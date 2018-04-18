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18.04.2018 21:19  Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 1.8

Состоялся релиз серверной платформы Zulip 1.8, предназначенной для развёртывания корпоративных мессенджеров для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс.

Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними.

Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, aвтоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток.

Основные новшества:

  • Существенно переработан инсталлятор серверной части, который позволяет за несколько минут развернуть рабочую конфигурацию Zulip. В том числе в новом инсталляторе обеспечена интеграция с certbot для упрощения получения SSL-сертификатов и исключены обязательные параметры конфигурации;
  • Добавлен тестовый инструмент миграции из Slack в Zulip, предоставляющий средства импорта ресурсов из Slack, включая перенос пользователей, аватаров, стримов, загруженных файлов и истории переписки;
  • Переписана документация по API, добавлены описания наиболее важных точек подключения обработчиков и предложены рабочие примеры;
  • Предложена новая тёмная тема оформления;
  • Добавлена возможность настройки групп пользователей, для обращения к ним по метке быстрого вызова. Например, можно создать группу с меткой @support, через которую можно сразу отправить сообщения всем работникам службы поддержки;
  • Интегрирована поддержка видеовызовов, для проведения которых задействована свободная система видеоконференций Jitsi Meet. В будущем ожидается добавление поддержки и других провайдеров видеосвязи (в том числе Google Hangouts);
  • Переработана система настройки, реализована функция автоматического сохранения изменений и добавлена большая порция новых опций для пользователей и организаций;
  • Представлен полностью новый набор переводов для русского языка.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.zulip.org/2018/04/...)
  2. OpenNews: Прекращение разработки Tor Messenger
  3. OpenNews: Dropbox открыл код платформы группового обмена сообщениями Zulip
  4. OpenNews: Открыт код сервиса мгновенного обмена сообщениями Gitter
  5. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
  6. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: zulip, im
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  • 1.1, Аноним, 21:30, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ""для развёртывания корпоративных мессенджеров""
    так себе перспектива...
     
  • 1.2, Аноним, 21:34, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    а как в ней с поиском текста пробовали slack, но все взревели, когда оказалось,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 21:34, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для корпоративного мессенджера плохо подходит Слишком много отвлекающих факторо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 22:03, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что плохого в этих отвлекающих факторах Не весь же день с кислой мной сидеть,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, Анатом, 22:23, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Некоторые люди всё ещё не в курсе, что Совок распался и работа из-под палки - это не нормально.
     
  • 3.13, YetAnotherOnanym, 00:03, 19/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что плохого в этих "отвлекающих" факторах? Не весь же день с кислой
    > мной сидеть, это только снизит КПД сотрудников.

    Дай-ка угадаю - у вас вместо уборщицы в офисе между столами ходит аниматор и корчит рожи?

     
  • 1.6, Rodegast, 22:44, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Чем оно лучше джаббера?
     
     
  • 2.9, Ира, 23:22, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Чем джаббер лучше IRC?
     
     
  • 3.10, Аноним, 23:40, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем IRC лучше telnet ?
     
  • 3.15, Андрей, 00:19, 19/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    При временном пропадании сети не теряются сообщения, посланные другими участниками за это время.
     
  • 2.12, YetAnotherOnanym, 23:54, 18/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для его авторов оно invented here.
     
  • 2.14, Аноним, 00:06, 19/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Чем оно лучше джаббера?

    Не содержит ГМО.

     
  • 1.11, Аноним, 23:45, 18/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Залуп ))
     

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