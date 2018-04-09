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09.04.2018 13:02  В Debian добавлена поддержка 64-разрядной архитектуры RISC-V

Разработчики проекта Debian объявили о включении порта riscv64 с поддержкой систем на базе 64-разрядной архитектуры RISC-V в число официальных портов. Пакеты для RISC-V размещены в репозитории unstable. В настоящее время для RISC-V доступно более 4 тысяч пакетов, что составляет около 30% от общего числа пакетов, зависимых от аппаратных архитектур.

Напомним, что RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается 9 вариантов ядер микропроцессоров (Rocket, ORCA, PULPino, OPenV/mriscv, VexRiscv, Roa Logic RV12, SCR1, Hummingbird E200, Shakti), три SoC (lowRISC, Rocket Chip, Briey) и два уже доступных в продаже чипа (FE310-G000 и Freedom U540). Поддержка RISC-V недавно была добавлена в Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7.3.0 и ядро Linux 4.15.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/gr...)
  2. OpenNews: Представлена первая RISC-V-плата под управлением Linux
  3. OpenNews: Western Digital делает ставку на открытую архитектуру RISC-V
  4. OpenNews: В ядро Linux добавлена поддержка архитектуры RISC-V
  5. OpenNews: Open-V может стать первым массово производимым открытым чипом с архитектурой RISC-V
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.15
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: riscv, debian
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  • 1.1, Аноним, 13:34, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Дебиан - молодцы, а ровно через неделю Каноникал будет заявлять, что и они тоже ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Анонимный психотерапевт, 14:10, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Оу.. И что же им теперь вопреки Дебиану это выпиливать? Что вы чувствуете касательно этого?
     
     
  • 3.8, Zenitur, 14:36, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Суть не в этом. Будут пиариться так, как будто самолично это сделали. Все эти OMGbuntu и Phoronix выпустят пресс-релиз на главной странице "ОФИГЕТЬ!!! УБУНТУ ТЕПЕРЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ RISC-V! Шаттлворт уже высказался в своём блоге, что это - огромный шаг вперёд! Слава великому Шаттлворту!". А про Debian или не напишут, или напишут в мини-новостях
     
     
  • 4.11, Анонимный психотерапевт, 14:46, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Очень интересное мнение.
    Давай-те попробуем найти аналогию, чтобы окончательно разобраться в этом вопросе.

    Вот мы все(или почти все) ходим в магазин. Там есть какой-то устоявшийся набор продуктов(ассортимент). И вдруг появляется новый продукт(например пареная репа из индии) и на сайте
    магазина появляется анонс об этом. Считаете ли вы что продавец, в этом случае должен восхвалять производителя пареной репы?

    Спасибо.

     
     
  • 5.14, Аноним, 15:42, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Давай просто вспомним, что это стабильно происходит уже 10 лет В 2009 Red Hat н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.12, NYMA, 14:59, 09/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо за вашу работу! Продолжайте!
     
  • 1.4, eSyr, 14:20, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://buildd.debian.org/status/fetch.php?pkg=strace&arch=riscv64&ver=4.21-1&

    ============================================================================
    Testsuite summary for strace UNKNOWN
    ============================================================================
    # TOTAL: 514
    # PASS:  326
    # SKIP:  125
    # XFAIL: 0
    # FAIL:  63
    # XPASS: 0
    # ERROR: 0

     
  • 1.15, христись, 15:44, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хрестоз торпел и вам велел!
    Терпи, смирись и МУЧАЙСЯ!
     
  • 1.20, христись, 15:50, 09/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И столман ваш тоже  ГОМИК а вы ему молитесь!
    чао какао!
     

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