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02.07.2018 23:53  Обновление промышленного дистрибутива Oracle Linux 6.10

Компания Oracle представила релиз промышленного дистрибутива Oracle Linux 6.10, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 6.10. Дистрибутив доступен для бесплатной загрузки в сборках для архитектуры x86_64. Для пользователей Oracle Linux предоставляется неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Oracle Linux 6.10 является последним выпуском серии 6.x, в дальнейшем будут формироваться только обновления пакетов.

В состав Oracle Linux 6.10 входит несколько вариантов пакетов с Linux-ядром: классический вариант от компании Red Hat (kernel-2.6.32-754.el6 для i386 и x86_64), Unbreakable Enterprise Kernel Release 2 (uek-2.6.39-400.294.3.el6uek для i386) и Unbreakable Enterprise Kernel Release 4 (uek-4.1.12-124.16.4.el6uek для x86-64). В новой версии отмечаются только изменения, свойственные Red Hat Enterprise Linux 6.10, в том числе в компилятор GCC включены изменения с реализацией техники Retpoline для защиты от атаки Spectre 2.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск Oracle Linux 7 для ARM
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.5 и платформа Spacewalk 2.7
  4. OpenNews: Выпуск Red Hat Enterprise Linux 6.10
  5. OpenNews: Опубликована редакция Oracle Linux для архитектуры SPARC
  6. OpenNews: Компания Oracle объявила о доступности ядра Unbreakable Enterprise Kernel 5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: oracle, linux
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  • 1, A.Stahl, 08:01, 03/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >Oracle представила релиз промышленного дистрибутива

    И чем они промышляют?

     
  • 2, Аноним, 08:25, 03/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    да божечки мой, что за булщит на главной... весь текст скрыт [показать]
     

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