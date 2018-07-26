26.07.2018 09:52  Программа вознаграждений за выявление уязвимостей в открытом серверном ПО

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|2.6, майнтейнер проекта (?), 10:38, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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делиться не забывай, благо всяких криптотем для правильного дележа уже навалом придумано, и, в общем-то, втираться не придется - я тоже хочу свою долю от 200
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|1.7, нах (?), 10:40, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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что-то я не понял, за что они так жумлу c дурпалкой обидели...
типа, с врот-пресса понратырить на 25 могут и без их помощи, поэтому награда повыше, а этих никому не жалко, берите сколько предложено, а то и это зажмем...
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|1.8, Аноним (8), 10:55, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Отличный план! Покупаешь всего за 200к$ 0-day широко распространненого софта, заставляя продавца подписать NDA, и юзаешь/продаешь тулзой в даркнете на миллионы.
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|2.9, нах (?), 11:14, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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зачем? Покупаешь, вставляешь в свой ng-фиревол, антивирус и прочую ботву, и получаешь миллионы (ознакомься на досуге с ценником) совершенно легально и без геморроя (и без лишнего риска для продавца, поэтому ему есть смысл с тобой сотрудничать, даже слегка потеряв в деньгах) - даже не надо никакого nda - чем больше дряни in the wild, тем нужнее твой продукт.
нет, если ты думаешь, что в даркнете заплатят больше - ты можешь пытаться продать свой эксплойт напрямую э...пользователям. Но что-то я сомневаюсь, что тебе заплатят хотя бы 25килоуе за жумлу. Вот сдать куда-надо - вполне могут.
вот обратный вариант вполне работает - то есть если ты наляпал zero-day под конкретный заказ - там могут быть и совсем другие деньги, ты их получил, но ты же не обещаешь заказчику, что он вечно сможет пользоваться этим эксплойтом - попользовал, и будет - теперь продадим его трендмикре - опять же, все довольны, взломанный банчок недоволен - это его проблемы, ну не успел файрвол обновиться, бывает.
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