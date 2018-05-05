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05.05.2018 09:17  Google открыл код Seuratо, системы оптимизации 3D-сцен

Компания Google объявила об открытии исходных текстов проекта Seuratо, в рамках которого подготовлена реализация технологии упрощения 3D-сцен для снижения потребления ресурсов и ускорения процесса рендеринга. Код проекта написан на C++ и поставляется под лицензией Apache 2.0.

С практической стороны Seuratо может использоваться для упрощения очень сложных 3D-сцен для их эффективной обработки на мобильных системах виртуальной реальности, предоставляющий шесть степеней свободы (6DoF). Работа Seurat сводится к преобразованию больших 3D-сцен, включающих миллионы треугольников, сложное освещение и шейдерные эффекты, в представление, состоящее из сотен тысяч треугольников, которые по силам отобразить на мобильных устройствах, ценой незначительной потери качества рендеринга (менее гладкие поверхности и небольшое искажение освещения).

Оригинальная сцена:

Сцена, обработанная в Seuratо (исходные 46.6 млн треугольников сокращены до 307 тысяч треугольников, что позволило поднять производительность отрисовки более чем в 100 раз без видимой потери качества):

Процесс обработки в Seurat отталкивается от того факта, что сцены в шлемах виртуальной реальности обычно просматриваются в ограниченной области видимости и это можно использовать для оптимизации геометрии и текстур в 3D-сцене. Seurat получает на входе RGBD-изображения (цвет и данные о глубине) и генерирует текстурированную полигональную сетку (mesh), отвечающую заданным требованиям по числу треугольников, размеру текстуры и интенсивности заполнения.

Seurat позволяет на лету обрабатывать статические 3D-окружения, формируя вывод для одного шлема виртуальной реальности на основании входных данных от любой системы рендеринга, в том числе от игровых движков и систем трассировки лучей. Динамический контент может быть совмещён поверх статического окружения, сгенерированного в Seurat. Плагины для интеграции с Seurat подготовлены для Unity, Unreal и Maya. На выходе выдаются мэши c текстурным атласом в цветовом пространстве RGBA, которые могут быть отрисованы в любом движке real-time рендеринга.



  1. Главная ссылка к новости (https://developers.googleblog....)
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  3. OpenNews: Шлем виртуальной реальности из смартфона и картонной коробки
  4. OpenNews: Началось развитие средств для поддержки шлемов виртуальной реальности в Firefox
  5. OpenNews: Facebook открыл схемы и ПО панорамной 3D-камеры Surround 360
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила SteamVR для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: 3d, render, vr
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  • 1.1, redd, 10:17, 05/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А все таки в обработанной сцене есть отличия от оригинала ....
     
     
  • 2.2, Baz, 10:25, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    я увидел лишь разницу в неоновых вывесках и фонариках
     
  • 2.3, A.Stahl, 10:34, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Э-э-э... Ну так в этом же и суть.
     
  • 2.5, Аноним, 10:45, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Не только есть, она огромная. А врут, что "без видимой потери качества".
     
  • 2.7, Аноним, 12:22, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В полигонах практически нет.
     
  • 1.4, Аноним, 10:41, 05/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так это не lossless...
     
     
  • 2.6, Аноним, 11:57, 05/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А где они заявляли, что это lossless?
     

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