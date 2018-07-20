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19.07.2018 23:45  В Google ведётся обсуждение возможной замены Android на ОС Fuchsia

Издание Bloomberg опубликовало официально неподтверждённую инсайдерскую информацию об обсуждении внутри компании Google возможности замены платформы Android на ОС Fuchsia для всех поставляемых под брендом Google устройств, таких как Google Pixel и Google Smart Speaker. На базе Fuchsia планируется сформировать единую универсальную операционную систему, способную работать на любых типах устройств, на которых сейчас используются платформы Android, Chrome OS или сборки Linux для встраиваемых устройств.

До 2021 года на базе Fuchsia планируется предоставить готовое решение для встраиваемой домашней электроники, такой как умные колонки с голосовым управлением. Затем на базе Fuchsia будет подготовлен продукт для более крупных систем, таких как ноутбуки. Конечной целью является разработка замены для платформы Android к середине следующего десятилетия. В статье утверждается, что реализуемые в Fuchsia возможности по обеспечению приватности и безопасности вызывают недовольство и споры с сотрудниками отдела продаж, так как угрожают применяемой в Google рекламной модели монетизации.

Fuchsia изначально развивается с оглядкой на устранение недостатков в платформе Android, касающихся обеспечения безопасности, доставки обновлений и интеграции технологий искусственного интеллекта, таких как голосовой помощник. В настоящее время над развитием платформы в Google работает более 100 человек, включая Matías Duarte (дизайнер интерфейсов, отвечавший за интерфейсы webOS и Android 3+) и Nick Kralevich (главный по безопасности платформы Android).

Напомним, что для Fuchsia подготовлен собственный графический интерфейс Armadillo, написанный на языке Dart с использованием фреймворка Flutter. Для обеспечения совместимости с Linux для Fuchsia развивается библиотека Machina, которая позволяет запускать Linux-программы в специальной изолированной виртуальной машине, формируемой при помои гипервизора на базе ядра Zircon и спецификаций Virtio, по аналогии с тем, как организован запуск Linux-приложений в Chrome OS.

В зависимости от решаемых задач в Fuchsia предлагаются два ядра: Zircon и LK. Zircon является полнофункциональным микроядром, ориентированным на применение на достаточно мощных устройствах, таких как смартфоны и персональные компьютеры. Ядро LK, ранее развивавшееся в рамках проекта littlekernel, предназначено для систем с ограниченным размером ОЗУ и небольшой производительностью процессора, которые обычно применяются во встраиваемых решениях. LK может рассматриваться как открытая альтернатива таким системам, как FreeRTOS и ThreadX.

Ядро Zircon оформлено в виде надстройки над LK с реализацией дополнительных концепций. Например, в Zircon имеется поддержка процессов, а в LK нет, но реализация процессов в Zircon вовлекает компоненты LK для работы с памятью и потоками. В Zircon также поддерживаются такие отсутствующие в LK возможности, как уровень пользователя, система обработки объектов и модель обеспечения безопасности на основе capability. В свою очередь поверх Zircon реализован слой Garnet, предоставляющий драйверы устройств, и Topaz с интерфейсом для создания модулей-расширений.

Проектом Fuchsia также развиваются фреймворк для построения интерфейсов пользователя Peridot, пакетный менеджер Fargo, стандартная библиотека libc, система рендеринга Escher, Vulkan-драйвер Magma, композитный менеджер Scenic, файловые системы MinFS, MemFS, ThinFS (FAT на языке Go) и Blobfs. Для обеспечения безопасности предлагается продвинутая система sandbox-изоляции (новые процессы не имеют доступа к объектам ядра, не могут выделять память и не могут запускать код, а для доступа к ресурсам применяется система пространств имён, определяющая доступные полномочия). Наработки проекта поставляются под лицензиями BSD MIT и Apache 2.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bloomberg.com/news...)
  2. OpenNews: Для развиваемой в Google ОС Fuchsia подготовлен графический интерфейс Armadillo
  3. OpenNews: Google развивает новую операционную систему Fuchsia
  4. OpenNews: Google планирует осуществить слияние Chrome OS и Android
  5. OpenNews: Компания Oracle выиграла апелляцию в деле против Google, связанном с Java и Android
  6. OpenNews: Microsoft согласовал условия сделки о покупке GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fuchsia, android
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  • 1.1, Dallion (?), 00:10, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +7 +/
    1. Если похоронят андроид, то гугл сам себя похоронит.

