10.05.2018 21:07  Вышел X.Org Server 1.20

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|2.4, DerRoteBaron, 22:15, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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У вяленого есть один существенный косяк: он слишком правильный.
В принципе это неплохо, но "грязные" трюки вроде запуска оконных приложений под другим пользователем или банальных xbindkeys/xdotool были полезны, а главное просты для применения, что выгодно отличало никсы с иксами от большей части других гуев
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|2.10, AlexYeCu_not_logged, 23:25, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>> ... RandR 1.6 ... для ... вращение, трансформация и зеркалирование корневого окна
> А зачем это?
Вращение для вертикального положения монитора.
Зеркалирование — без понятия. Могу пару сценариев придумать, но ихкак-то логичней реализовать не через RandR.
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|3.11, Ordu, 00:28, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Зеркалирование может быть полезно для проектора или чего-то типа. Если мы проецируем картинку на экран спереди, то это один вариант, если мы проецируем его на полупрозрачный матовый экран сзади, или между экраном и проектором ставим зеркало, то это другой вариант, и один из них потребует зеркалирования картинки.
При этом я не знаю устройств, которым бы это было нужно на уровне Xorg, проекторы, по-моему, умеют это делать сами, но, думаю, если пофантазировать или поковырять гугл, то можно найти use-case'ы.
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