17.07.2018 10:31  Mozilla и Xiph развивают реализацию видеокодека AV1 на языке Rust

|
|
|
|
|
|
|
|3.3, Аноним (3), 10:50, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Особенно когда у всех волосы на задницах дымят за два часа до релиза видео, которому осталось кодироваться две недели. Очень хороший кодек, нужный.
|
|3.5, Mihail Zenkov (ok), 10:56, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Сейчас у меня час fullhd видео в h264 сжимается за 30 минут, если верить цифрам в новости - в av1 будет сжиматься 500 часов (21 день!).
|
|
|
|4.9, Mihail Zenkov (ok), 11:05, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Прошел по ссылке - там разница не в 1000 раз, а 10000 - то есть на моем железе (AMD FX 8320 4.5GHz) будет сжимать 208 дней.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|8.18, Mihail Zenkov (ok), 12:02, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Так задачка-то параллелится. 60 компов и за пару дней уложишься. :)
Похоже это новый майнинг от google. И окупится он у них только на роликах с миллионами просмотров.
|
|
|
|2.8, iPony (?), 11:02, 17/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Ну под той же вендой с последними Nvidia из серии 10** вроде вообще без проблем должно идти аппаратно.
|