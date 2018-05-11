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11.05.2018 10:25  Опубликованы макеты мобильного интерфейса GNOME для смартфона Librem 5

Компании Purism продемонстрировала первые макеты мобильного интерфейса GNOME, развиваемого для смартфона Librem 5, оснащённого прошивкой на базе Debian и свободного ПО. Программное обеспечение для смартфона должно быть готово к январю 2019 года. Работа над мобильной версией разделена на несколько этапов и ведётся совместно с разработчиками GNOME. Итоговые наработки будут предложены в качестве универсального GNOME Mobile Shell, который можно будет применять и для других мобильных устройств.

Первый выпуск мобильной оболочки GNOME, который намерены поставлять при начале продаж Librem 5, будет обладать только простейшими возможностями и будет сосредоточен на оттачивании общей архитектуры, базовых принципов построения интерфейса, надёжности и эффективности. В составе первого выпуска будут предложены экран блокировки системы с защитой сеанса через PIN-код, домашний экран со списком установленных приложений, верхняя панель с полезной информацией (время, заряд аккумулятора, уровень сигнала, уровень громкости звука, статус сети и т.п.), нижняя панель с появляющимися при необходимости кнопками, виртуальная клавиатура, система уведомлений о входящих звонках.

На второй фазе разработки платформу планируется расширить поддержкой многозадачности, средствами поиска и системой вывода уведомлений. Второй выпуск мобильной оболочки GNOME будет подготовлен с небольшим отставанием от первой версии.

В качестве примера адаптации интерфейса для мобильных систем приводится приложение Contact с реализацией коммуникационного клиента и адресной книги. Программа будет отвечать за обработку звонков и сообщений. В качестве основы для Contact используется штатное одноимённое приложение GNOME, интерфейс которого переведён на другой шаблон и расширен специфичными для мобильных систем элементами.

Что касается аппаратной начинки, то большое внимание уделяется времени автономной работы, для того чтобы использовать аккумулятор большей ёмкости принято решение увеличить размер экрана с 5.5 до 5.7 дюймов. Визуально смартфону попытались придать самобытность, вместо типичных для современных обтекаемых форм планируется использовать немного закруглённые углы со скошенной сзади кромкой, что выглядит более элегантно и позволяет вместить больше компонентов.

Напомним, что для Librem 5 развиваются три альтернативные оболочки на основе GNOME, KDE и Ubuntu Touch (UBports). Устройство будет поставляться в металлическом корпусе, с 5.7-дюймовым экраном (18:9), CPU i.MX8 (окончательное решение ещё не принято), GPU Vivante (будет задействован свободный драйвер Etnaviv), 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ eMMC, MicroSD, USB Host, USB Type-C, WiFi 802.11, Bluetooth 4, 2G/3G/4G, GSM, UMTS и LTE.

На устройстве будут блокироваться любые попытки отслеживания и сбора информации о пользователе. Например, будут жестко отделены компоненты Baseband-чипа, отвечающего за работу в сотовых сетях, от основного CPU, обеспечивающего работу пользовательского окружения. Также будут предусмотрены переключатели, которые на уровне аппаратного разрыва цепей позволят отключать камеру, микрофон, WiFi/Bluetooth и модуль Baseband. Для обмена сообщениями по умолчанию будет предложена система децентрализованных коммуникаций на базе протокола Matrix, обеспечивающая оконечное (end-to-end) шифрование.

  1. Главная ссылка к новости (https://puri.sm/posts/librem5-...)
  2. OpenNews: Проект UBports адаптирует Ubuntu Touch для свободного смартфона Librem 5
  3. OpenNews: Компания Purism намерена выпустить смартфон Librem 5 на базе СПО и Linux
  4. OpenNews: План разработки мобильной платформы KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Успешно собраны средства на производство свободного смартфона Librem 5
  6. OpenNews: Проект GNOME примет участие в разработке ПО для свободного смартфона Librem 5
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: librem, gnome, mobile
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  • 1.1, Креативщик, 11:22, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Цена то какая будет? Насколько дороже иФона, САмсунга, ЁтоФона?
     
     
  • 2.4, Аниним, 11:26, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    За свободу надо платить , Зато приватно и прочие слоганы маркетологов своб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, proninyaroslav, 11:34, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Надо понимать что у них нет таких средств как у, например, самсунга на ту же маркетинговую кампанию, да и вообще на производство больших партий, а значит и цена выше.
     
     
  • 4.13, Аниним, 11:39, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >что у них нет таких средств как у, например, самсунга на ту же маркетинговую кампанию

    Раз они не тратят деньги на маркетинг, то логично предположить, что он должен стоить дешевле.

     
     
  • 5.16, proninyaroslav, 11:43, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А без маркетинга кроме как гики покупать и не будут, и соотвественно не будет прибыли такой как у самсунга.
     
  • 4.14, Аноним, 11:39, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Бред, стоит посмотреть на Xiaomi ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, proninyaroslav, 11:50, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, компания с оборотом в 20 млрд.
     
  • 2.8, Аноним, 11:33, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    600$
     
     
  • 3.17, Аниним, 11:46, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хм, цена седьмого Айфона. Оказывается, на параноидальных дурачках, которые ведутся на "физическое размыкание контактов", можно хорошо наживаться.
     
  • 1.3, Аноним, 11:25, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не совсем так Это и есть обычные GNOME Contacts, просто с адаптивным интерфейсо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Shura, 11:26, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Без хардверной клавы он даже гикам не нужен
     
  • 1.6, Аноним, 11:28, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зашел написать, что ждем Plasma Mobile Но внезапно, GNOME3 на самртфоне выгляди... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 11:29, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> с 5.7-дюймовым экраном (18:9)

    good idea
    >> 3 ГБ ОЗУ

    OMG

     
     
  • 2.12, molny, 11:36, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    «640 килобайт хватит всем»
     
  • 2.18, Heu, 11:47, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну а как же, что еще надо линуксоидам? Им же еще гном запускать, с его прожорливостью места на экране и памяти.
    Нддаа, лет десять назад телефон для линуксоидов качественно другим был, а теперь равноценнен хипстерской лопате. Браво! Не зря анонимусы сражались за линух! Нет, серьезно, кто-то думал всерьез, что популярность сделает линукс и сообществу лучше, а не всё сломает?
     
  • 1.10, имя, 11:36, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Удачи проекту! Надеюсь все 3 оболочки будут работать стабильно и шустро!
     
  • 1.11, Аноним, 11:36, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет, спасибо Будет тормозить хуже Android a Даже до чего тяжёлый KDE с плазмой... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 11:41, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошая готовится замена моей Jolla1
     
  • 1.19, Аноним, 11:48, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Отвратительное решение, был смартфон с таким дизайном - в руках лежит, как кирпи... весь текст скрыт [показать]
     

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