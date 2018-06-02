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02.06.2018 09:30  Обновление HTTP-сервера H2O 2.2.5 с устранением уязвимости

Опубликована новая версия HTTP-сервера H2O 2.2.5. H2O относится к новому поколению высокопроизводительных HTTP-серверов и обеспечивает полную поддержку HTTP/2, TLS, приоритизации трафика и технологии Server Push. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Новый выпуск интересен реализацией поддержки TLS 1.3 и устранением опасной уязвимости (CVE-2018-0608). Уязвимость позволяет удалённо инициировать переполнение буфера в коде записи строки в лог. Всем пользователям H2O рекомендуется как можно скорее обновить свои системы или отключить ведение access-лога.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.kazuhooku.com/2018...)
  2. OpenNews: Обновление HTTP-сервера H2O 2.2.3
  3. OpenNews: В кодовую базу nginx добавлен модуль для поддержки HTTP/2
  4. OpenNews: Опубликованы RFC для HTTP/2 и ChaCha20/Poly1305
  5. OpenNews: Представлен новый высокопроизводительный HTTP-сервер H2O
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: h2o, http
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  • 2, Аноним, 10:03, 02/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    и да, немедленно отключите access log, это немодно и не по-хипстерски Яндекс, г... весь текст скрыт [показать]
     

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