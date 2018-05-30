30.05.2018 22:21  Фонд свободного ПО сертифицировал Minifree Libreboot X200 Tablet

Фонд Свободного ПО объявил о присвоении устройству Minifree Libreboot X200 (гибрид ноутбука и планшета) сертификата соответствия требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей, выдаваемого в рамках инициативы "Respect Your Freedom". Планшет является вариантом выпускаемой с 2010 года серийной модели Lenovo ThinkPad X200 Tablet, который поставляется с полностью свободным дистрибутивом Trisquel GNU/Linux и прошивкой Libreboot (полностью свободный вариант Coreboot) вместо штатного BIOS.

Устройство укомплектовано 12.1-дюймовым сенсорным экраном (1280×800), CPU Core 2 Duo SL9400, портами 1x Gigabit ethernet, 1x VGA, 3x USB 2.0, 1x ExpressCard/54. Штатный беспроводной адаптер заменён на адаптер 802.11n на чипе Atheros AR5B95, для которого имеются полностью свободные драйверы. Обеспечена работоспособность управления яркостью экрана при применении libreboot.

Из ранее сертифицированных устройств можно отметить Gluglug X60 (Lenovo ThinkPad X60), Libreboot X200 (Lenovo ThinkPad X200), Taurinus X200 (Lenovo ThinkPad X200), Libreboot T400 (Lenovo ThinkPad T400), беспроводные маршрутизаторы ThinkPenguin TPE-NWIFIROUTER и TPE-R1100, 3D-принтеры LulzBot AO-101 и LulzBot TAZ 6, WiFi-маршрутизатор ThinkPenguin, беспроводной USB-адаптер Tehnoetic TET-N150, материнскую плату Vikings D16, внешнюю звуковую карту Vikings и ноутбук Vikings X200, ноутбуки TET-X200, TET-X200T, TET-X200s, TET-T400, TET-T400s и TET-T500 (восстановленные варианты Lenovo ThinkPad X200, T400 и T500), док-станции TET-X200DOCK и TET-T400DOCK для серий ноутбуков X200, T400 и T500, материнская плата TET-D16 (ASUS KGPE-D16 с прошивкой Coreboot), набор беспроводных адаптеров TET-N150HGA, TET-N300, TET-N300HGA, TET-N300DB, TET-N450DB, а также Bluetooth-адаптер TET-BT4 USB и программатор Zerocat Chipflasher.

Для получения сертификата от Фонда СПО продукт должен удовлетворять следующим требованиям: