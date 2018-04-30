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30.04.2018 10:43  Проект UBports адаптирует Ubuntu Touch для свободного смартфона Librem 5

Проект UBports, продолжающий разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, официально присоединился к инициативе по подготовке прошивки для свободного смартфона Librem 5. Помимо вариантов прошивки на баз PureOS со специально адаптированными оболочками GNOME и KDE Plasma Mobile, для устройства также будет подготовлено окружение на основе Ubuntu Touch.

Напомним, что Librem 5 будет поставляться в металлическом корпусе, с 5-дюймовым экраном, CPU i.MX8 (окончательное решение ещё не принято), GPU Vivante (будет задействован свободный драйвер Etnaviv), 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ eMMC, MicroSD, USB Host, USB Type-C, WiFi 802.11, Bluetooth 4, 2G/3G/4G, GSM, UMTS и LTE. На устройстве будут блокироваться любые попытки отслеживания и сбора информации о пользователе. Например, будут жестко отделены компоненты Baseband-чипа, отвечающего за работу в сотовых сетях, от основного CPU, обеспечивающего работу пользовательского окружения. Также будут предусмотрены переключатели, которые на уровне аппаратного разрыва цепей позволят отключать камеру, микрофон WiFi/Bluetooth и модуль Baseband. Для обмена сообщениями по умолчанию будет предложена система децентрализованных коммуникаций на базе протокола Matrix, обеспечивающая оконечное (end-to-end) шифрование.

  1. Главная ссылка к новости (https://puri.sm/posts/ubports-...)
  2. OpenNews: Фонд СПО признал PureOS полностью свободным дистрибутивом
  3. OpenNews: Успешно собраны средства на производство свободного смартфона Librem 5
  4. OpenNews: Проект GNOME примет участие в разработке ПО для свободного смартфона Librem 5
  5. OpenNews: Тестирование KDE Plasma 5.11. Адаптация Plasma Mobile для смартфона Librem 5
  6. OpenNews: Компания Purism намерена выпустить смартфон Librem 5 на базе СПО и Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: purism, ubports
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  • 1.1, Sunderland93, 11:48, 30/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    После новостей о том, что они начали пилить свой Wayland-композитор, и отдалились от допилинга мобильной плазмы - появились сомнения в адекватности авторов этого смрадфона
     
     
  • 2.2, Аноним, 12:53, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Создателей первого свободного смартфона не устроило качество кода, постоянное по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.3, Sunderland93, 13:04, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не оболочку, а только композитор. От Гнома они не отказывались. И что-то я сильно сомневаюсь, что Гном не подтормаживает и вообще пригоден в качестве мобильной оболочки.
     
  • 2.4, Аноним, 13:06, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну это не настолько очевидно осуждаемое решение Они собрали денег и хотят сдела... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, iPony, 14:07, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > и отдалились от допилинга мобильной плазмы - появились сомнения в адекватности авторов

    Ну скорее всего наоборот. Адекватность присутствует.
    Увидали тормоза Qml, и испугались...

     
  • 1.5, Dmitri Mikulin, 13:21, 30/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Юзаю Librem на KDE - пожалуй лучший смартфон, который я когда-либо видел. Конечно хиппстоте и маргиналам не понять, что за безопасность, приватность и контроль собственной ОС надо платить некоторыми привычками. Linux это на ведроид или гeйос с тоннами "оченьнужногософта", да впрочем пливать на этих смузихлебов. Librem шикарен.
     
     
  • 2.6, Аноним, 13:37, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Обычным людям нужна вещь, которая просто работает и на которой будет весь нужный... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, iPony, 13:59, 30/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень интересные заявления. С учётом того, что предварительные борды устройства для разработчиков отправятся только в июне 2018 года (а готовых устройств само собой пока нет).
    ЗЫ: ну на Opennet любят фантазировать, а количество лайков показывает уровень 😀
     

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