06.04.2018 10:05  Mozilla развивает прослойку для обеспечения переносимости между JavaScript и Rust

Разработчик из команды Mozilla представил проект wasm-bindgen, в рамках которого ведётся создание прослойки для организации взаимодействия между JavaScript и кодом, скомпилированным в представление WebAssembly. В текущем виде проект сосредоточен на предоставление связки между языками JavaScript и Rust, но в будущем ожидается появление поддержки и других языков, включая C/C++.

Wasm-bindgen позволяет из частей на разных языках организовать доступ к строкам, объектам, классам и прочими структурам. Например, можно импортировать в Rust функциональность JavaScript, такую как возможности манипуляции с DOM, или наоборот экспортировать функциональность Rust в JavaScript, такую как классы и функции, обеспечить совместную работу со сложными типами, такими как строки, классы и объекты, несмотря на то, что спецификация WebAssembly предусматривает манипуляцию только с низкоуровневыми числовыми типами (u32, i32, f32, f64).



