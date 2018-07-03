02.07.2018 23:53  Обновление промышленного дистрибутива Oracle Linux 6.10

Компания Oracle представила релиз промышленного дистрибутива Oracle Linux 6.10, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 6.10. Дистрибутив доступен для бесплатной загрузки в сборках для архитектуры x86_64. Для пользователей Oracle Linux предоставляется неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Oracle Linux 6.10 является последним выпуском серии 6.x, в дальнейшем будут формироваться только обновления пакетов.

В состав Oracle Linux 6.10 входит несколько вариантов пакетов с Linux-ядром: классический вариант от компании Red Hat (kernel-2.6.32-754.el6 для i386 и x86_64), Unbreakable Enterprise Kernel Release 2 (uek-2.6.39-400.294.3.el6uek для i386) и Unbreakable Enterprise Kernel Release 4 (uek-4.1.12-124.16.4.el6uek для x86-64). В новой версии отмечаются только изменения, свойственные Red Hat Enterprise Linux 6.10, в том числе в компилятор GCC включены изменения с реализацией техники Retpoline для защиты от атаки Spectre 2.