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17.07.2018 10:31  Mozilla и Xiph развивают реализацию видеокодека AV1 на языке Rust

В рамках проекта rav1e разработчики из сообществ Xiph и Mozilla развивают экспериментальный кодировщик для формата кодирования видео AV1, написанный на языке Rust и отличающийся от эталонного кодировщика libaom более высокой скоростью кодирования и повышенным вниманием к обеспечению безопасности. AV1 заметно опережает x264 и libvpx-vp9 по уровню сжатия, но из-за усложнения алгоритмов предложенная реализация кодировщика требует существенно больше времени для кодирования (по скорости кодирования libaom отстаёт от libvpx-vp9 в сотни раз, а от x264 в тысячи раз). Новый вариант кодировщика на языке Rust в настоящее время обеспечивает производительность кодирования на уровне 5 кадров в секунду для видео с качеством 480p.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Результаты тестирования AV1 в Facebook. Новый формат JPEG XS
  3. OpenNews: Увидел свет первый выпуск открытого видеокодека нового поколения AV1
  4. OpenNews: Компания Cisco представила свободный видеокодек Thor, конкурирующий с VP9 и H.265
  5. OpenNews: GoPro перевёл видеокодек CineForm в разряд открытых проектов
  6. OpenNews: Компания Apple присоединилась к альянсу, развивающему свободный видеокодек
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: av1, video, mozilla
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  • 1.1, RotarenegeD (?), 10:36, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    ух.. ну хоть декодирование более менее быстрое..
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 10:43, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    И это главное. Кодирование-то один раз (ну, чистовой вариант) происходит.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 10:50, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Особенно когда у всех волосы на задницах дымят за два часа до релиза видео, которому осталось кодироваться две недели. Очень хороший кодек, нужный.
     
  • 3.5, Mihail Zenkov (ok), 10:56, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Сейчас у меня час fullhd видео в h264 сжимается за 30 минут, если верить цифрам в новости - в av1 будет сжиматься 500 часов (21 день!).

     
     
  • 4.9, Mihail Zenkov (ok), 11:05, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Прошел по ссылке - там разница не в 1000 раз, а 10000 - то есть на моем железе (AMD FX 8320 4.5GHz) будет сжимать 208 дней.
     
     
  • 5.11, Аноним (11), 11:13, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пора...
    https://www.amd.com/ru/products/cpu/amd-ryzen-7-2700x
     
     
  • 6.12, Mihail Zenkov (ok), 11:19, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В лучшем случае будет в 3 раза быстрее, 70 дней на час сжатого видео :)

    http://cpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-Ryzen-7-2700X-vs-AMD-FX-8370/3958vs2

     
     
  • 7.15, КО (?), 11:39, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так задачка-то параллелится. 60 компов и за пару дней уложишься. :)
     
     
  • 8.18, Mihail Zenkov (ok), 12:02, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Так задачка-то параллелится. 60 компов и за пару дней уложишься. :)

    Похоже это новый майнинг от google. И окупится он у них только на роликах с миллионами просмотров.

     
  • 4.17, Аноным (ok), 12:02, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Качественный деинтерлеис и двд будет долго кодировать в 264
     
  • 3.10, Ztp (?), 11:07, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да ... во время стрима например...
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 11:30, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Для стрима шахмат самое оно.
     
  • 1.4, Аноним (11), 10:55, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Просто для тестов железа, вот vp9 - 8k видео 60fps (выставите вручную!):
    https://www.youtube.com/watch?v=1La4QzGeaaQ
     
     
  • 2.8, iPony (?), 11:02, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну под той же вендой с последними Nvidia из серии 10** вроде вообще без проблем должно идти аппаратно.
     
  • 1.6, iPony (?), 10:57, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > AV1 заметно опережает x264 и libvpx-vp9 по уровню сжатия

    Что-то пушистое с тёплым сравниавается

     
     
  • 2.14, Никонор Бонифатич (?), 11:35, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а это?

    > 5 кадров в секунду для видео с качеством 480p

    это какой пресет на каком железе? для кого вообще это цифры?

     
  • 1.7, Emily (ok), 10:58, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >> производительность кодирования на уровне 5 кадров в секунду для видео с качеством 480p

    Как в старые добрые времена. (Всплакнула).

     
  • 1.16, Аноним (16), 11:57, 17/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    av1code.rs: unsafe { далее код с указателями }
     
     
  • 2.19, АнонИМышь (?), 12:14, 17/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зато хруст!
     

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