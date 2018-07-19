19.07.2018 20:50  В ночные сборки Firefox добавлен WebRender, использующий GPU для отрисовки web-страниц

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|1.3, user90 (?), 21:02, 19/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–12 +/–
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ХАХАХА!!! Ну вы понели да - страничка как приложение, которое исполняется в виртуальной машине Firefox, только у вас нет исходников и сложно управлять правами и доступом. Не, хомячки, я не с вами.
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|2.6, чебурнет.рф (ok), 21:14, 19/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Только какая разница, на чём майнить эти ваши монеро-пионеро, на ЦПУ через Геко или на ГПУ, через этот новый ВебРендер?
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|3.8, user90 (?), 21:17, 19/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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тихо майнить на вашем компе! А всякие GPU только добавляют новые уязвимости и векторы атаки. Или типа это бред?
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|2.14, user90 (?), 21:22, 19/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Интересно, минусит школота и "веб-программисты"? Впрочем, они тут одинакого ненужны. Нет, вообще не нужны!
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|2.23, IRASoldier (?), 21:54, 19/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>страничка как приложение, которое исполняется в виртуальной машине Firefox, только у вас нет исходников
С какого дуба? html просматриваем в инструментах разработчика, CSS тоже. В чём проблема с исходниками?
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|2.5, A.Stahl (ok), 21:13, 19/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Но какое тебе до этого дело? Ты-то не пользуешься этим недобраузером из-за его тормозов, слежки и страшного интерфейса. Твой lynx, пусть и имеет некоторые незначительные неудобства, в общем и целом удобен и эффективен. Разве не так?
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|2.9, AnonPlus (?), 21:18, 19/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Разгрузить CPU, за счёт нагрузки на GPU - очень неплохо. Потребителей CPU и так хватает, а вот GPU, пока рендерится страничка, обычно не нагружен (если ты не мамкин майнер, который майнит на своей собственной пекарне).
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|4.17, НяшМяш (ok), 21:31, 19/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ты как раз описал типичный сценарий перегрузки CPU. Да ещё и скорее всего не было аппаратного ускорения декодирования на лисе тогда, хромоподобные первыми запилили это у себя.
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|6.28, llolik (ok), 22:16, 19/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Он умеет MSE, но аппаратного декодирования там нет.
По новостии, ЕМНИП собирались пилить декодирование только после того, как допилят аппаратный OpenGL композитинг (вот то, что в новости), т.к. до этого приступать смысла нет. Так что я бы радовался новости.
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|2.21, Quanchi (?), 21:51, 19/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Вообще FF Quantum в Ubuntu таки летает на моем компе 2012 года. Я так понимаю твое барахло древнее лет на 10? Или ты на нетбуке сидишь?
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|1.20, Никодим (?), 21:48, 19/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+8 +/–
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И тут xeйтят. Все вам не так, госпoда тpoлли и xeйтоpы. Тормoзит - плохо. Задeйствовали GPU - снова плохо. А что хорошо вы и сами не знaете. Потерянное поколение!
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