The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

30.03.2018 15:19  Анализ безопасности мобильных приложений для управления IoT-устройствами

Компания Pradeo Security изучило 100 типовых мобильных приложений для управления IoT-устройствами, такими как системы домашней автоматизации, термостаты, электрические жалюзи, механизмы дистанционного управления, умные лампочки и т.п. Ситуация с безопасностью подобных приложений оказалась плачевной:

  • В 80% протестированных приложений выявлены уязвимости, при этом в среднем фиксировалось 15 уязвимостей на приложение.
  • 15% приложений были уязвимы для проведения MiTM-атак, позволяющих захватить управление над IoT-устройством;
  • 90% приложений отправляли связанную с работой IoT-устройства информацию на внешние системы по сети. Например, 81% приложений отправляли содержимое своих файлов, 75% информацию об оборудовании (производитель, состояние заряда и т.п.), 73% информацию о мобильном устройстве (например, версию ОС), 38% содержимое временных файлов, 27% информацию о сотовой сети, 19% звуковые и видео записи, 12% данные о местоположении, 12% параметры сетевого подключения (IP, состояние Wi-Fi и т.п.), 8% идентификатор устройства (IMEI);
  • 8% приложений отправляли данные на сомнительные хосты, в том числе на те, у которых истекло время регистрации и которые были доступны для продажи.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.pradeo.com/iot-mob...)
  2. OpenNews: Поддельное приложение WhatsApp в Google Play установили более миллиона пользователей
  3. OpenNews: Исследование негативного влияния на безопасность локального перехвата HTTPS-трафика
  4. OpenNews: Большинство VPN-приложений для Android не заслуживают доверия
  5. OpenNews: Небезопасное хранение данных в менеджерах паролей для платформы Android
  6. OpenNews: Анализ уязвимостей в Android-приложениях с открытыми сетевыми портами
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: iot, security, mobile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 16:04, 30/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Вот это новость Вообще, удивительно, что производители так называемых IoT устро... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, ryoken, 16:14, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Открытый протокол + открытая прога таки как раз расширяет рынок.

    Сколько читал про IoT - дыра на дыре и дырой погоняет. Вот ещё и это теперь. Все эти граждане ждут что ли большой, мягко скажем, неприятности? Чтобы потом им по рогам настучали.

     
     
  • 3.6, Аноним, 17:15, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    эти граждане спешат наклепать велосипедов на формирующемся рынке 90 из них без... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, J.L., 16:53, 30/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > 19% звуковые и видео записи, 12% данные о местоположении

    я так понимаю что под lot-устройством которым планируется управлять является человек ?

     
  • 1.7, pavlinux, 17:20, 30/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Завёлся какой-то один идиот, который переиначил понятие Smart Home под IoT, остальные как бобики за ним тявкают.
    IoT планировался, проектировался вообще не так, не управление пальцем со смарта чайниками и жалюзями...  
    В итоге IoT похоронили за ширпотребной ху...той для детишек и гаджетдрочеров.

    1. IoT девайс - "конечный автомат".
    2. У IoT девайса нет прямой обратной связи.
    3. IoT девайсы взаимодействуют между собой без участия человека.
    4. Взаимодействие - получение данных для коррекции свое работы.

    На пальцах: жалюзями управляет датчик освещённости, лампами - датчики движения, ик-сенсоры, звука..


    Совокупность IoT девайсов лучше тебя знает какое у тебя здоровье и что тебе нужно вообще и в данный момент!
    Но мешки с костями с этим стали не согласны (точнее не осилили алгоритмизацию), и переделали всё под тупой Remote Access к кофеварке.
    Больше все машут красными труселями на форумах о своей крутости - фанбои Xiaomi.  

     
     
  • 2.11, Crazy Alex, 17:46, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ерунда какая. Как раз у IoT-девайсов обратная связь есть, и она не ограничивается "контроллером", который данной железкой управляет, а наоборот - может идти довольно далеко (потому и "интернет"), на какой-нибудь IFTTT или Alexa или ещё куда. А то, что эти штуки дают управлять со смарта жалюзями - уже частный случай.
     
     
  • 3.12, pavlinux, 17:49, 30/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ерунда какая.

    Да-да-да, и тебе так удобнее думать©

    Ты хоть в Википедию загляни, там ещё остались куски начальных тезисов 10-летней давности.
    Просто дядьки из больших компаний решили дать вторую жизнь Smart Home из китайского ширтореба
    ибо mesh-сеть на zigbee - невьеб...ско дорогое удовольствие. Там и realtime, и гарантированное
    срабатывание, обработка отказов, самовосстановление,... и пылесос не нападёт на чайник.  

     
  • 1.9, Аноним, 17:43, 30/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А вы ожидали иначе ... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor