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06.04.2018 10:05  Mozilla развивает прослойку для обеспечения переносимости между JavaScript и Rust

Разработчик из команды Mozilla представил проект wasm-bindgen, в рамках которого ведётся создание прослойки для организации взаимодействия между JavaScript и кодом, скомпилированным в представление WebAssembly. В текущем виде проект сосредоточен на предоставление связки между языками JavaScript и Rust, но в будущем ожидается появление поддержки и других языков, включая C/C++.

Wasm-bindgen позволяет из частей на разных языках организовать доступ к строкам, объектам, классам и прочими структурам. Например, можно импортировать в Rust функциональность JavaScript, такую как возможности манипуляции с DOM, или наоборот экспортировать функциональность Rust в JavaScript, такую как классы и функции, обеспечить совместную работу со сложными типами, такими как строки, классы и объекты, несмотря на то, что спецификация WebAssembly предусматривает манипуляцию только с низкоуровневыми числовыми типами (u32, i32, f32, f64).

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2018...)
  2. OpenNews: Google прекращает поддержку Portable Native Client в пользу WebAssembly
  3. OpenNews: Технология WebAssembly признана готовой для включения в браузерах по умолчанию
  4. OpenNews: Chrome, Firefox и Edge перешли на новый этап тестирования технологии WebAssembly
  5. OpenNews: В Firefox, Chromium и Edge добавлена экспериментальная поддержка WebAssembly
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: webassembly, javascript, rust, binding
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  • 1.4, Диалектик, 10:56, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Вместо того чтобы наконец запилить аппаратное ускорение видео надмозги из мозиллы который год занимаются прокрастинацией. Печально.
     
     
  • 2.5, nazarpc, 11:31, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Вы уверены что данным проектом занимается разработчик что разбирается в аппаратном ускорении видео?
     
  • 1.6, IB, 11:43, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Только я споткнулся глазом о WASM?
    Watcom как много в этом слове :)
     
  • 1.7, Аноним, 11:48, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    А они не хотят таки запилить такую спецификацию WebAssembly, которая бы позволял... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 12:06, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ты думаешь оно будет лучше, надежнее и быстрее Но ведь оно будет тормознее пото... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, Аноним, 12:32, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так он про это и говорит, чтобы уже наконец сделали апи для сборщика мусора и но... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Аноним, 12:07, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    есть же typescript и 100500 других языков. И webassembly для этого не нужна
     
     
  • 3.11, Аноним, 12:35, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    TS - компилируется в жс и в рантайме проблемы JS остаются, всё остальное работае... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, Анонимусис, 12:50, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это java апплеты и флеш, лол. Но тогда браузер превратится в примитивный wget, а на таком денег не попилишь
     
  • 2.14, Crazy Alex, 12:51, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотят. В принципе, описанное - один из шагов.
     
  • 2.15, имя, 12:57, 06/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это будет очень весело! сейчас жс-хейтеры ноют о тяжелых сайтах (вот в веб2.0 были времена), а потом как они взвоют от неотключаемых бинарных блобов!
     
  • 1.12, Диносуслик, 12:38, 06/04/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Используйте ClojureScript
     

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