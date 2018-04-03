03.04.2018 09:40  Релиз свободной системы финансового учета GnuCash 3.0

> Они между собой нормально синхронизироваться умеют? Нет, совсем не умеют, только если через Экспорт - Импорт какого ни будь общего формата.

Но я так не пробовал, т.к. в ПК версии у меня есть "Разделённые транзакции", а Андроид версия этого вообще не умеет, поэтому даже не подозреваю что может произойти. > Или может есть что-то другое открытое, что есть и для ПК, и

> для смарта с синхронизацией? Как-то посматривал софт для ведения семейного бюджета

> и не зацепился ни за что. Плюс не хватает списка покупок

> (который сразу уходит в затраты), опять же с синхронизацией Не знаю, я использую ПК версию с базой данный в SQLite и шарю по девайсам. Уж открыть только на чтение SQLite не составляет труда. Поэтому у меня ПК версия для основного семейного бюджета.

А Андроид версия для карманых и личных покупок.