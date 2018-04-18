17.04.2018 22:43  Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.5 и платформа Spacewalk 2.7

Компания Oracle представила релиз промышленного дистрибутива Oracle Linux 7.5, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 7.5. Для загрузки без ограничений, но после бесплатной регистрации, распространяется установочный iso-образ, размером 4.7 Гб, подготовленный для архитектуры x86_64. Для Oracle Linux также открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Помимо пакета с ядром из состава RHEL в Oracle Linux поставляется выпущенное в мае обновление ядра Unbreakable Enterprise Kernel 4 (UEKR4U4), которое предложено по умолчанию. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром, поставляемому в Red Hat Enterprise Linux, и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Кроме ядра, по функциональности Oracle Linux 7.5 аналогичен RHEL 7.5. Среди новых возможностей Oracle Linux 7.5 (почти все из перечисленных изменений свойственны и для RHEL 7.5): Для новых моделей серверных процессоров Intel добавлена поддержка механизма PKU (Memory Protection Keys for Userspace), который можно применять для защиты доступа к страницам памяти из пространства пользователя, без изменения таблиц страниц памяти при изменении домена защиты;

Поддержка автоматической разблокировки шифрованных внешних накопителей и сетевых разделов;

В mod_ssl отключена поддержка SSLv3;

В гостевых системах под управлением гипревизора KVM добавлена поддержка механизма рандомизации адресного пространства ядра (KASLR), который позволяет увеличить стойкость к некоторым видам атак, эксплуатирующим уязвимости в ядре, за счёт формирования случайной раскладки кода ядра в памяти при каждой загрузке;

Файловая система Btrfs продолжает оставаться полностью поддерживаемой в ядрах Unbreakable Enterprise Kernel, но объявлена устаревшей в ядрах RHCK (Red Hat Compatible Kernel).

Увеличена производительность утилиты quotacheck при проверке квот на разделах ext4. Одновременно представлен релиз Spacewalk 2.7, платформы для управления инфраструктурой Linux-серверов. Spacewalk распространяются в рамках лицензии GPLv2 и позволяет решать такие задачи, как организация инвентаризации оборудования и программного обеспечения, автоматизация установки и обновления ПО, распространение собственных пакетов и приложений по группам машин, автоматизация установки типовых конфигураций системы в режиме kickstart, централизованное управление конфигурационными файлами. Основные новшества: В состав пакета spacewalk-utils добавлена утилита taskotop, которая позволяет отслеживать состояние демона taskomatic;

Демон jabberd с поддежкой OSAD (Open Source Architecture Daemon) переведён на использование SQLite;

Библиотеки jPackage объявлены устаревшими;

Улучшена поддержка профиля kickstart;

Добавлен новый API channel.listManageableChannels.



