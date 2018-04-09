09.04.2018 13:02  В Debian добавлена поддержка 64-разрядной архитектуры RISC-V

Разработчики проекта Debian объявили о включении порта riscv64 с поддержкой систем на базе 64-разрядной архитектуры RISC-V в число официальных портов. Пакеты для RISC-V размещены в репозитории unstable. В настоящее время для RISC-V доступно более 4 тысяч пакетов, что составляет около 30% от общего числа пакетов, зависимых от аппаратных архитектур. Напомним, что RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается 9 вариантов ядер микропроцессоров (Rocket, ORCA, PULPino, OPenV/mriscv, VexRiscv, Roa Logic RV12, SCR1, Hummingbird E200, Shakti), три SoC (lowRISC, Rocket Chip, Briey) и два уже доступных в продаже чипа (FE310-G000 и Freedom U540). Поддержка RISC-V недавно была добавлена в Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7.3.0 и ядро Linux 4.15.



