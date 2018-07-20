19.07.2018 23:45  В Google ведётся обсуждение возможной замены Android на ОС Fuchsia

Издание Bloomberg опубликовало официально неподтверждённую инсайдерскую информацию об обсуждении внутри компании Google возможности замены платформы Android на ОС Fuchsia для всех поставляемых под брендом Google устройств, таких как Google Pixel и Google Smart Speaker. На базе Fuchsia планируется сформировать единую универсальную операционную систему, способную работать на любых типах устройств, на которых сейчас используются платформы Android, Chrome OS или сборки Linux для встраиваемых устройств. До 2021 года на базе Fuchsia планируется предоставить готовое решение для встраиваемой домашней электроники, такой как умные колонки с голосовым управлением. Затем на базе Fuchsia будет подготовлен продукт для более крупных систем, таких как ноутбуки. Конечной целью является разработка замены для платформы Android к середине следующего десятилетия. В статье утверждается, что реализуемые в Fuchsia возможности по обеспечению приватности и безопасности вызывают недовольство и споры с сотрудниками отдела продаж, так как угрожают применяемой в Google рекламной модели монетизации. Fuchsia изначально развивается с оглядкой на устранение недостатков в платформе Android, касающихся обеспечения безопасности, доставки обновлений и интеграции технологий искусственного интеллекта, таких как голосовой помощник. В настоящее время над развитием платформы в Google работает более 100 человек, включая Matías Duarte (дизайнер интерфейсов, отвечавший за интерфейсы webOS и Android 3+) и Nick Kralevich (главный по безопасности платформы Android). Напомним, что для Fuchsia подготовлен собственный графический интерфейс Armadillo, написанный на языке Dart с использованием фреймворка Flutter. Для обеспечения совместимости с Linux для Fuchsia развивается библиотека Machina, которая позволяет запускать Linux-программы в специальной изолированной виртуальной машине, формируемой при помои гипервизора на базе ядра Zircon и спецификаций Virtio, по аналогии с тем, как организован запуск Linux-приложений в Chrome OS. В зависимости от решаемых задач в Fuchsia предлагаются два ядра: Zircon и LK. Zircon является полнофункциональным микроядром, ориентированным на применение на достаточно мощных устройствах, таких как смартфоны и персональные компьютеры. Ядро LK, ранее развивавшееся в рамках проекта littlekernel, предназначено для систем с ограниченным размером ОЗУ и небольшой производительностью процессора, которые обычно применяются во встраиваемых решениях. LK может рассматриваться как открытая альтернатива таким системам, как FreeRTOS и ThreadX. Ядро Zircon оформлено в виде надстройки над LK с реализацией дополнительных концепций. Например, в Zircon имеется поддержка процессов, а в LK нет, но реализация процессов в Zircon вовлекает компоненты LK для работы с памятью и потоками. В Zircon также поддерживаются такие отсутствующие в LK возможности, как уровень пользователя, система обработки объектов и модель обеспечения безопасности на основе capability. В свою очередь поверх Zircon реализован слой Garnet, предоставляющий драйверы устройств, и Topaz с интерфейсом для создания модулей-расширений. Проектом Fuchsia также развиваются фреймворк для построения интерфейсов пользователя Peridot, пакетный менеджер Fargo, стандартная библиотека libc, система рендеринга Escher, Vulkan-драйвер Magma, композитный менеджер Scenic, файловые системы MinFS, MemFS, ThinFS (FAT на языке Go) и Blobfs. Для обеспечения безопасности предлагается продвинутая система sandbox-изоляции (новые процессы не имеют доступа к объектам ядра, не могут выделять память и не могут запускать код, а для доступа к ресурсам применяется система пространств имён, определяющая доступные полномочия). Наработки проекта поставляются под лицензиями BSD MIT и Apache 2.0.



