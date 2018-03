30.03.2018 21:44  Выпуск Wine 3.5

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.5. С момента выпуска версии 3.4 было закрыто 58 отчётов об ошибках и внесено 281 изменение. Наиболее важные изменения: Улучшена поддержка графического API Vulkan, в том числе добавлена библиотека vulkan-1.dll c реализацией Vulkan API для Windows;

Добавлена поддержка криптографических ключей RSA и ECDSA;

Улучшен парсер файлов manifest;

В диалогах открытия/записи файлов добавлена панель с избранными путями (Places);

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Empire Earth v. 1.00, Explorer++, Sylenth1, Touhou 11, 12 и 13, Age of Mythology, Mega Man Unlimited, Need for Speed: Shift, Empire Earth v2.0, Rush for Berlin Gold, Jammer Pro 6, Battlefield 3, Galactic Civilizations III, Starcraft 2, AutoCAD2017, Doom (2016), Grand Theft Auto V, Titanfall2, Wolfenstein 2: The new Colossus, Enterprise Architect, Visio 2003, Divinity: Original Sin 2, Autodesk Fusion 360, progecad 2018.