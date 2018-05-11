11.05.2018 08:50  Обновление Chrome 66 с устранением критической уязвимости

Доступно обновление браузера Chrome 66.0.3359.170, в котором устранено четыре уязвимости, одной из которых присвоен статус критической проблемы, позволяющей обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox-окружения. Детали о критической уязвимости пока не раскрываются (доступ к информации будет открыт после того, как большая часть пользователей установит обновление).

Остальные три проблемы помечены как опасные: CVE-2018-6121 позволяет повысить свои привилегии в дополнениях, CVE-2018-6122 связана с неверной интерпретацией типов в V8, CVE-2018-6120 приводит к переполнению буфера при открытии специально оформленных PDF-файлов в PDFium.

Дополнительно можно отметить, что в опубликованном 9 мая релизе Firefox 60 было устранено 54 уязвимости, из которых 30 помечены как критические, т.е. могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. 10 критических проблем сведены под CVE-2018-5150 и также проявляются в прошлой ESR ветке Firefox 52, а 20 проблем опубликованы под CVE-2018-5151. Информация об уязвимостях была опубликована не сразу, а лишь через несколько часов после анонса, поэтому данные об уязвимостях не вошли в новость о выходе Firefox 60.



