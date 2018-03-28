28.03.2018 23:33  Критическая уязвимость в Drupal

В системе управления контентом Drupal выявлена критическая уязвимость (CVE-2018-7600), которую можно использовать для удалённого выполнения кода на сервере через отправку специально оформленного запроса без аутентификации. Проблема достаточно проста в эксплуатации и затрагивает ветки Drupal 8, 7 и 6. Всем пользователям рекомендуется срочно установить обновления Drupal 8.5.1, 7.58, 8.3.9, 8.4.6 или использовать патч.

Для эксплуатации уязвимости достаточно передать параметр запроса или Cookie, начинающийся с символа "#", который будет обработан как спецключ для вызова произвольного PHP-обработчика через Drupal Form API.



