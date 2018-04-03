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03.04.2018 09:43  Первый выпуск XCP-NG, свободного варианта Citrix XenServer

Представлена первая сборка проекта XCP-NG, в рамках которого развивается свободная и бесплатная замена проприетарной платформе XenServer 7.4 для развертывания и управления работой облачной инфраструктуры. XCP-NG воссоздаёт функциональность, которую компания Citrix исключила из бесплатного варианта Citrix Xen Server, начиная c версии 7.3. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 680 Мб.

Поддерживается обновление XenServer до XCP-ng, обеспечивается полная совместимость с Xen Orchestra и возможно перемещение виртульных машин из XenServer в XCP-ng и обратно. При этом первый выпуск позиционируется как тестовый, не рекомендованный для промышленного внедрения до накопления необходимого числа отзывов. Из ограничений отмечается отсутствие RPM-репозитория, возможное наличие отдельных несовместимостей и не до конца налаженный сборочный процесс.

Из функциональности, которая была удалена из XenServer 7.3 и теперь восстановлена в XCP-NG можно отметить:

  • Механизм Storage XenMotion, расширяющий штатные средства Live-миграции виртуальных машин, возможностью миграции на другие хосты без привязки к пулам ресурсов (например, можно перенести виртуальную машину из одного пула ресурсов в другой или перенести связанные с VM диски на локальное или внешнее хранилище, не останавливая работу VM);
  • Средства динамического управления памятью (DMC, Dynamic Memory Control), автоматически корректирующие выделяемый для виртуальной машины размер памяти (в заданном диапазоне) в зависимости от реальной потребности;
  • Возможность проброса GPU в виртуальные машины и поддержка виртуальных GPU (vGPU);
  • Интеграция с Active Directory;
  • Разграничение доступа на основе ролей (RBAC);
  • Автоматическая установка обновлений;
  • Поддержка IPv4 multicast;
  • Расширенные механизмы кэширования: Machine Creation Services (MCS) Cache и Provisioning Services (PVS) Cache;
  • Средства для обеспечения высокой доступности и инструментарий для восстановления после сбоев;
  • Live-патчи - возможность применения изменений к гипервизору Xen без переноса виртуальных машин на другой сервер;
  • Управление контейнерами Docker;
  • Динамическая балансировка нагрузки и средства для ведения аудита;
  • Размер пула был ограничен 3 хостами (не больше 3 узлов в кластере).

Как и XenServer проект XCP-NG позволяет быстро развернуть систему виртуализации серверов и рабочих станций, предлагая средства для централизованного управления неограниченным числом серверов и виртуальных машин. Среди особенностей системы: возможность объединения нескольких серверов в пул (кластер), средства обеспечения высокой доступности (High Availability), поддержка снапшотов, совместное использование разделяемых ресурсов при помощи технологии XenMotion. Поддерживается живая миграция виртуальных машин между хостами кластера и между разными кластерами/отдельными хостами (не имеющими общего хранилища), а также живая миграция дисков VM между хранилищами. Платформа может работать с большим числом систем хранения данных и отличается наличием простого и понятного интерфейса для установки и администрирования.

  1. Главная ссылка к новости (https://xcp-ng.github.io/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск облачной платформы Apache CloudStack 4.11
  3. OpenNews: Релиз Proxmox VE 5.1, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  4. OpenNews: Выпуск платформы виртуализации XenServer 7
  5. OpenNews: Увидела свет открытая облачная платформа Eucalyptus 3.4
  6. OpenNews: Вышла облачная платформа OpenNebula 4.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: xen, xenserver, xcp
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  • 1.1, Аноним, 10:00, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –12 +/
    Интересно было бы узнать, как именно Если свободными программистами , то эту... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, оттуда, 10:07, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    >>При этом первый выпуск позиционируется как тестовый, не рекомендованный для промышленного внедрения до накопления необходимого числа отзывов.
     
  • 2.3, швабодный программист, 10:20, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    а чо такого-то, что сразу неподпускать ctrl-c,ctrl-v, мы код не портим Или вы ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Владислав Талин, 11:21, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Слышь, диванный "боец", никто тебя и не допустит до боевых серверов.
     
     
  • 3.12, Аноним, 11:59, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Типичный фанатик Про Цитрикс до сегодняшнего утра не слышал, но защищать родную... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 10:34, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Помню, в какой-то новости о покупке ккого-то кем-то за миллиарды, была сводная т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:34, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Наградить = нагуглить (их уж этот Т9)
     
     
  • 3.6, Тот_Самый_Анонимус, 10:50, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Молодец Т9. Потому как слово «найти» и проще и без быдлoсленга.
     
  • 2.17, нах, 12:47, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > и поэтому всегда думал, что Xen сделала Red Hat

    редхат кроме акций и fud'а никогда не делал нового ровно ничего. Это просто не их бизнес. (novell делал netware, и тоже в общем-то все, и было это очень давно)

    Но RH xen действительно продвигал и даже помогал развивать (тем более что это были те прекрасные времена, когда сотрудникам rh и гугля еще официально разрешалось тратить часть рабочего времени на опенсорные проекты). А когда его внезапно-купили не они, то обыдэлыс, вах, предали анафеме и бросились в сторону kvm, который еще был ничей. (шутка, на самом деле сильно позже, и, вероятно, политика citrix к этому действительно подтолкнула)

     
  • 2.15, Elon Musk, 12:28, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Садись обратно на бутылку и не отвлекайся.
     
  • 1.14, Аноним, 12:21, 03/04/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    установил, но подключиться через xen center не выходит http s01 geekpic net d... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Elon Musk, 12:29, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > установил, но подключиться через xen center не выходит
    > http://s01.geekpic.net/di-AZWL9G.png

    Швободка!

     
     
  • 3.19, Аноним, 12:56, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    петух прокукарекал...
     
  • 2.18, нах, 12:49, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > установил, но подключиться через xen center не выходит

    тебе же сказали - orchestra, кто обещал обычный center?

     
  • 2.20, Аноним, 13:04, 03/04/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это Linux, детка.
     

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