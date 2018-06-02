02.06.2018 09:30  Обновление HTTP-сервера H2O 2.2.5 с устранением уязвимости

Опубликована новая версия HTTP-сервера H2O 2.2.5. H2O относится к новому поколению высокопроизводительных HTTP-серверов и обеспечивает полную поддержку HTTP/2, TLS, приоритизации трафика и технологии Server Push. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Новый выпуск интересен реализацией поддержки TLS 1.3 и устранением опасной уязвимости (CVE-2018-0608). Уязвимость позволяет удалённо инициировать переполнение буфера в коде записи строки в лог. Всем пользователям H2O рекомендуется как можно скорее обновить свои системы или отключить ведение access-лога.



