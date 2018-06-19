19.06.2018 11:32  27 июня в Москве состоится мероприятие CouchBase Day

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27 июня в Москве пройдёт серия семинаров Couchbase Day, посвящённых открытой СУБД Couchbase. Мероприятие бесплатное. Запланировано проведение двух сессий: утренняя сессия для начинающих включает презентацию, ориентированную на бизнес, и практику с базой данных Couchbase. Дневная сессия - это расширенный семинар для разработчиков, архитекторов и экспертов, которые уже знакомы с основами.
План утренней сессии (09:30 - 13:15 МСК):
- Лучшие примеры использования Couchbase. Как ведущие компании используют Couchbase для экономии денег, о повышении эффективности работы и улучшения взаимодействия с клиентами.
- Начало работы - установка и настройка сервера Couchbase
- Освоение основ - получить практические навыки с высокой доступностью, аварийным восстановлением и разработкой
План дневной сессии (14:00 - 17:00 MSK):
- N1QL
- Полнотекстовый поиск Couchbase
- Couchbase Mobile
- Couchbase Analytics (предварительный просмотр разработчика)
- cbimport / cbexport,
- Query Workbench,
- Индексирование по метаданным и подзапросам,
- Cовместное использование Couchbase Sync Gateway,
- SDK и многое другое.