26.07.2018 10:26  Выпуск Mongoose OS 2.4, платформы для IoT-устройств

Сформирован релиз проекта Mongoose OS 2.4, предлагающего фреймворк для разработки прошивок для устройств интернета вещей (IoT), реализованных на базе микроконтроллеров ESP32, ESP8266, CC3220, CC3200 и STM32F4. Имеются встроенная поддержка интеграции с платформами AWS IoT, Google IoT Core, Microsoft Azure, Samsung Artik, Adafruit IO, а также с любыми MQTT-серверами. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Из особенностей проекта отмечаются: Движок mJS, предназначенный для разработки приложений на JavaScript (JavaScript позиционируется для быстрого создания прототипов, а для окончательных приложений предлагается использовать языки C/C++);

Cистема OTA-обновлений с поддержкой отката обновления в случае сбоя;

Средства удалённого управления устройством;

Встроенная поддержка шифрования данных на Flash-накопителе;

Поставка варианта библиотеки mbedTLS, оптимизированного для задействования возможностей крипточипов и минимального потребления памяти;

Поддержка микроконтроллеров CC3220, CC3200, ESP32, ESP8266, STM32F4;

Использование штатного инструментария ESP32-DevKitC для AWS IoT и ESP32 Kit для Google IoT Core;

Интегрированная поддержка AWS IoT, Google IoT Core, Microsoft Azure, Samsung Artik и Adafruit IO; В новом выпуске значительно расширена поддержка порта STM32, для которого реализован загрузчик, добавлена поддержка OTA-обновлений и представлена возможность использования внешних хранилищ. Кроме того в систему добавлена поддержка LFS (littlefs), в отдельные библиотеки вынесен код для обеспечения работы VFS и OTA, добавлена поддержка резервного копирования на внешние серверы, добавлен драйвер для W25XXX SPI NAND flash и устройство vfs-dev-encr для шифрования на уровне VFS.



