что кто-то тут захочет хотя бы попробовать.
> остается вопрос контента
полагаю, просто его надо искать не на ютрупе, записи с видеорегистраторов в h265 мало кому нужны.
А bd-rip'ы на ютрупе искать бестолку.
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|5.43, Stax (ok), 17:58, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Это правда, и это, конечно, грустно. Но во-первых, эта ситуация может в будущем измениться, а во-вторых, все равно при использовании более поддерживаемых кодеков нужно честно признавать, что выбирать их приходится за поддержку, а не за качество.
Но AV1 реально неплох. Вот свежие (месячной давности) сравнения стабильного AV1 1.0 и актуального x265 на низком битрейте: http://video.1ko.ch/codec-comparison/ и http://video.1ko.ch/codec-comparison/1000kbps.html
Хорошо видно, что на статических кадрах (1,2,5) AV1 получше, а в динамике (3,4) лажает. Причем, что смешно, сильно при этом уступая не только H.265, но и VP9. И ситуация ровно та же и на 500 kbps, и на 1000. А вот VP9 действительно неплох - на 1000 во всех ситуациях уступает H.265, конечно, но не сказать что очень уж сильно. Вровень или чуть превосходит H.264. Ну а на битрейте 500 уж кому какие артефакты больше нравится, тут VP9 и H.265 весьма сравнимы.
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|2.33, Stax (ok), 15:06, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Только такое сравнение полностью потеряло актуальность, т.к. везде стали внедрять H.265 (в том числе основным стандартом кодирования видео в UHD Blu-ray), который уделывает их оба.
Вообще, какая разница, где там и с чем сравним VP9? В этой линейке было много чего интересного (тот же VP3 в свое время уделывал MPEG1 и не так сильно уступал H.263+). Но это все осталось уделом маргиналов, проверяющих "давайте попробуем перекодировать в это - что получится?". А в реальной жизни использовались только стандарты, доведенные до бытового применения - MPEG1, MPEG2, VC-1, H.264 и H.265 (в профессиональном применении и для потокового вещания еще несколько было). И что VP3, что VP7, что VP9 оказались на фиг никому не нужными...
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|4.40, Stax (ok), 16:18, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Эм. А какие претензии к качеству 10-ти битного H.265 с современных UHD дисков? По мне так вообще ни к чему придраться.. С таким кодеком и битрейтом, которым туда пишут видимые потери качества ушли в прошлое. Да, на обычных блюриках их можно заметить, если сравнивать с новым кодированием.
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|6.49, dimqua (ok), 23:32, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А что выберут стриминговые сервисы зависит от того, что будут поддерживать браузеры. В особенности, Chromium и Firefox. Очевидно, что это будут VP9 и AV1, но не факт, что H.265.
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|2.20, Orsi (?), 11:27, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Стандартная практика мозиллы : при переходе в бету-релиз экспериментальную функцию удаляют , а не на что не влияющая настройка остаётся на будущее . Когда функционал переносят - настройку отключают .
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|1.17, Андрей (??), 10:27, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> принят код с реализацией видеокодека AV1
А почему бы не использовать ffmpeg в качестве обёртки к libaom? Не говоря уже о том, что "реализацией" означает, что они там вообще libaom переписывают!
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|2.41, нах (?), 16:22, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> А почему бы не использовать ffmpeg в качестве обёртки к libaom? Не
потому что в операционной системе, где обитает основной контингент потребителей фуфлофокса, нет ffmpeg
зато есть wmf.
> говоря уже о том, что "реализацией" означает, что они там вообще
> libaom переписывают!
вряд ли. Скорее как-то интегрировали ее с windows media
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|1.22, Аноним (22), 11:59, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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Сравнивал на своем тракторе i5 6400 4k > 4k видео x265 выдает где-то 4-5 fps, в то время как av1 через aomenc выдает вы не поверите 1 кадр в 3 секунды! Нафейхоа он потребителям в таком виде сдался?
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|2.23, Аноним (23), 12:09, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–7 +/–
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Это же мозилла - лидеры по внедрению странных и откровенно сырых, а потому никому не нужных решений.
Деньги инвесторов сами себя не распилят.
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|2.27, iPony (?), 12:33, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Нафейхоа он потребителям в таком виде сдался?
В таком виде не сдался. Речь естественно о будущем - лет через пять и далее.
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|3.37, нах (?), 16:02, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ну да, ну да, все сегодняшние и на четыре года вперед будущие задачи с видео в мурзилле ведь уже давно решены, можно заняться ненужно с прицелом на пять лет вперед - как раз к тому времени объявят устаревшим.
"деньги инвесторов сами себя не распилят!", спасибо, анон, позаимствую для подписи в аутлуке
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|2.30, Аноним (22), 12:47, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Кстати забыл добавить что жрет оно при этом _всю доступную свободную оперативную память на машине_. То есть при свободных 6 гб, процесс будет жрать 6 гб.
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