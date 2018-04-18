18.04.2018 21:19  Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 1.8

Состоялся релиз серверной платформы Zulip 1.8, предназначенной для развёртывания корпоративных мессенджеров для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс. Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними. Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, aвтоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток. Основные новшества: Существенно переработан инсталлятор серверной части, который позволяет за несколько минут развернуть рабочую конфигурацию Zulip. В том числе в новом инсталляторе обеспечена интеграция с certbot для упрощения получения SSL-сертификатов и исключены обязательные параметры конфигурации;

Добавлен тестовый инструмент миграции из Slack в Zulip, предоставляющий средства импорта ресурсов из Slack, включая перенос пользователей, аватаров, стримов, загруженных файлов и истории переписки;

Переписана документация по API, добавлены описания наиболее важных точек подключения обработчиков и предложены рабочие примеры;

Предложена новая тёмная тема оформления;

Добавлена возможность настройки групп пользователей, для обращения к ним по метке быстрого вызова. Например, можно создать группу с меткой @support, через которую можно сразу отправить сообщения всем работникам службы поддержки;

Интегрирована поддержка видеовызовов, для проведения которых задействована свободная система видеоконференций Jitsi Meet. В будущем ожидается добавление поддержки и других провайдеров видеосвязи (в том числе Google Hangouts);

Переработана система настройки, реализована функция автоматического сохранения изменений и добавлена большая порция новых опций для пользователей и организаций;

Представлен полностью новый набор переводов для русского языка.



