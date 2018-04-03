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03.04.2018 09:40  Релиз свободной системы финансового учета GnuCash 3.0

Спустя 12 лет с момента формирования ветки 2.0 увидел свет релиз свободной системы индивидуального финансового учета GnuCash 3.0, предоставляющей инструменты для отслеживания доходов и расходов, ведения банковских счетов, управления информацией о акциях, вкладах и инвестициях, планирования кредитов. При помощи GnuCash также возможно ведение бухгалтерского учёта для малых предприятий и сведение баланса (дебет/кретит). Поддерживается импорт данных в форматах QIF/OFX/HBCI и наглядное представление информации на графиках. Код проекта поставляется под лицензией GPLv2+. Имеется вариант GnuCash для Android.

Среди ключевых новшеств GnuCash 3.0: перевод интерфейса на использование библиотеки GTK+3, задействование web-движка WebKit2Gtk и поддержка тем оформления на базе CSS. Также представлены новые редакторы транзакций и финансовых данных и новые отчёты (сверки, прибыль/убытки, финансовые потоки). Переписан на C++ модуль импорта из файлов в формате CSV.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnucash.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск программы учета личных финансов KMyMoney 5.0
  3. OpenNews: Выпуск системы финансового учета LedgerSMB 1.4
  4. OpenNews: Linux Foundation представил новую платформу для финансовых транзакций в стиле Bitcoin
  5. OpenNews: Обновление свободной бухгалтерской системы iceB 18.0 и графической оболочки iceBw 13.0
  6. OpenNews: Вышли AbiWord 2.4.5 и GnuCash 2.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnucash, fin
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  • 1.1, Дмитрий, 10:27, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Что за мода пошла всё переводить на web-технологии?
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:47, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    Стремление развалить вообще все.
     
     
  • 3.30, trdm, 14:50, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Как один из способов доступа - почему нет.
     
     
  • 4.34, Аноним, 15:37, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Как один из - ради бога Как единственный и единственно правильный - скажем ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, Аноним, 11:38, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вебкит там был и до этого, но устаревшей уязвимой версии.
     
     
  • 3.24, Вы забыли заполнить поле Name, 12:51, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Этот тоже устаревший и уязвимый, но они пока этого не знают.
     
  • 2.23, Аноним, 12:06, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не мода, тут практические соображения, ибо быстрее и легче разрабатывать легио... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, Аноним, 14:49, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > легионы веб разрабов.

    ^W^Wбесов

     
  • 2.32, Адекват, 15:18, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что за мода пошла всё переводить на web-технологии?

    *Шепотом* Крос-платформенность же.

     
  • 1.2, EuPhobos, 10:32, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Имеется версия для Android.

    Версия под Андроид ничего общего с GnuCash (кроме названия) не имеет.
    Это совершенно другой проект, хотя сам пользуюсь обоими.

     
     
  • 2.11, Аномномномнимус, 10:55, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Они между собой нормально синхронизироваться умеют?
    Или может есть что-то другое открытое, что есть и для ПК, и для смарта с синхронизацией? Как-то посматривал софт для ведения семейного бюджета и не зацепился ни за что. Плюс не хватает списка покупок (который сразу уходит в затраты), опять же с синхронизацией
     
     
  • 3.14, EuPhobos, 11:01, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Они между собой нормально синхронизироваться умеют?

    Нет, совсем не умеют, только если через Экспорт - Импорт какого ни будь общего формата.
    Но я так не пробовал, т.к. в ПК версии у меня есть "Разделённые транзакции", а Андроид версия этого вообще не умеет, поэтому даже не подозреваю что может произойти.

    > Или может есть что-то другое открытое, что есть и для ПК, и
    > для смарта с синхронизацией? Как-то посматривал софт для ведения семейного бюджета
    > и не зацепился ни за что. Плюс не хватает списка покупок
    > (который сразу уходит в затраты), опять же с синхронизацией

    Не знаю, я использую ПК версию с базой данный в SQLite и шарю по девайсам. Уж открыть только на чтение SQLite не составляет труда.

