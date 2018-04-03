03.04.2018 09:40  Релиз свободной системы финансового учета GnuCash 3.0

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|1.2, EuPhobos, 10:32, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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> Имеется версия для Android.
Версия под Андроид ничего общего с GnuCash (кроме названия) не имеет.
Это совершенно другой проект, хотя сам пользуюсь обоими.
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|2.11, Аномномномнимус, 10:55, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Они между собой нормально синхронизироваться умеют?
Или может есть что-то другое открытое, что есть и для ПК, и для смарта с синхронизацией? Как-то посматривал софт для ведения семейного бюджета и не зацепился ни за что. Плюс не хватает списка покупок (который сразу уходит в затраты), опять же с синхронизацией
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|3.14, EuPhobos, 11:01, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Они между собой нормально синхронизироваться умеют?
Нет, совсем не умеют, только если через Экспорт - Импорт какого ни будь общего формата.
Но я так не пробовал, т.к. в ПК версии у меня есть "Разделённые транзакции", а Андроид версия этого вообще не умеет, поэтому даже не подозреваю что может произойти.
> Или может есть что-то другое открытое, что есть и для ПК, и
> для смарта с синхронизацией? Как-то посматривал софт для ведения семейного бюджета
> и не зацепился ни за что. Плюс не хватает списка покупок
> (который сразу уходит в затраты), опять же с синхронизацией
Не знаю, я использую ПК версию с базой данный в SQLite и шарю по девайсам. Уж открыть только на чтение SQLite не составляет труда.
Поэтому у меня ПК версия для основного семейного бюджета.
А Андроид версия для карманых и личных покупок.
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|1.4, ryoken, 10:47, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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> Спустя 12 лет с момента формирования ветки 2.0 увидел свет
> релиз свободной системы индивидуального финансового учета GnuCash 3.0
Вот кто явно за нумерацией не гоняется. Уважаю! :)
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|1.6, нормальный пацан, 10:47, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
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>Спустя 12 лет с момента формирования ветки 2.0 УВИДЕЛ СВЕТ...
Почему, когда есть новость о прекращении разработки продукта не пишут "УВИДЕЛ ТЬМУ"?
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|3.28, ssh, 13:27, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Около года юзал KMymoney, когда переезжал в другую страну на ПМЖ. Раз
> в неделю садился и подбивал баланс, чтоб сходилось до копейки. Очень
> помогло.
Уже около полугода так делаю, но ежедневно. Заметил обратный эффект, иногда отказываюсь от расходов просто чтобы ничего не записывать. :)
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