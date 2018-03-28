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28.03.2018 23:33  Критическая уязвимость в Drupal

В системе управления контентом Drupal выявлена критическая уязвимость (CVE-2018-7600), которую можно использовать для удалённого выполнения кода на сервере через отправку специально оформленного запроса без аутентификации. Проблема достаточно проста в эксплуатации и затрагивает ветки Drupal 8, 7 и 6. Всем пользователям рекомендуется срочно установить обновления Drupal 8.5.1, 7.58, 8.3.9, 8.4.6 или использовать патч.

Для эксплуатации уязвимости достаточно передать параметр запроса или Cookie, начинающийся с символа "#", который будет обработан как спецключ для вызова произвольного PHP-обработчика через Drupal Form API.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.drupal.org/sa-core...)
  2. OpenNews: Уязвимости в системе управления web-контентом Drupal
  3. OpenNews: Обновление Drupal 8.3.4 и 7.56 с устранением критической уязвимости
  4. OpenNews: Конфликт в сообществе Drupal из-за расхождения личных взглядов и общественных ценностей
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в PHPMailer, применяемом в WordPress, Drupal и Joomla
  6. OpenNews: Критические уязвимости в системе управления web-контентом Drupal 8
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: drupal
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  • 1, анан, 23:53, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    gthdsqyf[ Да я такой.
     
  • 2, Аноним, 23:59, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Это не дыра, это фича!
     
  • 3, Аноним, 00:02, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    А патчи в стили PHP, годы идут, ничего не меняется Мы тут ввод подчистим, вмест... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4, пох, 00:32, 29/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    принципиальная дыра - это вообще работать с каким-либо user input? В противном случае, у меня для вас плохие новости... по крайней мере, для машин с фон-неймановской архитектурой и тьюринг-полных языков.

    а на "parser3" вы современный сайт делать не захотите (он не тьюринг-полный, untrusted данные изолированы. Щастья своим разработчикам не принес.)

     

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