26.07.2018 09:52  Программа вознаграждений за выявление уязвимостей в открытом серверном ПО

зачем? Покупаешь, вставляешь в свой ng-фиревол, антивирус и прочую ботву, и получаешь миллионы (ознакомься на досуге с ценником) совершенно легально и без геморроя (и без лишнего риска для продавца, поэтому ему есть смысл с тобой сотрудничать, даже слегка потеряв в деньгах) - даже не надо никакого nda - чем больше дряни in the wild, тем нужнее твой продукт. нет, если ты думаешь, что в даркнете заплатят больше - ты можешь пытаться продать свой эксплойт напрямую э...пользователям. Но что-то я сомневаюсь, что тебе заплатят хотя бы 25килоуе за жумлу. Вот сдать куда-надо - вполне могут. вот обратный вариант вполне работает - то есть если ты наляпал zero-day под конкретный заказ - там могут быть и совсем другие деньги, ты их получил, но ты же не обещаешь заказчику, что он вечно сможет пользоваться этим эксплойтом - попользовал, и будет - теперь продадим его трендмикре - опять же, все довольны, взломанный банчок недоволен - это его проблемы, ну не успел файрвол обновиться, бывает.