19.06.2018 11:32  27 июня в Москве состоится мероприятие CouchBase Day

> в чем плюсы этой СУБД? SQL или NoSQL? есть ли

> встраиваемая в приложение версия?

Это NoSql DB, есть множество статей про ее преимущества и недостатки, из интересных эксплуатантов вайбер и амазон.

Про второй вопрос, я думаю, коллеги будут рады ответить на Ваш вопрос. Возможно Вам будет интересен след продукт

https://www.couchbase.com/products/mobile