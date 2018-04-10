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10.04.2018 15:12  Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100

После двух с половиной лет разработки компания Cisco представила значительный выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100. Напомним, что проект перешёл в руки Cisco в 2013 году после покупки компании Sourcefire, развивающей ClamAV и Snort. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Ключевые улучшения:

  • Реализован интерфейс для передачи данных об обнаруженных вирусах в систему обработки и анализа событий безопасности Prelude (SIEM, Security Information & Event Management);
  • Включение в базовый состав библиотеки libmspack (поддержка динамического связывания с внешней зависимостью сохранена), которая предоставляет функции с реализацией алгоритмов сжатия, применяемых в форматах CAB, CHM, HLP, LIT, KWAJ и SZDD;
  • Поддержка связывания с веткой OpenSSL 1.1.0;
  • Поддержка вычисления и проверки хэш-сигнатр для таблицы импорта в PE-файлах ("imphash");
  • Поддержка корректного определения и анализа файлов MHTML;
  • Возможность сканирования файлов PostScript в raw-режиме (без разбора);
  • Утилита clamsubmit переведена на отправку данных о новых вирусах и ложных срабатываниях через новый web-интерфейc;
  • Возможность пометки файлов специальным флагом "Heuristic.Limits.Exceeded", если из-за ограничений на размер не удалось их проверить;
  • Улучшено декодирование файлов PDF;
  • Улучшена поддержка C++11 и проведена работа по сокращению предупреждений от компилятора;
  • Улучшено определения наличия в системе необходимых библиотек;
  • В Linux расширены средства прозрачной проверки открываемых файлов (on-access scanning, проверка в момент открытия файла);
  • Поддержка сборки для Windows при помощи компилятора Visual Studio 2015. Также сообщается, что сборка для Windows XP и Vista пока возможна, но уже не тестируется;
  • Перевод в разряд устаревших параметра AllowSupplementaryGroups (наличие данного параметра в настройках clamd, clamav-milter и freshclam теперь приводит к выводу ошибки);
  • Перевод в разряд устаревших кода на базе встроенных в поставку ClamAV компонентов LLVM. При сборке теперь выполняется поиск имеющихся в системе библиотек LLVM, а если они не найдены для обработки сигнатур ClamAV используется встроенный интерпретатор байткода без поддержки JIT (для вклчения JIT требуется LLVM версии 3.6 или новее). Возможность включения встроенного кода LLVM пока сохранена и может быть явно включена при помощи опции "./configure --with-system-llvm=no", но не поддерживается для всех платформ.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2018/0...)
  2. OpenNews: Уязвимости в ClamAV, PostgreSQL, ISC DHCP, BIND, Drupal, Dovecot, Apache Xerces-C и Xen
  3. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.99.3 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.99
  5. OpenNews: Основатели ClamAV представили LibreS3, открытую реализацию хранилища Amazon S3
  6. OpenNews: Увидел свет свободный антивирусный пакет ClamAV 0.98
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: clamav, virus
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  • 1.1, Аноним, 15:29, 10/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    0,98... 0,99... и опять 0,1

    Збс упрлс.

     
     
  • 2.3, nazarpc, 15:33, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Не 0.1, а 0.100. Это не десятичные цифры, а версии программы.
     
     
  • 3.4, Аноним, 15:34, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Я в курсе, но выглядит именно так.
     
  • 3.14, rshadow, 16:10, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    В строковом меньше, в числовом меньше... "Ди*илы бл***" (с)
     
  • 1.22, Аноним, 19:38, 10/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Где комментарии о том, что он вирусы ловит?
     
     
  • 2.23, Аноним, 19:53, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Местные божества же обещали "адекватное" модерирование, иу и вот...
     
  • 2.25, Аноним, 20:32, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    там же были комментарии какого-лютого троля о том, что ClamAV плохо _спам_ ловит... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, Аноним, 20:34, 10/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У месной "илиты" чувство юмора отсутствует от слова "совсем".
     
  • 1.27, Аноним, 20:52, 10/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Я пишу, пишу что у них комментарии пропадают, видимо баг какой-то А это они, ок... весь текст скрыт [показать]
     

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