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30.04.2018 11:12  В рамках проекта OpenSnitch развивается динамический межсетевой экран для Linux

Предложены для тестирования наработки проекта OpenSnitch, в рамках которого развивается открытый аналог проприетарного динамического межсетевого экрана Little Snitch. Приложение позволяет в интерактивном режиме контролировать сетевую активность пользовательских приложений и блокировать нежелательный сетевой трафик. Код проекта написан на языке Go (GUI на Python и PyQt5) и распространяется под лицензией GPLv3.

При обнаружении попыток установки приложением сетевых соединений, не подпадающих под ранее установленные разрешения, OpenSnitch выводит пользователю диалог с предложением принять решение о продолжении сетевой операции или блокирования сетевой активности. Программа позволяет создавать достаточно гибкие правила доступа, в которых можно учитывать приложения, пользователей, целевые хосты и сетевые порты. Разрешения могут создаваться как на постоянной основе, так и ограничиваться только текущим процессом или сеансом работы пользователя. OpenSnitch также позволяет вести статистку сетевой активности приложений и выполненных блокировок.

В основе OpenSnitch лежит написанный на языке Go фоновый процесс opensnitchd, который выполняется с правами root и взаимодействует с очередью пакетов Netfilter (libnetfilter-queue), вносит изменения в правила iptables и отслеживает сетевой трафик (libpcap). Лог работы процесса сохраняется в файле /var/log/opensnitchd.log, а база правил фильтрации размещается в /etc/opensnitchd/rules, правила хранятся в формате JSON. Отдельно в непривилегированном режиме выполняется интерфейс пользователя, который написан на языке Python 3 с использованием PyQt5. Интерфейс взаимодействует с управляющим процессом через unix-сокет с использованием протокола gRPC.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/evilsocket/...)
  2. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск ОС Subgraph
  3. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
  4. OpenNews: Открыт код Douane, динамического межсетевого экрана для Linux
  5. OpenNews: Бывший лидер Netfilter прекратил дело о нарушении GPL и выплатит судебные издержки
  6. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 0.4, идущего на смену iptables
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firewall, opensnitch
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  • 1.1, Афаф, 12:18, 30/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Я правильно понимаю что этой штукой можно пользоваться в качестве fiddler?
    какие аналоги fiddler можете посоветовать?
     
  • 1.3, A.Stahl, 12:33, 30/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Snitch

    Название-то какое... мерзкое.

     
     
  • 2.6, ssh, 13:04, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Лучше стучать, чем перестукиваться! (с)

    С другой стороны, название напрямую объясняет суть приложения, это редкость.

     
  • 1.5, 33333333, 12:57, 30/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    если silent mode будет нормально работать, то круто да, а счас мне пока что лень такое иметь в линуксе.
     
  • 1.7, Аноним, 13:21, 30/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Выглядит вкусно. Надо пробовать.
     
     
  • 2.16, Crazy Alex, 14:02, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Кушайте да не обляпайтесь... Вот уж дурацкая формулировка - "вкусно"
     
     
  • 3.22, Анонец, 14:39, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я тоже не понимаю. У немцев растпространено про технологии или технику говорить "sexy". Изврещенцы долбаные!
     
  • 1.8, DmA, 13:30, 30/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    нужен такой фаревол, который сканирует адресную строку браузера и разрешает конн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, SysA, 13:42, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > нужен такой фаревол, который сканирует адресную строку браузера и разрешает коннекты и
    > днс запросы только к тем адресам, которые ввёл пользователь!

    Ты хоть представляешь себе, как выглядит современная веб-страничка?!.. :) Да там сотня-полторы ссылок на всякие CDNы и иже с ними... У тебя тогда почти ничего работать не будет!

     
     
  • 3.10, DmA, 13:45, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не фиг тянуть контент с третьих сайтов- там в основном реклама и слежка!
     
     
  • 4.13, Аноним, 13:53, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ваши бы слова да нашим братьям меньшим в уши.
     
  • 4.15, Andrey Mitrofanov, 14:00, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Не фиг тянуть контент с третьих сайтов- там в основном реклама и
    > слежка!

    Ставишь RP https://requestpolicycontinued.github.io/ , например, или какой ни-то uMatrix или как там , в нём включаешь по умолчанию не ходить никуда, кроме домена страницы и... готовишься узнавать о своих самых обчных и привычных сайтах типа опеннета много "неосновного".  Делов-то.

    Правда, исследователи "интернетов" обнаруживают всё новые путя, которыми разработчики броузеров "отдают" тебя своим друзьям-монетизаторам.  Следить за Новостями тоже надо.  Половина HTTP, udp-websocket-ы, css-програмляние по тюрингу, ... ... ... Гугль, Микрософт, Фейсбук работают.  АНБ, Моссад, ZOG, рептилоиды довольны.

     
  • 1.11, Аноним, 13:47, 30/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда я был маленький и глупый, мне тоже нравились такие штуки Outpost Firewall... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, DmA, 13:49, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Когда я был маленький и глупый, мне тоже нравились такие штуки. Outpost
    > Firewall 1.0 долго пользовался. Но то были времена диалапа, когда не
    > было принято, чтобы каждая программа лезла в сеть, и уже тогда
    > количество вопросов утомляло.

    А что изменилось: поглупели или стали слишком старым, чтобы задуматься об безопасности и смерти?

     
  • 2.17, Crazy Alex, 14:03, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Уходите с винды, в линуксе с этим проще
     
  • 2.20, Аноним84701, 14:21, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Когда я был маленький и глупый, мне тоже нравились такие штуки. Outpost Firewall 1.0 долго пользовался. Но то были времена диалапа, когда не было принято, чтобы каждая программа лезла в сеть, и уже тогда  количество вопросов утомляло.

    Однако работало оно тогда банальным инжектом своей DLL в процесс и хуками на виндовые API в либах процесса (если мне не изменяет память – подменяя адреса в  таблице экспортируемых адресов загруженных системных DLL) и  обходилось тривиальнейшим образом –  парсим экспорты DLL самостоятельно и получаем "реальные" адреса функций, вызов которых совершенно не ловится "Огнестеной".
    Это если захотелось развлечься, т.к. можно просто вызвать штатный браузер с нужными параметарми+URL или инжектить в него свою DLLку для слива инфы.

    В общем, ловило оно (и вся подобная мишура, типа ZoneAlarm) только тех, кто не особо прятался ;-)

     
  • 1.14, Аноним, 13:57, 30/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Неужели. 2018. Очередная попытка сделать нормальный фаерволл для приложений.
     
     
  • 2.19, Аноним, 14:06, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Там в заголовке всплывающего диалогового окна написано opensnitch-qt v1 0 0b о... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, патриот, 14:05, 30/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Использую vuurmuur все устраивает да конечно gui примитивный без доп описаний как в Outpost но работает как по мне все же время экономит для настройки хотя и в консоли можно правила iptables писать но лениво.
     
  • 1.21, iPony, 14:25, 30/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Выглядит страшненько.
     

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