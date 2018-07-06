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06.07.2018 14:58  Анализ несанкционированной записи звука и видео в Android приложениях

Группа исследователей из проекта ReCon, предоставляющего инструменты для анализа мобильного трафика для выявления возможных утечек данных, представила результаты (PDF) изучения 17260 приложений для платформы Android, представленных в каталогах Google Play, App China, Mi.com и Anzhi. Целью проверки была общая оценка отношения к приватности, анализ запрашиваемых расширенных полномочий и фиксация манипуляций с конфиденциальной аудио- и видеоинформацией, полученной с микрофона, экрана и камеры пользователя.

В ходе исследования также было проанализировано наличие скрытых нарушений конфиденциальности, таких как передача информации через создание скриншотов, организацию прослушивания через включение микрофона и нецелевое включение камеры для скрытой видеозаписи. В итоге, исследователи не выявили явных шпионящих или вредоносных действий - всплыло несколько утечек данных, но они скорее были обусловлены неосмотрительным обращением к внешним сервисам, чем злым умыслом.

Но потенциальная возможность вредоносных действий не исключается из-за массового злоупотребления запросом полномочий в приложениях. В частности, 43.8% приложений запрашивали при установке доступ к микрофону, 75.6% - камере, 84.6% - созданию скриншотов, 9.8% - записи видео, 89.9% - дополнительным носителям. При этом подавляющее большинство приложений фактически не использовали запрошенные полномочия, т.е. получали привилегии без явной необходимости.

В качестве ещё одного риска нарушения приватности отмечаются неконтролируемые пользователем процессы отправки видео и изображений для обработки через сторонние сервисы (например, для редактирования фотографии). В большинстве подобных случаев отправка фотографий пользователя через интернет производилась без явного информирования об обращении к внешнему сервису.

Всего из 17260 изученных приложений 21 программа осуществляла запись и отправку мультимедийных данных по сети. 12 программ отправляли информацию без применения шифрования по HTTP. 9 программ отправляли данные неявно для пользователя. Среди причин отправки изображений по сети упоминается обращение к внешним сервисам для редактирования изображений, поиска похожих изображений, сканирования визитных карт и разбора текста на изображениях. В четырёх приложениях, в числе которых приложение GoPuff, насчитывающее более 100 тысяч установок, выявлена отправка содержимого экрана в сторонние службы аналитики для изучения поведения пользователя во время работы с программой с целью улучшения юзабилити.

При этом риск утечки данных может быт связан не только с самим приложением, но и со сторонними библиотеками, которые используются в приложении (например, половина рассмотренных приложений использует библиотеки Google и Facebook). В ходе исследования было выявлено несколько подобных библиотек, которые записывали и отправляли вовне скриншоты и видео содержимого экрана во время работы с программой без информирования пользователя и без запроса полномочий. С учётом уже запрошенных при установке полномочий, разработчики сторонних библиотек могут в любой момент включить в состав очередного обновления код, шпионящий за пользователем.



  1. Главная ссылка к новости (https://recon.meddle.mobi/pano...)
  2. OpenNews: Анализ уязвимостей в Android-приложениях с открытыми сетевыми портами
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  4. OpenNews: Исследование негативного влияния на безопасность локального перехвата HTTPS-трафика
  5. OpenNews: Небезопасное хранение данных в менеджерах паролей для платформы Android
  6. OpenNews: Анализ безопасности мобильных приложений для управления IoT-устройствами
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: android, privacy
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  • 1.1, Аноним (1), 15:39, 06/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Явных шпионящих или вредоносных действий не выявлено а дальше по тексту ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:49, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Например, чтобы кадрировать или масштибировать фотографию разработчики не замора... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, нах (?), 15:51, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Это как так?

    это функционал, без которого не будет работать то, ради чего пользователь ставил приложение - почувствуй разницу с "программе обработки твоих фоточек нафиг не нужны твои контакты для выполнения своей функции - но они очень пригодятся ее владельцу - поэтому она их, по дороге, слизнула"

    отдельный вопрос, понимает ли пользователь, что обработка выполняется не у него в кармане, но вообще-то, он уже купил ведроед, чего там понимать-то...

     
  • 1.2, Michael Shigorin (ok), 15:41, 06/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Да ерунда это всё, покупайте и оплачивайте персональную телеметрию!
     
     
  • 2.6, нах (?), 15:52, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да ерунда это всё, покупайте и оплачивайте персональную телеметрию!

    у тебя есть какой-то более другой ведроид?

     
     
  • 3.9, Michael Shigorin (ok), 16:08, 06/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Да ерунда это всё, покупайте и оплачивайте персональную телеметрию!
    > у тебя есть какой-то более другой ведроид?

    Ага, нокла (более-менее доверенная) да йолка (недоверенная).

     
  • 1.8, Аноним (8), 15:57, 06/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Реквестирую в тред докторов конспирологических наук, которые докажут, что причин... весь текст скрыт [показать]
     

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