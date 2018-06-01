01.06.2018 08:54  Прекращена LTS-поддержка Debian 7.0 "Wheezy"

Подошёл к концу срок сопровождения LTS-ветки дистрибутива Debian 7 Wheezy, сформированного в 2013 году. Напомним, что в рамках инициативы по применению расширенной поддержки (LTS), время выпуска связанных с безопасностью обновлений было продлено для Debian 7 с 31 мая 2016 года до 31 мая 2018 года, таким образом, общий срок выпуска обновлений составил 5 лет.

Выпуск обновлений для LTS-ветки осуществлялся отдельной группой разработчиков LTS Team, сформированной из энтузиастов и представителей компаний, заинтересованных в длительной поставке обновлений для Debian. В ближайшее время инициативная группа приступит к формированию новой LTS-ветки на базе Debian 8 "Jessie", штатная поддержка которого истекает 17 июня 2018 года.

Выпуск обновлений для Debian 8 будет продлён до конца июня 2020 года (в дальнейшем LTS-поддержка будет предоставлена для Debian 9 "Stretch", обновления для которого будут выпускаться до июня 2022 года). Как и для Debian 7, LTS-поддержка Debian 8 и Debian 9 будет распространяться только на архитектуры i386, amd64, armel и armhf, а общий срок поддержки составит 5 лет.

Напомним, что незначительный и непредсказуемый срок поддержки Debian, который в среднем составлял три года и зависел от активности разработки нового выпуска, был одним из главных препятствий, мешающих внедрению Debian на предприятиях. С введением в практику LTS-выпусков данное препятствие устранено и время поддержки Debian доведено до пяти лет со дня релиза, что аналогично LTS-выпускам Ubuntu, но в два раза меньше, чем Red Hat Enterprise Linux и SUSE Linux Enterprise, которые поддерживаются 10 лет.

