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30.05.2018 22:21  Фонд свободного ПО сертифицировал Minifree Libreboot X200 Tablet

Фонд Свободного ПО объявил о присвоении устройству Minifree Libreboot X200 (гибрид ноутбука и планшета) сертификата соответствия требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей, выдаваемого в рамках инициативы "Respect Your Freedom". Планшет является вариантом выпускаемой с 2010 года серийной модели Lenovo ThinkPad X200 Tablet, который поставляется с полностью свободным дистрибутивом Trisquel GNU/Linux и прошивкой Libreboot (полностью свободный вариант Coreboot) вместо штатного BIOS.

Устройство укомплектовано 12.1-дюймовым сенсорным экраном (1280×800), CPU Core 2 Duo SL9400, портами 1x Gigabit ethernet, 1x VGA, 3x USB 2.0, 1x ExpressCard/54. Штатный беспроводной адаптер заменён на адаптер 802.11n на чипе Atheros AR5B95, для которого имеются полностью свободные драйверы. Обеспечена работоспособность управления яркостью экрана при применении libreboot.

Из ранее сертифицированных устройств можно отметить Gluglug X60 (Lenovo ThinkPad X60), Libreboot X200 (Lenovo ThinkPad X200), Taurinus X200 (Lenovo ThinkPad X200), Libreboot T400 (Lenovo ThinkPad T400), беспроводные маршрутизаторы ThinkPenguin TPE-NWIFIROUTER и TPE-R1100, 3D-принтеры LulzBot AO-101 и LulzBot TAZ 6, WiFi-маршрутизатор ThinkPenguin, беспроводной USB-адаптер Tehnoetic TET-N150, материнскую плату Vikings D16, внешнюю звуковую карту Vikings и ноутбук Vikings X200, ноутбуки TET-X200, TET-X200T, TET-X200s, TET-T400, TET-T400s и TET-T500 (восстановленные варианты Lenovo ThinkPad X200, T400 и T500), док-станции TET-X200DOCK и TET-T400DOCK для серий ноутбуков X200, T400 и T500, материнская плата TET-D16 (ASUS KGPE-D16 с прошивкой Coreboot), набор беспроводных адаптеров TET-N150HGA, TET-N300, TET-N300HGA, TET-N300DB, TET-N450DB, а также Bluetooth-адаптер TET-BT4 USB и программатор Zerocat Chipflasher.

Для получения сертификата от Фонда СПО продукт должен удовлетворять следующим требованиям:

  • поставка свободных драйверов и прошивок;
  • всё поставляемое с устройством программное обеспечение должно быть свободным;
  • отсутствие ограничений DRM;
  • возможность полного контроля за работой устройства;
  • поддержка замены прошивок;
  • поддержка работы полностью свободных GNU/Linux дистрибутивов;
  • использование не ограниченных патентами форматов и программных компонентов;
  • наличие свободной документации.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/minif...)
  2. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал программатор Zerocat Chipflasher
  3. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал 15 устройств компании Technoethical
  4. OpenNews: Инициатива по созданию свободного NAS GnuBee Personal Cloud 1
  5. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал материнскую плату Vikings D16
  6. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал 3D-принтер LulzBot TAZ 6
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fsf, hardware
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  • 1, Аноним, 22:36, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Вызывающий фон, словно Linux нуждается в GNU сильнее, чем GNU в Linux.
     
  • 2, A.Stahl, 22:38, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    >Core 2 Duo

    Старый он. Новость не имеет практического значения. Может заинтересовать только владельцев изначальных аппаратов как сигнал о том, что БИОС можно перепрошить на свободный аналог.

     
     
  • 4, Аноним, 22:54, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Да, к сожалению 2х ядерника уже фаерфоксу на обычных сайтах не хватает, не говор... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Sfinx, 22:48, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    ааааа, там есть expresscard.... для полностью упор#тых на этом унылом старье можно прикупить [или обменять на кило ветоши] на ближайшей свалке переходник в pcmcia и тогда еще пол-свалки засияет совершенно новыми красками...
     

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