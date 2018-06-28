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28.06.2018 13:17  Выпуск интегрированной среды разработки Eclipse "Photon" с поддержкой языка Rust

Организация Eclipse Foundation объявила о выпуске интегрированной среды разработки Eclipse "Photon", а также ещё 84 проектов, развиваемых под эгидой Eclipse, включая платформу Eclipse, набор инструментов для разработчиков на языке Java, средства для управления исходными текстами, визуальные построители GUI и т.п. Для загрузки подготовлено 14 сборок Eclipse, оптимизированных для различных применений платформы, включая варианты для разработчиков, использующих Java SE, Java EE, JavaScript, PHP и C/C++. Исходные тексты распространяются под лиценизей Eclipse Public License 1.0.

Наиболее заметным новшеством является формирование отдельной сборки для разработчиков на языке Rust. Сборка включает в себя надстройку Eclipse Corrosion с дополнениями для поддержки языка Rust и пакетного менеджера Cargo. Непосредственно из IDE для теперь можно собирать, отлаживать, редактировать и запускать код на языке Rust, а также формировать пакеты. Кроме языка Rust в Eclipse IDE также встроены возможности для редактирования и отладки кода на языке C#.

Новый выпуск среды разработки также примечателен поддержкой Java 10, Java EE 8, JUnit 5.1, заменой PHP Explorer на Project Explorer, режимом выявления неиспользуемых переменных для PHP, расширением возможностей Java Compiler, добавлением новых профилей форматирования кода, улучшением производительности и сокращением потребления памяти в сборке на базе GTK+3, асинхронным режимом работы системы автодополнения кода, модернизацией тёмной темы оформления и улучшением подсветки синтаксиса при использовании данной темы.

Сообщается, что отныне новые версии Eclipse IDE будут формироваться не раз в год, а раз в 3 месяца, что позволит более оперативно доводить новые возможность до пользователей и отражать изменения в современных языках программирования и средствах разработки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.eclipse.org/org/pr...)
  2. OpenNews: В Eclipse IDE добавлена поддержка Java 9
  3. OpenNews: Первый релиз интегрированной среды разработки Eclipse Che
  4. OpenNews: Компания Oracle выбрала Eclipse Foundation для передачи разработки Java EE
  5. OpenNews: Red Hat передаёт язык Ceylon на попечительство организации Eclipse Foundation
  6. OpenNews: Первый релиз интегрированной среды разработки Eclipse Che
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: eclipse, rust
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  • 1.1, Аноним, 13:24, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Каков он по отзывчивости в сравнении с Идеей Пробовал году в 2010 - был очень т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Другой аноним, 13:30, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Пару лет назад был очень тормозным и ужасно глючил. Пытался насильно себя на него пересадить ввиду отсутствия личной лицензии на Идею, но сдался. Как сейчас - не знаю.
     
     
  • 3.7, dd, 13:44, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ничего не изменилось
     
  • 3.13, КО, 14:29, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тормознутость - мелочь, вот автодополнение в Eclipse - 80% не туда.
     
  • 1.2, Аноняшка, 13:30, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > , модернизацией тёмной темы оформления

    Во - первых, мне одному ни... черта не видно, синее на черном?
    > Наиболее заметным новшеством является формирование отдельной сборки для разработчиков на ...

    Во - вторых, какого... черта они не реализовали всю дополнительную функциональность  плагинами, как белые люди?

     
     
  • 2.14, КО, 14:32, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Прощения просим барин, но Эклипс чуть менее чем полностью родимых и состоит.
    Просто чтоб не ставить их по одиночке готовят сборки с предустановленной сотней-другой.
     
  • 2.16, Аноним, 14:44, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Его можно поставить в почти голом виде...
     
  • 1.3, Аноним, 13:30, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > построители GUI и т.п.

    Покажите мне GUI для Rust.

     
  • 1.5, AntonAlekseevich, 13:35, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Для меня продукты на платформе Intellij все же лучше, но пока лучшей IDE для C и C++ кроме Eclipse я [u]пока[/u](CLion пока платная) не нашел.
     
  • 1.6, Аноним, 13:37, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нормально там всё с отзывчивостью Там есть ад в зависимостях компонетов Ставиш... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 14:46, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Главное не оставлять открытой IDE, а то оставил тут случайно открытой с мелким ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, ano, 14:00, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Непосредственно из IDE для теперь можно собирать
     
     
  • 2.22, Аноним, 15:08, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Достижение века!
     
  • 1.9, Аноним, 14:03, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как же достали этой нумерацией А нельзя ли где-нибудь оставить стабильную ветку... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноняшка, 14:16, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Если вы не используете EMACS, - это не грех, но сойдет за наказание" (Р. Столлман)...
     
     
  • 2.11, IRASoldier, 14:28, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    "Используйте только поделия, благословленные гуру секты, иначе..." (с) любой сектант
     
  • 1.12, Аноним, 14:28, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Eclipse - это такой себе Debian в мире IDE Редкие релизы, куча протуших модулей... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним, 14:39, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Большая часть пользователей видят изменения с релизом И если там видят баг, то ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.18, Аноним, 14:49, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален У Eclipse нет нормального сквозного обновления с учётом ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.19, ПДК, 14:52, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дебагировать код на Rust там тоже можно?
     
     
  • 2.20, Аноним, 15:02, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вроде можно, но на всякий случай проконсультируйся с адвокатом.
     
  • 1.21, Аноним, 15:06, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Несколько лет назад переполз с Эклипса на Идею только потому, что замучали пробл... весь текст скрыт [показать]
     

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