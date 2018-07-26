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26.07.2018 10:26  Выпуск Mongoose OS 2.4, платформы для IoT-устройств

Сформирован релиз проекта Mongoose OS 2.4, предлагающего фреймворк для разработки прошивок для устройств интернета вещей (IoT), реализованных на базе микроконтроллеров ESP32, ESP8266, CC3220, CC3200 и STM32F4. Имеются встроенная поддержка интеграции с платформами AWS IoT, Google IoT Core, Microsoft Azure, Samsung Artik, Adafruit IO, а также с любыми MQTT-серверами. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Из особенностей проекта отмечаются:

  • Движок mJS, предназначенный для разработки приложений на JavaScript (JavaScript позиционируется для быстрого создания прототипов, а для окончательных приложений предлагается использовать языки C/C++);
  • Cистема OTA-обновлений с поддержкой отката обновления в случае сбоя;
  • Средства удалённого управления устройством;
  • Встроенная поддержка шифрования данных на Flash-накопителе;
  • Поставка варианта библиотеки mbedTLS, оптимизированного для задействования возможностей крипточипов и минимального потребления памяти;
  • Поддержка микроконтроллеров CC3220, CC3200, ESP32, ESP8266, STM32F4;
  • Использование штатного инструментария ESP32-DevKitC для AWS IoT и ESP32 Kit для Google IoT Core;
  • Интегрированная поддержка AWS IoT, Google IoT Core, Microsoft Azure, Samsung Artik и Adafruit IO;

В новом выпуске значительно расширена поддержка порта STM32, для которого реализован загрузчик, добавлена поддержка OTA-обновлений и представлена возможность использования внешних хранилищ. Кроме того в систему добавлена поддержка LFS (littlefs), в отдельные библиотеки вынесен код для обеспечения работы VFS и OTA, добавлена поддержка резервного копирования на внешние серверы, добавлен драйвер для W25XXX SPI NAND flash и устройство vfs-dev-encr для шифрования на уровне VFS.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/cesanta/mon...)
  2. OpenNews: Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.0
  3. OpenNews: Выпуск ОС для интернета вещей Android Things 1.0
  4. OpenNews: Microsoft представил IoT-платформу Azure Sphere на базе ядра Linux
  5. OpenNews: В Mongoose OS 2.0 произведено разделение на редакции Enterprise и Community
  6. OpenNews: Анализ безопасности мобильных приложений для управления IoT-устройствами
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: iot, mongoose
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  • 1.1, Аноним (-), 10:53, 26/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > CC3220

    оно еще не сдохло? я пытался купить себе девборду - так оно мало, что дорогое как самолет, так еще и хрен купишь где

     
  • 1.2, Аноним (2), 12:21, 26/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Кто-нибудь делал mesh-сеть на базе IoT?
     
     
  • 2.3, Andrey Mitrofanov (?), 12:26, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Кто-нибудь делал mesh-сеть на базе IoT?

    " --псст, пацан. ботнет на базе роутеров, сколько возьмёшь? "

     
     
  • 3.5, Аноним (2), 12:58, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Когда осуществление конституционных прав незаконно, только преступники осуществляют конституционные права.
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:24, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Разворачивал на ардуине 8266. Ничего интересного. Проще звезду юзать.
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:48, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Может еще и туманные вычисления хотите?
     
  • 1.6, Аноним (7), 13:22, 26/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Посмотрел одним глазом. Уже очень нравится. Давно хотел 8266 с ардуины перевести на нормальный С.
     
     
  • 2.8, Tonchik (?), 13:31, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно пора, у меня там JS вовсю крутится. PWM поддержка из коробки считай, MQTT чего только стоит, из примеров на их сайте что угодно за пару часов склепаешь)
    Даже вебсокет встроенный есть, но его еще не пробовал.

     

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