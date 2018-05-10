10.05.2018 21:07  Вышел X.Org Server 1.20

После полутора лет разработки опубликован релиз X.Org Server 1.20. В новой версии реализовано расширение DRI3 1.2, в XWayland добавлена поддержка проприетарного драйвера NVIDIA, интегрированы средства прямого вывода на шлемы виртуальной реальности, в xf86-video-modesetting и GLAMOR добавлена поддержка 30-битной глубины цвета, представлена новая система сборки на основе Meson. Основные изменения: Добавлена поддержка расширения RandR 1.6, предоставляющего средства для выполнения таких функций, как динамическое изменение разрешения экрана, вращение, трансформация и зеркалирование корневого окна, управление отображением данных на дополнительных мониторах. В новой версии RandR добавлена поддержка передачи ресурсов RANDR для эксклюзивного использования клиентом (Output Leases), что необходимо при использовании шлемов виртуальной реальности. При помощи Output Leases клиент может получить прямой доступ к устройствам вывода, в обход X.Org Server (например, система композитинга виртуальной реальности может получить прямой доступ к шлему без какого-либо обращения к X.Org Server);

В драйвер xf86-video-modesetting и архитектуру 2D-ускорения GLAMOR, в которой для ускорения 2D-операций используется OpenGL и шейдеры, добавлена поддержка 30-битовой глубины цвета (deep color);

В драйвер xf86-video-modesetting добавлена поддержка атомарного переключения видеорежимов;

Добавлена новая система сборки на основе инструментария Meson (поддержка autotools сохранена);

При выводе с использованием технологии PRIME (применяется для организации совместного использования буферов несколькими драйверами, например, при использовании гибридных графических систем) обеспечено применение метода "page flipping", при котором вместо копирования содержимого буфера в видеопамять, применяется техника быстрого переключения между двумя буферами в видеопамяти - пока один из буферов заполняется, другой отображается на экране;

В xorg.conf добавлена поддержка сопоставления классов устройств вывода при помощи директивы OutputClass;

Обновлён DDX-компонент XWayland, который позволяет обеспечить работу прослойки для выполнения немодифицированых приложений X11 в окружении на базе Wayland. В XWayland добавлена поддержка планшетов и захвата ввода. Реализована возможность использования EGLStreams, обеспечившего возможность работы XWayland с проприетарным драйвером NVIDIA. В XWayland также появилась возможность переключения между буферами с использованием расширения Present в привязке к отдельным окнам;

Интегрирована предложенная компанией NVIDIA GLX-библиотека libglxvnd (OpenGL Vendor-Neutral Driver), которая представляет собой программный диспетчер, осуществляющий перенаправление команд от 3D-приложения к той или иной реализации OpenGL, давая возможность использовать разные драйверы OpenGL для разных X-экранов;

Добавлена поддержка расширения DRI3 1.2 с возможностью использования технологии синхронизации DMA-буферов ("DMA Fences"). Например, при использовании единого буфера для драйверов web-камеры и видеокарты, DMA Fences позволяет дождаться заполнения буфера web-камерой перед отрисовкой GPU, чтобы избежать вывода не полностью выведенного в буфер изображения.



