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11.05.2018 08:50  Обновление Chrome 66 с устранением критической уязвимости

Доступно обновление браузера Chrome 66.0.3359.170, в котором устранено четыре уязвимости, одной из которых присвоен статус критической проблемы, позволяющей обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox-окружения. Детали о критической уязвимости пока не раскрываются (доступ к информации будет открыт после того, как большая часть пользователей установит обновление).

Остальные три проблемы помечены как опасные: CVE-2018-6121 позволяет повысить свои привилегии в дополнениях, CVE-2018-6122 связана с неверной интерпретацией типов в V8, CVE-2018-6120 приводит к переполнению буфера при открытии специально оформленных PDF-файлов в PDFium.

Дополнительно можно отметить, что в опубликованном 9 мая релизе Firefox 60 было устранено 54 уязвимости, из которых 30 помечены как критические, т.е. могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. 10 критических проблем сведены под CVE-2018-5150 и также проявляются в прошлой ESR ветке Firefox 52, а 20 проблем опубликованы под CVE-2018-5151. Информация об уязвимостях была опубликована не сразу, а лишь через несколько часов после анонса, поэтому данные об уязвимостях не вошли в новость о выходе Firefox 60.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Google официально представил поддержку Linux-приложений в Chrome OS
  3. OpenNews: Выпуск Chrome OS 66 с поддержкой виртуальной машины для приложений Linux
  4. OpenNews: В Chrome тестируют новое оформление интерфейса
  5. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 66
  6. OpenNews: Google запретил размещение дополнений к Chrome c кодом для майнинга криптовалют
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Аноним, 09:00, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Обновление Chrome 66 с устранением критической уязвимости - это перейти на F... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 09:03, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Неплохой вариант для мазохистов, стремящихся, чтобы их взломали в опубликованн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, Аноним, 09:09, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вероятность взлома Firefox больше, чем скана от Chrome p s Хром с такими же уя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, iPony, 10:12, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Вероятность взлома Firefox больше, чем скана от Chrome?

    Ну да. У Chrome традиционно более сильная песочница. Практика по взломам на всяких соревнований это хорошо показывает

     
  • 4.10, Аноним, 10:30, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот только все забывают упомянуть, что сканируются только загруженные через брау... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Анонимный Анонимус, 09:01, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот ведь раньше жизнь была, что не релиз, так новые фичи, пачками, вагонами, на радость пользователям. Всевозможные свестоперделки на любой вкус и цвет.
    А сейчас каждая новость и разряда "Устранено 100500 уязвимостей и вкладки снова стали угловатые, в 3 раз, после круглых"
     
     
  • 2.5, Аноним, 09:33, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Так ведь когда вышел FF с компонентами квантума и тучей новых фичей, все ныли, ч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Аниним, 10:03, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Вот ведь раньше жизнь была, что не релиз, так новые фичи, пачками, вагонами, на радость пользователям.

    А что ещё дорабатывать? Разработка завершена, теперь = только сопровождение, обычный жизненный цикл ПО. Хочется фишек и новшеств - ставь Otter или другую наколеночную поделку.

     
     
  • 3.8, Аноним, 10:10, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Внешний вид браузерных контролов, вроде input type range Туда бы направить эн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним, 10:05, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот например: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48312
     
  • 1.11, Аноним, 10:40, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ого, несколько лет не слышал о критической в хроме Постоянно ведь это ... весь текст скрыт [показать]
     

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