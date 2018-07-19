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19.07.2018 20:50  В ночные сборки Firefox добавлен WebRender, использующий GPU для отрисовки web-страниц

В ночные сборки Firefox, которые лягут в основу выпуска Firefox 63, в качестве временного эксперимента интегрирована система композитинга Servo WebRender, написанная на языке Rust и выносящая на плечи GPU операции отрисовки содержимого страницы. При включении WebRender вместо встроенной в движок Gecko системы композитинга, обрабатывающей данные при помощи CPU, для выполнения операций сводной отрисовки элементов страницы используются шейдеры, выполняемые в GPU, что позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки.

Новая система будет предложена для тестирования ограниченному числу пользователей ночных сборок, использующих видеокарты NVIDIA и ОС Windows 10. WebRender будет включен для 50% пользователей ночных сборок Firefox, удовлетворяющих вышеотмеченным критериям. Для активации независимо от попадания в группу тестирования в about:config можно выставить переменную "gfx.webrender.all.qualified" в значение "true". Для получения статистики в процессе тестирования будет применяться система Shield Studies, при помощи которой на серверы Mozilla будут отправлены метаданные, позволяющие провести сравнительную оценку частоты крахов у пользователей с включённым WebRender и без него.

В зависимости от результатов тестирования, если отклонение по числу крахов не превысит 5-10% и не всплывут неожиданные регрессивные изменения, будет составлен план интеграции WebRender в основной состав браузера, иначе код будет отправлен на доработку (например, при включении WebRender уже выявлены повышение нагрузки на CPU при просмотре видео на YouTube, снижение FPS при обработке WebGL и проблемы с отрисовкой изображений, встроенных в HTML/CSS).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: План развития функциональности Firefox на 2018 год
  3. OpenNews: Релиз Firefox 58
  4. OpenNews: Проект Mozilla представил Quantum, комбинированный браузерный движок для Firefox
  5. WebRender newsletter
  6. OpenNews: Тестирование DNS over HTTPS в Firefox может привести к утечке данных об открываемых сайтах
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: webrender, firefox
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  • 1.1, Аноняшка (?), 20:59, 19/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –7 +/
    Поздравляю, теперь майнить Монеро можно не только через уязвимости в javascript, но и через уязвимости в plain html! Приче м сразу на GPU!
     
     
  • 2.7, AnonPlus (?), 21:17, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Перечислите, пожалуйста, уязвимости в plain html хотя бы за последние пару лет.
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:19, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48668
     
  • 2.26, Аноним (26), 22:05, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это же только для виндовс. Не страшно.
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:00, 19/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –10 +/
    потихоньку догоняют хром, молодцы
     
  • 1.3, user90 (?), 21:02, 19/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –12 +/
    ХАХАХА!!! Ну вы понели да - страничка как приложение, которое исполняется в виртуальной машине Firefox, только у вас нет исходников и сложно управлять правами и доступом. Не, хомячки, я не с вами.
     
     
  • 2.6, чебурнет.рф (ok), 21:14, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Только какая разница, на чём майнить эти ваши монеро-пионеро, на ЦПУ через Геко или на ГПУ, через этот новый ВебРендер?
     
     
  • 3.8, user90 (?), 21:17, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    тихо майнить на вашем компе! А всякие GPU только добавляют новые уязвимости и векторы атаки. Или типа это бред?
     
  • 2.14, user90 (?), 21:22, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Интересно, минусит школота и "веб-программисты"? Впрочем, они тут одинакого ненужны. Нет, вообще не нужны!
     
  • 2.23, IRASoldier (?), 21:54, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >страничка как приложение, которое исполняется в виртуальной машине Firefox, только у вас нет исходников

    С какого дуба? html просматриваем в инструментах разработчика, CSS тоже. В чём проблема с исходниками?

     
     
  • 3.25, user90 (?), 22:04, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гениально. Ну, и где/как ты "быстро просмотришь" js, клоун?
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:09, 19/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –12 +/
    С ума уже сошли - Firefox и так скоростью не отличается, а тут ещё GPU нагрузят.
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 21:13, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Но какое тебе до этого дело? Ты-то не пользуешься этим недобраузером из-за его тормозов, слежки и страшного интерфейса. Твой lynx, пусть и имеет некоторые незначительные неудобства, в общем и целом удобен и эффективен. Разве не так?
     
     
  • 3.10, Аноним (4), 21:19, 19/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Почему же Время от времени запускаю потом закрываю особенно когда видео нач... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.13, Аноним (13), 21:20, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ti prav. Mnje i tak norm.
    https://transfer.sh/PGIxy/screen.png
     
     
  • 4.15, A.Stahl (ok), 21:23, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И переключение раскладок ты не настраиваешь тоже из соображений безопасности?
     
     
  • 5.19, Аноним (13), 21:45, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще, я обычно w3m использую.
    https://transfer.sh/ImeJN/screen.png
     
  • 2.9, AnonPlus (?), 21:18, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Разгрузить CPU, за счёт нагрузки на GPU - очень неплохо. Потребителей CPU и так хватает, а вот GPU, пока рендерится страничка, обычно не нагружен (если ты не мамкин майнер, который майнит на своей собственной пекарне).
     
     
  • 3.16, Аноним (4), 21:26, 19/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага просто великолепно, особенно я оценил это когда пытался смотреть видео на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, НяшМяш (ok), 21:31, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты как раз описал типичный сценарий перегрузки CPU. Да ещё и скорее всего не было аппаратного ускорения декодирования на лисе тогда, хромоподобные первыми запилили это у себя.
     
  • 4.22, Аноним (22), 21:52, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Никакой магии, ФФ не умеет в аппаратный h264, который есть в интелах начиная с 3rd gen.
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 22:00, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ютуб показывает, что отлично умеет
     
     
  • 6.28, llolik (ok), 22:16, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он умеет MSE, но аппаратного декодирования там нет.

    По новостии, ЕМНИП собирались пилить декодирование только после того, как допилят аппаратный OpenGL композитинг (вот то, что в новости), т.к. до этого приступать смысла нет. Так что я бы радовался новости.

     
  • 2.11, user90 (?), 21:19, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Какой *лять скоростью? Скоростью загрузки страницы с фреймами во фреймах во фреймах? Идиот!
     
  • 2.21, Quanchi (?), 21:51, 19/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Вообще FF Quantum в Ubuntu таки летает на моем компе 2012 года. Я так понимаю твое барахло древнее лет на 10? Или ты на нетбуке сидишь?
     
  • 1.18, VINRARUS (ok), 21:31, 19/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Тоесть ютубик в фоне играя в цяцьку уже не подержыш?
     
  • 1.20, Никодим (?), 21:48, 19/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    И тут xeйтят. Все вам не так, госпoда тpoлли и xeйтоpы. Тормoзит - плохо. Задeйствовали GPU - снова плохо. А что хорошо вы и сами не знaете. Потерянное поколение!
     
  • 1.27, Cloud (ok), 22:05, 19/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Рассказывайте кто попробует, заметно ли ускорение.
     

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