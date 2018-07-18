18.07.2018 11:11  Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В июльском обновлении в сумме устранено 334 уязвимости, в том числе в некоторые продукты внесены исправления для блокирования новых вариантов атак Spectre. В выпусках Java SE 10.0.2 и 8u181 устранено 8 проблем с безопасностью. Все уязвимости могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации. 3 уязвимостям присвоен уровень опасности 8.3. Одна из проблем (в Java DB из ветки Java 8) имеет CVSS Score 9, что соответствует критическому уровню опасности. 5 проблем проявляются только на клиентских системах (запуск в браузере Java Web Start и Java-апплеты) и 3 затрагивают как клиентов, так и серверные конфигурации Java. Кроме проблем в Java SE, наличие уязвимостей обнародовано и в других продуктах Oracle, в том числе: 25 уязвимостей в MySQL (максимальный уровень опасности 7.1, уязвимость в InnoDB), из которых одна из проблем позволяет выполнить атаку удалённо без прохождения аутентификации. Дополнительно можно отметить критическую уязвимость (CVSS Score 9.8) в компоненте MySQL Enterprise Monitor, вызванную уязвимостью в Apache Log4j. Проблемы устранены в выпусках MySQL Community Server 8.0.11, 5.7.22, 5.6.40 и 5.5.60.

9 уязвимостей в VirtualBox, из которых 5 имеют критическую степень опасности (CVSS Score 8.6). Уязвимости устранены во вчерашнем обновлении VirtualBox 5.2.16 (в примечании к релизу факт устранения проблем с безопасностью не был афиширован).

7 проблем в Solaris (максимальная степень опасности 8.1) - проблемы в RAD, ядре, Availability Suite Service и драйвере NVIDIA-GFX.



