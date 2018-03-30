30.03.2018 15:19  Анализ безопасности мобильных приложений для управления IoT-устройствами

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|2.2, ryoken, 16:14, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Открытый протокол + открытая прога таки как раз расширяет рынок.
Сколько читал про IoT - дыра на дыре и дырой погоняет. Вот ещё и это теперь. Все эти граждане ждут что ли большой, мягко скажем, неприятности? Чтобы потом им по рогам настучали.
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|1.5, J.L., 16:53, 30/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> 19% звуковые и видео записи, 12% данные о местоположении
я так понимаю что под lot-устройством которым планируется управлять является человек ?
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|1.7, pavlinux, 17:20, 30/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Завёлся какой-то один идиот, который переиначил понятие Smart Home под IoT, остальные как бобики за ним тявкают.
IoT планировался, проектировался вообще не так, не управление пальцем со смарта чайниками и жалюзями...
В итоге IoT похоронили за ширпотребной ху...той для детишек и гаджетдрочеров.
1. IoT девайс - "конечный автомат".
2. У IoT девайса нет прямой обратной связи.
3. IoT девайсы взаимодействуют между собой без участия человека.
4. Взаимодействие - получение данных для коррекции свое работы.
На пальцах: жалюзями управляет датчик освещённости, лампами - датчики движения, ик-сенсоры, звука..
Совокупность IoT девайсов лучше тебя знает какое у тебя здоровье и что тебе нужно вообще и в данный момент!
Но мешки с костями с этим стали не согласны (точнее не осилили алгоритмизацию), и переделали всё под тупой Remote Access к кофеварке.
Больше все машут красными труселями на форумах о своей крутости - фанбои Xiaomi.
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|2.11, Crazy Alex, 17:46, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ерунда какая. Как раз у IoT-девайсов обратная связь есть, и она не ограничивается "контроллером", который данной железкой управляет, а наоборот - может идти довольно далеко (потому и "интернет"), на какой-нибудь IFTTT или Alexa или ещё куда. А то, что эти штуки дают управлять со смарта жалюзями - уже частный случай.
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|3.12, pavlinux, 17:49, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ерунда какая.
Да-да-да, и тебе так удобнее думать©
Ты хоть в Википедию загляни, там ещё остались куски начальных тезисов 10-летней давности.
Просто дядьки из больших компаний решили дать вторую жизнь Smart Home из китайского ширтореба
ибо mesh-сеть на zigbee - невьеб...ско дорогое удовольствие. Там и realtime, и гарантированное
срабатывание, обработка отказов, самовосстановление,... и пылесос не нападёт на чайник.
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