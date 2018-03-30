30.03.2018 15:19  Анализ безопасности мобильных приложений для управления IoT-устройствами

Завёлся какой-то один идиот, который переиначил понятие Smart Home под IoT, остальные как бобики за ним тявкают.

IoT планировался, проектировался вообще не так, не управление пальцем со смарта чайниками и жалюзями...

В итоге IoT похоронили за ширпотребной ху...той для детишек и гаджетдрочеров. 1. IoT девайс - "конечный автомат".

2. У IoT девайса нет прямой обратной связи.

3. IoT девайсы взаимодействуют между собой без участия человека.

4. Взаимодействие - получение данных для коррекции свое работы. На пальцах: жалюзями управляет датчик освещённости, лампами - датчики движения, ик-сенсоры, звука..

Совокупность IoT девайсов лучше тебя знает какое у тебя здоровье и что тебе нужно вообще и в данный момент!

Но мешки с костями с этим стали не согласны (точнее не осилили алгоритмизацию), и переделали всё под тупой Remote Access к кофеварке.

Больше все машут красными труселями на форумах о своей крутости - фанбои Xiaomi.

