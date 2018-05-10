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10.05.2018 21:07  Вышел X.Org Server 1.20

После полутора лет разработки опубликован релиз X.Org Server 1.20. В новой версии реализовано расширение DRI3 1.2, в XWayland добавлена поддержка проприетарного драйвера NVIDIA, интегрированы средства прямого вывода на шлемы виртуальной реальности, в xf86-video-modesetting и GLAMOR добавлена поддержка 30-битной глубины цвета, представлена новая система сборки на основе Meson.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка расширения RandR 1.6, предоставляющего средства для выполнения таких функций, как динамическое изменение разрешения экрана, вращение, трансформация и зеркалирование корневого окна, управление отображением данных на дополнительных мониторах. В новой версии RandR добавлена поддержка передачи ресурсов RANDR для эксклюзивного использования клиентом (Output Leases), что необходимо при использовании шлемов виртуальной реальности. При помощи Output Leases клиент может получить прямой доступ к устройствам вывода, в обход X.Org Server (например, система композитинга виртуальной реальности может получить прямой доступ к шлему без какого-либо обращения к X.Org Server);
  • В драйвер xf86-video-modesetting и архитектуру 2D-ускорения GLAMOR, в которой для ускорения 2D-операций используется OpenGL и шейдеры, добавлена поддержка 30-битовой глубины цвета (deep color);
  • В драйвер xf86-video-modesetting добавлена поддержка атомарного переключения видеорежимов;
  • Добавлена новая система сборки на основе инструментария Meson (поддержка autotools сохранена);
  • При выводе с использованием технологии PRIME (применяется для организации совместного использования буферов несколькими драйверами, например, при использовании гибридных графических систем) обеспечено применение метода "page flipping", при котором вместо копирования содержимого буфера в видеопамять, применяется техника быстрого переключения между двумя буферами в видеопамяти - пока один из буферов заполняется, другой отображается на экране;
  • В xorg.conf добавлена поддержка сопоставления классов устройств вывода при помощи директивы OutputClass;
  • Обновлён DDX-компонент XWayland, который позволяет обеспечить работу прослойки для выполнения немодифицированых приложений X11 в окружении на базе Wayland. В XWayland добавлена поддержка планшетов и захвата ввода. Реализована возможность использования EGLStreams, обеспечившего возможность работы XWayland с проприетарным драйвером NVIDIA. В XWayland также появилась возможность переключения между буферами с использованием расширения Present в привязке к отдельным окнам;
  • Интегрирована предложенная компанией NVIDIA GLX-библиотека libglxvnd (OpenGL Vendor-Neutral Driver), которая представляет собой программный диспетчер, осуществляющий перенаправление команд от 3D-приложения к той или иной реализации OpenGL, давая возможность использовать разные драйверы OpenGL для разных X-экранов;
  • Добавлена поддержка расширения DRI3 1.2 с возможностью использования технологии синхронизации DMA-буферов ("DMA Fences"). Например, при использовании единого буфера для драйверов web-камеры и видеокарты, DMA Fences позволяет дождаться заполнения буфера web-камерой перед отрисовкой GPU, чтобы избежать вывода не полностью выведенного в буфер изображения.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.x.org/archives/x...)
  2. OpenNews: Обновление X.Org Server 1.19.5 с исправлением уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск X.Org Server 1.19.4 с исправлением уязвимостей
  4. OpenNews: Вышел X.Org Server 1.19
  5. OpenNews: Серия уязвимостей в клиентских библиотеках X.Org
  6. OpenNews: Debian и Ubuntu переходят на X.Org драйвер modesetting для GPU Intel
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: x.org, x11
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  • 1.1, anon89786876, 21:50, 10/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Это круто или что ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Вы забыли заполнить поле Name, 21:59, 10/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А может ну его, этого вяленого?
     
  • 1.3, Аноним, 22:06, 10/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сравнение с недавней статьей про Wayland https www opennet ru opennews art s... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, DerRoteBaron, 22:15, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У вяленого есть один существенный косяк: он слишком правильный.
    В принципе это неплохо, но "грязные" трюки вроде запуска оконных приложений под другим пользователем или банальных xbindkeys/xdotool были полезны, а главное просты для применения, что выгодно отличало никсы с иксами от большей части других гуев
     
     
  • 3.9, AlexYeCu_not_logged, 23:22, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересная формулировка. Не берусь судить, насколько верная, но красиво выражает мои претензии к Wayland-у.
     
  • 1.5, Штунц, 22:49, 10/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> ... RandR 1.6 ... для ... вращение, трансформация и зеркалирование корневого окна

    А зачем это?

     
     
  • 2.8, Аноним, 23:17, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну как ну неужели тебе никогда не приходила мысля повращать малёха корневым о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, AlexYeCu_not_logged, 23:25, 10/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>> ... RandR 1.6 ... для ... вращение, трансформация и зеркалирование корневого окна
    > А зачем это?

    Вращение для вертикального положения монитора.
    Зеркалирование — без понятия. Могу пару сценариев придумать, но ихкак-то логичней реализовать не через RandR.

     
     
  • 3.11, Ordu, 00:28, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зеркалирование может быть полезно для проектора или чего-то типа. Если мы проецируем картинку на экран спереди, то это один вариант, если мы проецируем его на полупрозрачный матовый экран сзади, или между экраном и проектором ставим зеркало, то это другой вариант, и один из них потребует зеркалирования картинки.

    При этом я не знаю устройств, которым бы это было нужно на уровне Xorg, проекторы, по-моему, умеют это делать сами, но, думаю, если пофантазировать или поковырять гугл, то можно найти use-case'ы.

     
  • 1.6, Аноним, 22:55, 10/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А этот самый PRIME умеет одновременно использовать две карточки гибридная графи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 23:16, 10/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Про Freesync ни слова, беда-беда.
     

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