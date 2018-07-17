17.07.2018 10:31  Mozilla и Xiph развивают реализацию видеокодека AV1 на языке Rust

В рамках проекта rav1e разработчики из сообществ Xiph и Mozilla развивают экспериментальный кодировщик для формата кодирования видео AV1, написанный на языке Rust и отличающийся от эталонного кодировщика libaom более высокой скоростью кодирования и повышенным вниманием к обеспечению безопасности. AV1 заметно опережает x264 и libvpx-vp9 по уровню сжатия, но из-за усложнения алгоритмов предложенная реализация кодировщика требует существенно больше времени для кодирования (по скорости кодирования libaom отстаёт от libvpx-vp9 в сотни раз, а от x264 в тысячи раз). Новый вариант кодировщика на языке Rust в настоящее время обеспечивает производительность кодирования на уровне 5 кадров в секунду для видео с качеством 480p.



