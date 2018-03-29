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29.03.2018 10:53  Релиз ОС Qubes 4.0, использующей виртуализацию для изоляции приложений

Состоялся релиз операционной системы Qubes 4.0, реализующей идею использования гипервизора для строгой изоляции приложений и компонентов ОС (каждый класс приложений и системные сервисы работают в отдельных виртуальных машинах). Для загрузки подготовлен установочный образ размером 4.2 Гб. Для работы необходима система с 4 Гб ОЗУ и 64-разрядным CPU Intel или AMDс поддержкой технологий VT-x c EPT/AMD-v c RVI и VT-d/AMD IOMMU, желательно наличие GPU Intel (GPU NVIDIA и AMD плохо протестированы).

Приложения в Qubes разделены на классы в зависимости от важности обрабатываемых данных и решаемых задач, каждый класс приложений, а также системные сервисы (сетевая подсистема, работа с хранилищем и т.п.), работают в отдельных виртуальных машинах. При этом указанные приложения бесшовно доступны в рамках одного рабочего стола и выделяются для наглядности разным цветом обрамления окна. Каждое окружение имеет доступ на чтение к базовой корневой ФС и локальному хранилищу, не пересекающемуся с хранилищами других окружений, для организации взаимодействия приложений используется специальный сервис.

В качестве основы для формирования виртуальных окружений может применяться пакетная база Fedora и Debian, также сообществом поддерживаются шаблоны для Whonix, Ubuntu и Arch Linux. Пользовательская оболочка построена на основе Xfce, но в качестве опции можно использовать KDE. Когда пользователь запускает из меню приложение, это приложение стартует в определенной виртуальной машине. Содержание виртуальных окружений определяется набором шаблонов. В каждом виртуальном окружении приложения запускается отдельный X-сервер, упрощённый оконный менеджер и видеодрайвер-заглушка, транслирующий вывод в управляющее окружение в композитном режиме.

Основные изменения:

  • Виртуальные окружения теперь запускаются в режимах PVH и HVP вместо PV, что позволило усилить изоляцию и обеспечить защиту от уязвимостей Meltdown и Spectre. PVH комбинирует элементы режимов паравиртуализации (PV) для ввода/вывода, обработки прерываний, организации загрузки и взаимодействия с оборудованием, с применением полной виртуализации (HVM) для ограничения привилегированных инструкций, изоляции системных вызовов и виртуализации таблиц страниц памяти;
  • Переписаны скрипты управляющего стека (Core Stack), улучшена структура и расширяемость;
  • Добавлен Admin API для организации управления виртуальными машинами, который упрощает кастомизацию, использование одноразовых VM, позволяет формировать более гибкие правила и даёт дополнительные возможности в управлении разделами с VM;
  • Переписаны все утилиты командной строки qvm-*;
  • Запрещено переименование виртуальных машин, оставлены только операции клонирования в новую VM и удаления старой VM;
  • По умолчанию создаётся USB VM;
  • Предоставлено несколько шаблонов для одноразовых VM;
  • Новый формат резервных копий, использующий функцию scrypt и обязательно применяющий шифрование. Возможность использования незашифрованных резервных копий больше не предоставляется;
  • VM-пакеты qubes-core-agent/qubes-core-vm разделены для улучшения поддержки создания специализированных и минимальных шаблонов;
  • Qubes Manager разделён на отдельные виджеты для управления доменами и устройствами, в виджет управления устройствами добавлена поддержка USB;
  • Новый интерфейс управления разделами VM, позволяющий размещать VM на внешних накопителях;
  • Предложен более гибкий интерфейс управления межсетевым экраном, упрощающий интеграцию с unikernel;
  • В шаблонах виртуальных машин теперь по умолчанию отключен сетевой интерфейс, а для доставки обновлений используется прокси на основе qrexec;
  • Обеспечен более гибкий выбор IP-адресов для VM;
  • Повышена гибкость правил Qubes RPC. Добавлено новое окно с подтвержднием RPC-операций с возможностью указания целевой VM;
  • Новая архитектура подсистемы хранения данных, позволяющая подключать различные типы хранилищ;
  • Базовое окружение Dom0 обновлено до пакетной базы Fedora 25. Задействовано ядро Linux 4.9.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qubes-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Проект Qubes выступил с новой инициативой сертификации безопасных ноутбуков
  3. OpenNews: Доступна ОС Qubes 3.2, использующей виртуализацию для изоляции приложений
  4. OpenNews: ОС Qubes переходит на Xfce из-за недовольства развитием KDE
  5. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск ОС Subgraph
  6. OpenNews: Релиз ОС Qubes 3, использующей виртуализацию для изоляции приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qubes, virtual
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  • 1, Аноним, 11:17, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    всё тлен! PV тю-тю :-(
     
  • 4, Аноним, 12:05, 29/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Всё ещё на xen?
     

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