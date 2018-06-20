20.06.2018 19:05  Представлен проект Fedora CoreOS

Лидер проекта Fedora представил новый проект Fedora CoreOS, в рамках которого будет продолжена разработка серверной Linux-системы Container Linux, которая перешла в руки Red Hat после покупки компании CoreOS. Red Hat передал проект сообществу Fedora для дальнейшей разработки в качестве upstream проекта промышленного дистрибутива Red Hat CoreOS, по аналогии с тем как Fedora Linux используется в качестве технологического полигона при разработке Red Hat Enterprise Linux.

Так как в Fedora уже развивается схожая по функциональности система Fedora Atomic Host, в рамках нового продукта Fedora CoreOS планируется объединить технологии Fedora Atomic и Container Linux. Как и в Fedora Atomic начинка Fedora CoreOS будет формироваться на основе репозиториев Fedora с применением rpm-ostree, а для дополнительной изоляции контейнеров будет применяться SELinux, но базовые технологии, такие как Ignition (система конфигурирования на стадии начальной загрузки) и оригинальный механизм установки обновлений, будут перенесены из Container Linux. В качестве поддерживаемых в Fedora CoreOS runtime для контейнеров заявлены Docker, podman и CRI-O. Для оркестровки контейнеров поверх Fedora CoreOS можно будет установить Kubernetes.

Поддержка классического Container Linux продлится ориентировочно до конца 2019 года, а поддержка Fedora Atomic Host будет обеспечена ещё как минимум полгода после выхода Fedora 29, что даст пользователям время на проведение миграции на новый комбинированный продукт. Для упрощения миграции будет подготовлен специальный инструментарий. CentOS Atomic Host продолжит формироваться на базе RHEL Atomic Host до окончания поддержи данного продукта.

Что касается проекта Atomic Workstation, развивающего атомарно обновляемый вариант Fedora Workstation, то данная редакция не привязана Atomic Host и развивается отдельной командой. При выпуске Fedora 29 редакция Atomic Workstation будет переименована в Fedora Silverblue, что соответствует названию проекта в рамках которого велась разработка данной редакции.

Напомним, что продукт Container Linux представлял атомарно обновляемое окружение, нацеленное на массовое развёртывание серверных систем и содержащее только минимальный набор компонентов, достаточный для выполнения изолированных контейнеров (ядро Linux, системный менеджер systemd и набор служебных сервисов для управления конфигурацией и установки обновлений). Все серверные приложения запускаются и поставляются в виде самодостаточных контейнеров. В качестве контейнерных runtime поддерживаются rkt и Docker. Системный раздел монтируется в режиме только для чтения и не изменяется в процессе работы.

Система обновлений основана на наличии двух разделов под систему, один из которых является активным, а второй используется для копирования обновления, после установки обновления разделы меняются ролями. Конфигурация передаётся на этапе загрузки при помощи инструментария Ignition (альтернатива Cloud-Init). Представляются средства автоматического определения доступных сервисов, использования единой конфигурации для группы серверов и объединения набора серверов во взаимосвязанные кластерные системы. Для обмена и управления конфигурацией используется система etcd.



