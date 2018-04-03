03.04.2018 09:43  Первый выпуск XCP-NG, свободного варианта Citrix XenServer

Представлена первая сборка проекта XCP-NG, в рамках которого развивается свободная и бесплатная замена проприетарной платформе XenServer 7.4 для развертывания и управления работой облачной инфраструктуры. XCP-NG воссоздаёт функциональность, которую компания Citrix исключила из бесплатного варианта Citrix Xen Server, начиная c версии 7.3. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 680 Мб. Поддерживается обновление XenServer до XCP-ng, обеспечивается полная совместимость с Xen Orchestra и возможно перемещение виртульных машин из XenServer в XCP-ng и обратно. При этом первый выпуск позиционируется как тестовый, не рекомендованный для промышленного внедрения до накопления необходимого числа отзывов. Из ограничений отмечается отсутствие RPM-репозитория, возможное наличие отдельных несовместимостей и не до конца налаженный сборочный процесс. Из функциональности, которая была удалена из XenServer 7.3 и теперь восстановлена в XCP-NG можно отметить: Механизм Storage XenMotion, расширяющий штатные средства Live-миграции виртуальных машин, возможностью миграции на другие хосты без привязки к пулам ресурсов (например, можно перенести виртуальную машину из одного пула ресурсов в другой или перенести связанные с VM диски на локальное или внешнее хранилище, не останавливая работу VM);

Средства динамического управления памятью (DMC, Dynamic Memory Control), автоматически корректирующие выделяемый для виртуальной машины размер памяти (в заданном диапазоне) в зависимости от реальной потребности;

Возможность проброса GPU в виртуальные машины и поддержка виртуальных GPU (vGPU);

Интеграция с Active Directory;

Разграничение доступа на основе ролей (RBAC);

Автоматическая установка обновлений;

Поддержка IPv4 multicast;

Расширенные механизмы кэширования: Machine Creation Services (MCS) Cache и Provisioning Services (PVS) Cache;

Средства для обеспечения высокой доступности и инструментарий для восстановления после сбоев;

Live-патчи - возможность применения изменений к гипервизору Xen без переноса виртуальных машин на другой сервер;

Управление контейнерами Docker;

Динамическая балансировка нагрузки и средства для ведения аудита;

Размер пула был ограничен 3 хостами (не больше 3 узлов в кластере). Как и XenServer проект XCP-NG позволяет быстро развернуть систему виртуализации серверов и рабочих станций, предлагая средства для централизованного управления неограниченным числом серверов и виртуальных машин. Среди особенностей системы: возможность объединения нескольких серверов в пул (кластер), средства обеспечения высокой доступности (High Availability), поддержка снапшотов, совместное использование разделяемых ресурсов при помощи технологии XenMotion. Поддерживается живая миграция виртуальных машин между хостами кластера и между разными кластерами/отдельными хостами (не имеющими общего хранилища), а также живая миграция дисков VM между хранилищами. Платформа может работать с большим числом систем хранения данных и отличается наличием простого и понятного интерфейса для установки и администрирования.



