03.04.2018 09:43  Первый выпуск XCP-NG, свободного варианта Citrix XenServer

|
|
|
|
|
|2.2, оттуда, 10:07, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
|
>>При этом первый выпуск позиционируется как тестовый, не рекомендованный для промышленного внедрения до накопления необходимого числа отзывов.
|
|
|
|2.17, нах, 12:47, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> и поэтому всегда думал, что Xen сделала Red Hat
редхат кроме акций и fud'а никогда не делал нового ровно ничего. Это просто не их бизнес. (novell делал netware, и тоже в общем-то все, и было это очень давно)
Но RH xen действительно продвигал и даже помогал развивать (тем более что это были те прекрасные времена, когда сотрудникам rh и гугля еще официально разрешалось тратить часть рабочего времени на опенсорные проекты). А когда его внезапно-купили не они, то обыдэлыс, вах, предали анафеме и бросились в сторону kvm, который еще был ничей. (шутка, на самом деле сильно позже, и, вероятно, политика citrix к этому действительно подтолкнула)
|