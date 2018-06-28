28.06.2018 13:17  Выпуск интегрированной среды разработки Eclipse "Photon" с поддержкой языка Rust

Организация Eclipse Foundation объявила о выпуске интегрированной среды разработки Eclipse "Photon", а также ещё 84 проектов, развиваемых под эгидой Eclipse, включая платформу Eclipse, набор инструментов для разработчиков на языке Java, средства для управления исходными текстами, визуальные построители GUI и т.п. Для загрузки подготовлено 14 сборок Eclipse, оптимизированных для различных применений платформы, включая варианты для разработчиков, использующих Java SE, Java EE, JavaScript, PHP и C/C++. Исходные тексты распространяются под лиценизей Eclipse Public License 1.0.

Наиболее заметным новшеством является формирование отдельной сборки для разработчиков на языке Rust. Сборка включает в себя надстройку Eclipse Corrosion с дополнениями для поддержки языка Rust и пакетного менеджера Cargo. Непосредственно из IDE для теперь можно собирать, отлаживать, редактировать и запускать код на языке Rust, а также формировать пакеты. Кроме языка Rust в Eclipse IDE также встроены возможности для редактирования и отладки кода на языке C#.

Новый выпуск среды разработки также примечателен поддержкой Java 10, Java EE 8, JUnit 5.1, заменой PHP Explorer на Project Explorer, режимом выявления неиспользуемых переменных для PHP, расширением возможностей Java Compiler, добавлением новых профилей форматирования кода, улучшением производительности и сокращением потребления памяти в сборке на базе GTK+3, асинхронным режимом работы системы автодополнения кода, модернизацией тёмной темы оформления и улучшением подсветки синтаксиса при использовании данной темы.

Сообщается, что отныне новые версии Eclipse IDE будут формироваться не раз в год, а раз в 3 месяца, что позволит более оперативно доводить новые возможность до пользователей и отражать изменения в современных языках программирования и средствах разработки.