    Поэтому у меня ПК версия для основного семейного бюджета.
    А Андроид версия для карманых и личных покупок.

     
     
  • 4.17, Аномномномнимус, 11:23, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Спасибо за развёрнутый ответ.
    Нагуглилось что-то такое https://srcco.de/posts/synchronizing-gnucash-mobile-with-gnucash-desktop.html
    Буду пробовать
     
  • 2.21, Аноним, 11:38, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да! Зашёл в комментарии чтобы это написать.
     
  • 1.3, Аноним, 10:40, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    интересно, в чем ведет учёт linux foundation,  а также gnu ?
     
     
  • 2.16, Аноним Анонимович Анонимов, 11:21, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    1С Предприятие и 1С Бухгалтерия.

    Жаль, что сегодня не 1 апреля.

     
  • 1.4, ryoken, 10:47, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    > Спустя 12 лет с момента формирования ветки 2.0 увидел свет
    > релиз свободной системы индивидуального финансового учета GnuCash 3.0

    Вот кто явно за нумерацией не гоняется. Уважаю! :)

     
  • 1.6, нормальный пацан, 10:47, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    >Спустя 12 лет с момента формирования ветки 2.0 УВИДЕЛ СВЕТ...

    Почему, когда есть новость о прекращении разработки продукта не пишут "УВИДЕЛ ТЬМУ"?

     
     
  • 2.7, Аноним, 10:50, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    В этом случае здесь пишут окунулся в бездну небытия ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.8, EuPhobos, 10:52, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Потому что она не сконцентрированная так как "СВЕТ" ))
    Проекты плавно растворяются во "ТЬМЕ", а не рывком скатываются. )
     
  • 2.9, ssh, 10:53, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Почему, когда есть новость о прекращении разработки продукта не пишут "УВИДЕЛ ТЬМУ"?

    Никто точно не знает, что там видно. ;)

     
  • 2.10, Аноним, 10:55, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это когда передан в фонд Apache ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.22, Аноним, 11:52, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это ещё мелочи Раньше козырной формулировкой опеннета было после Х лет молчан... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноним, 10:57, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну коль уж сделали такой шаг, то зачем это Ну сделайте уж правильный шаг ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 11:01, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >WebKit2Gtk

    возвращайте туда, откуда принесли.

     
  • 1.15, Аноним, 11:16, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Оно уже умеет тайно сообщать в налоговоую о доходах?
     
     
  • 2.18, Аноним, 11:25, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Уже нет, тормессенджер отвалился.
     
  • 1.19, KDE Power, 11:30, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Пипеееец. Прописываю вам всем KDE!

    https://www.kde.org/applications/office/skrooge/
    https://www.kde.org/applications/office/kmymoney/

     
     
  • 2.26, Скрудж 80 левела, 13:07, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Около года юзал KMymoney, когда переезжал в другую страну на ПМЖ. Раз в неделю садился и подбивал баланс, чтоб сходилось до копейки. Очень помогло.
     
     
  • 3.28, ssh, 13:27, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Около года юзал KMymoney, когда переезжал в другую страну на ПМЖ. Раз
    > в неделю садился и подбивал баланс, чтоб сходилось до копейки. Очень
    > помогло.

    Уже около полугода так делаю, но ежедневно. Заметил обратный эффект, иногда отказываюсь от расходов просто чтобы ничего не записывать. :)

     
  • 2.27, ssh, 13:24, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    > Пипеееец. Прописываю вам всем KDE!

    https://beancount.github.io/fava/

    fava передаёт привет твоему рецепту. ;)

     
  • 2.33, anonymous, 15:23, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это только для десктопа.
    А что в паре использовать на мобильном? Как синхронизировать?
     

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