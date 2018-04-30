30.04.2018 10:43  Проект UBports адаптирует Ubuntu Touch для свободного смартфона Librem 5

Проект UBports, продолжающий разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, официально присоединился к инициативе по подготовке прошивки для свободного смартфона Librem 5. Помимо вариантов прошивки на баз PureOS со специально адаптированными оболочками GNOME и KDE Plasma Mobile, для устройства также будет подготовлено окружение на основе Ubuntu Touch.

Напомним, что Librem 5 будет поставляться в металлическом корпусе, с 5-дюймовым экраном, CPU i.MX8 (окончательное решение ещё не принято), GPU Vivante (будет задействован свободный драйвер Etnaviv), 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ eMMC, MicroSD, USB Host, USB Type-C, WiFi 802.11, Bluetooth 4, 2G/3G/4G, GSM, UMTS и LTE. На устройстве будут блокироваться любые попытки отслеживания и сбора информации о пользователе. Например, будут жестко отделены компоненты Baseband-чипа, отвечающего за работу в сотовых сетях, от основного CPU, обеспечивающего работу пользовательского окружения. Также будут предусмотрены переключатели, которые на уровне аппаратного разрыва цепей позволят отключать камеру, микрофон WiFi/Bluetooth и модуль Baseband. Для обмена сообщениями по умолчанию будет предложена система децентрализованных коммуникаций на базе протокола Matrix, обеспечивающая оконечное (end-to-end) шифрование.