    2. Fuchsia - с таким названием не взлетит. Че не Fucksia?

     
     
  • 2.2, Аноним (-), 00:12, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Бред конечно, выкинуть миллиарды Android-смартфонов, планшетов и прочего хлама, т.е. открыто признаться в своем фейле перед яблоком. Google на такое не пойдет... А может и пойдет... Я не знаю!
     
     
  • 3.7, MadeInRussia (?), 00:20, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Я бы сказал, что это не замена Android, а замена платформы, на которой строится Android. На 95% уверен, что история будет полностью обратно совместимой. А пользователям без разницы, что у них внутри Android — Linux или Fuchsia с Zircon.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 00:27, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Нет, они как раз всеми силами пытаются избавиться от любой связи с Java, после стычки с Oracle.
    Для разработки приложений в Fuchsia предлагается фреймворк Flutter.
     
     
  • 5.19, Google (?), 00:47, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Только бы избавиться от нищенского Linux! Проприетарщина должна управлять проприетарщиной!!
     
  • 3.11, Аноним (11), 00:27, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Где фейл-то, Андроид на большинстве смартфонов стоит. Просто они заранее думают про будущее, переход скорее всего будет плавным, раз к 21му году они только на колонки эту ОС поставить хотят
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:14, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    как это слово правильно читается?
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 00:23, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Фачсия какая-то. >_>
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 00:38, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Фуксия. Цветок есть такой. Блин, вы из-за мониторов хотя бы иногда выглядывайте.
     
  • 3.21, анонец (?), 00:49, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Фуксия -_-
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA

     
  • 2.16, Аноним (16), 00:41, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    фьюшьа или фьюща. в здравом уме конечно голову сломать можно, видимо произношение из французского.
     
  • 2.20, VINRARUS (ok), 00:49, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Фикцыя.
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:16, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Ядро под mit - конец кастомным прошивкам. Не представляю себе вендора, который с удовольствием не закрыл бы все, что только можно.
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:16, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тот самый случай, когда для комментирования новости нужны няшные эмодзи или забористый мат.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:28, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мат нельзя.
     
  • 1.6, mikhailnov (ok), 00:18, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    С одной стороны обидно за GPL и Linux, но с другой - сделать современную, открытую, активно развиваемую ОС и ей заменить изврат линукса под названием "Андроид" - это хорошо.
     
     
  • 2.9, Аноним (12), 00:25, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что не так с Андройдом, что его надо заменить? Спрашиваю, потому что Андройд не использую и вообще мало чего в современных телефонах понимаю.
     
     
  • 3.17, Аноним (15), 00:41, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Андроид не надо заменять, по крайней мере сейчас. Но рынок требует заглядывать на 10-20 лет вперед, вот гугл и чешется.
     
  • 3.22, VINRARUS (ok), 00:51, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >А что не так с Андройдом, что его надо заменить?

    Он одноразовый.

     
  • 2.14, DerRoteBaron (?), 00:37, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Заменить изврат, с которым хотя бы что-то можно сделать благодаря ядру и его копилефт-лицензии на изврат вряд ли меньший (Goolge не оборвут совместимость т.к. это суицид), да еще и с левым ядром под проприетарной (для конечного пользователя) лицензией.
     
  • 1.13, Аноним (15), 00:36, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет, вы только посмотрите, продажники недовольны тем, что приватность повышенная... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, 123 (??), 00:42, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а ты не задумывался, что этот факт был написан самими сотрудниками отдела продаж, дабы тебя заинтересовать в новой "приватной" ОС ;)

     
     
  • 3.24, Аноним (15), 00:56, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Аудит кода покажет. Думаю ее кодовая база к тому моменту еще не разрастется и можно будет оценить без затруднений.
     
     
  • 4.26, PID (?), 01:15, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой смысл проверять код из гугла, если на устройствах будет стоять форк с неизвестными никому изменениями? Зато лицензия "свободная", все дела.
     
  • 1.23, VINRARUS (ok), 00:54, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Неужели Linux избавится от паразита?
     
  • 1.25, anonymous (??), 00:57, 20/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Борьба поборников права на несвободу принесла свои плоды. Надеюсь новый виток наступления на свободное ПО хоть заставит людей проснуться и вернуться к идее копилефта
     

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