30.04.2018 11:12  В рамках проекта OpenSnitch развивается динамический межсетевой экран для Linux

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|2.9, SysA, 13:42, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> нужен такой фаревол, который сканирует адресную строку браузера и разрешает коннекты и
> днс запросы только к тем адресам, которые ввёл пользователь!
Ты хоть представляешь себе, как выглядит современная веб-страничка?!.. :) Да там сотня-полторы ссылок на всякие CDNы и иже с ними... У тебя тогда почти ничего работать не будет!
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|4.15, Andrey Mitrofanov, 14:00, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Не фиг тянуть контент с третьих сайтов- там в основном реклама и
> слежка!
Ставишь RP https://requestpolicycontinued.github.io/ , например, или какой ни-то uMatrix или как там , в нём включаешь по умолчанию не ходить никуда, кроме домена страницы и... готовишься узнавать о своих самых обчных и привычных сайтах типа опеннета много "неосновного". Делов-то.
Правда, исследователи "интернетов" обнаруживают всё новые путя, которыми разработчики броузеров "отдают" тебя своим друзьям-монетизаторам. Следить за Новостями тоже надо. Половина HTTP, udp-websocket-ы, css-програмляние по тюрингу, ... ... ... Гугль, Микрософт, Фейсбук работают. АНБ, Моссад, ZOG, рептилоиды довольны.
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|2.12, DmA, 13:49, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Когда я был маленький и глупый, мне тоже нравились такие штуки. Outpost
> Firewall 1.0 долго пользовался. Но то были времена диалапа, когда не
> было принято, чтобы каждая программа лезла в сеть, и уже тогда
> количество вопросов утомляло.
А что изменилось: поглупели или стали слишком старым, чтобы задуматься об безопасности и смерти?
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|2.20, Аноним84701, 14:21, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Когда я был маленький и глупый, мне тоже нравились такие штуки. Outpost Firewall 1.0 долго пользовался. Но то были времена диалапа, когда не было принято, чтобы каждая программа лезла в сеть, и уже тогда количество вопросов утомляло.
Однако работало оно тогда банальным инжектом своей DLL в процесс и хуками на виндовые API в либах процесса (если мне не изменяет память – подменяя адреса в таблице экспортируемых адресов загруженных системных DLL) и обходилось тривиальнейшим образом – парсим экспорты DLL самостоятельно и получаем "реальные" адреса функций, вызов которых совершенно не ловится "Огнестеной".
Это если захотелось развлечься, т.к. можно просто вызвать штатный браузер с нужными параметарми+URL или инжектить в него свою DLLку для слива инфы.
В общем, ловило оно (и вся подобная мишура, типа ZoneAlarm) только тех, кто не особо прятался ;-)
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|1.18, патриот, 14:05, 30/04/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Использую vuurmuur все устраивает да конечно gui примитивный без доп описаний как в Outpost но работает как по мне все же время экономит для настройки хотя и в консоли можно правила iptables писать но лениво.
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