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19.06.2018 11:32  27 июня в Москве состоится мероприятие CouchBase Day

27 июня в Москве пройдёт серия семинаров Couchbase Day, посвящённых открытой СУБД Couchbase. Мероприятие бесплатное. Запланировано проведение двух сессий: утренняя сессия для начинающих включает презентацию, ориентированную на бизнес, и практику с базой данных Couchbase. Дневная сессия - это расширенный семинар для разработчиков, архитекторов и экспертов, которые уже знакомы с основами.

План утренней сессии (09:30 - 13:15 МСК):

  • Лучшие примеры использования Couchbase. Как ведущие компании используют Couchbase для экономии денег, о повышении эффективности работы и улучшения взаимодействия с клиентами.
  • Начало работы - установка и настройка сервера Couchbase
  • Освоение основ - получить практические навыки с высокой доступностью, аварийным восстановлением и разработкой

План дневной сессии (14:00 - 17:00 MSK):

  • N1QL
  • Полнотекстовый поиск Couchbase
  • Couchbase Mobile
  • Couchbase Analytics (предварительный просмотр разработчика)
  • cbimport / cbexport,
  • Query Workbench,
  • Индексирование по метаданным и подзапросам,
  • Cовместное использование Couchbase Sync Gateway,
  • SDK и многое другое.


  1. Главная ссылка к новости (https://info.couchbase.com/cou...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД Couchbase Server 4.0, сочетающей возможности CouchDB, memcached и Membase
  3. OpenNews: Выпуск СУБД Couchbase Server 3.0, сочетающей возможности CouchDB, memcached и Membase
  4. OpenNews: Cравнение производительности СУБД Redis, Tarantool, CouchBase и Memcached
  5. OpenNews: Основатель CouchDB покинул Apache в пользу развития системы Couchbase
  6. OpenNews: Выпуск документ-ориентированной БД Apache CouchDB 2.0
Автор новости: Егор Ковальчук
Тип: Программы
Ключевые слова: couchbase
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  • 1.1, Аноним, 12:16, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Трансляция и/или видео будет доступно?
     
     
  • 2.3, typhoon2000, 12:43, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Трансляции не будет, есть вебинары, но они на английском

    Ближайший
    https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&mk

     
  • 2.6, typhoon2000, 12:57, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Уточню у организаторов, но мало вероятно
     
  • 1.2, ляликс, 12:30, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    в чем плюсы этой СУБД? SQL или NoSQL?  есть  ли встраиваемая в приложение версия?
     
     
  • 2.4, Fix, 12:43, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Вот сходи на мероприятие, а потом нам расскажешь в чём плюсы
     
  • 2.5, typhoon2000, 12:47, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > в чем плюсы этой СУБД? SQL или NoSQL?  есть  ли
    > встраиваемая в приложение версия?

    Это NoSql DB, есть множество статей про ее преимущества и недостатки, из интересных эксплуатантов вайбер и амазон.

    Про второй вопрос, я думаю, коллеги будут рады ответить на Ваш вопрос. Возможно Вам будет интересен след продукт
    https://www.couchbase.com/products/mobile

     

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