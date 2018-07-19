19.07.2018 20:50  В ночные сборки Firefox добавлен WebRender, использующий GPU для отрисовки web-страниц

В ночные сборки Firefox, которые лягут в основу выпуска Firefox 63, в качестве временного эксперимента интегрирована система композитинга Servo WebRender, написанная на языке Rust и выносящая на плечи GPU операции отрисовки содержимого страницы. При включении WebRender вместо встроенной в движок Gecko системы композитинга, обрабатывающей данные при помощи CPU, для выполнения операций сводной отрисовки элементов страницы используются шейдеры, выполняемые в GPU, что позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки.

Новая система будет предложена для тестирования ограниченному числу пользователей ночных сборок, использующих видеокарты NVIDIA и ОС Windows 10. WebRender будет включен для 50% пользователей ночных сборок Firefox, удовлетворяющих вышеотмеченным критериям. Для активации независимо от попадания в группу тестирования в about:config можно выставить переменную "gfx.webrender.all.qualified" в значение "true". Для получения статистики в процессе тестирования будет применяться система Shield Studies, при помощи которой на серверы Mozilla будут отправлены метаданные, позволяющие провести сравнительную оценку частоты крахов у пользователей с включённым WebRender и без него.

В зависимости от результатов тестирования, если отклонение по числу крахов не превысит 5-10% и не всплывут неожиданные регрессивные изменения, будет составлен план интеграции WebRender в основной состав браузера, иначе код будет отправлен на доработку (например, при включении WebRender уже выявлены повышение нагрузки на CPU при просмотре видео на YouTube, снижение FPS при обработке WebGL и проблемы с отрисовкой изображений, встроенных в HTML/CSS).



