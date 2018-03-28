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28.03.2018 14:26  BranchScope - новая атака на механизм спекулятивного выполнения косвенных переходов в CPU

Группа исследователей из американских учебных заведений, среди которых Дмитрий Евтюшкин и Дмитрий Пономарёв, разработали новый метод атаки на процессоры, поддерживающие спекулятивное выполнение инструкций. Метод получил название BranchScope и представляет собой вариант атаки по сторонним каналам, восстанавливающий из процессорного кэша остаточные данные, сохранённые в результате активности блока предсказания переходов.

Концептуально предложенный метод напоминает второй вариант атаки Spectre, но отличается способом создания условий для влияния на состояние блока предсказания переходов с целью совершения целенаправленного спекулятивного перехода и оседания в кэше извлечённого из памяти адреса косвенного перехода, который фактически является искомым значением. Вместо буфера предсказания ветвления (Branch Target Buffer) BranchScope вовлекает в атаку процесс выбора направления ветвления для спекулятивного перехода (directional branch predictor) и манипулирует содержимым таблицы с историей шаблонов переходов (PHT, a Pattern History Table).

После выполнения спекулятивного косвенного перехода, считанный из памяти адрес перехода (задача атаки, чтобы адрес был взят из области восстанавливаемых данных), остаётся в кэше, после чего для его извлечения может применяться один из способов определения содержимого кэша на основе анализа изменения времени доступа к прокэшированным и не прокэшированным данным.

Атака может быть совершена непривилегированным пользователем и позволяет восстановить содержимое памяти других процессов и закрытых областей памяти, включая анклавы на базе технологии Intel SGX (Software Guard Extensions). Метод был протестирован на процессорах Intel Sandy Bridge, Haswell и Skylake, и продемонстрировал уровень ошибок менее 1%.

Утверждается, что предложенный для Spectre V2 метод защиты (Retpoline) не эффективен против BranchScope, но для блокирования атаки предложен иной метод защиты, который может быть реализован как программно, так и на аппаратном уровне. По мнению компании Intel предложенная в обновлении микрокода техника защиты от первого варианта Spectre (на основе инструкции LFENCE) будет эффективна и для защиты от атаки BranchScope. Для защиты важных данных также могут применяться типовые криптографические методы защиты от утечки по сторонним каналам.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Представлена атака SgxPectre, позволяющая обойти технологию защиты Intel SGX
  3. OpenNews: Представлены новые виды атак MeltdownPrime и SpectrePrime
  4. OpenNews: Линус Торвальдс жестко раскритиковал связанные с микрокодом патчи Intel
  5. OpenNews: Эксплоиты и тесты производительности, связанные с уязвимостями Meltdown и Spectre
  6. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: spectre, cpu, branchscope
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  • 1.1, Аноним, 14:38, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Уже понятно, что в течение минимум года будут находить всё новые дыры в процессо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Продавец, 14:52, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Продам древний АтлонХП 1600+, всего за штукарь зелени. Есть Целерончик 300-й с материнкой и 32 метрами оперативы на ней... Этот за 2 штуки зелени пойдет.
     
     
  • 3.5, О_о, 15:15, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    VAX лучше продавай...
     
  • 1.4, Аноним, 15:02, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Предлагаю выпускать два семейства процессоров Fast - с дырами и спекулятивным в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 15:22, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Она, а затем АМД анонсирует выпуск Fast&Safe процессоров топкек.
     
     
  • 3.9, X4asd, 15:33, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > а затем АМД анонсирует выпуск Fast&Safe процессоров топкек.

    это конечно будет победа маркетологов (им выплятат премии!)...

    и линейку Safe-only просто даже перестанут выпускать за ненадобностью.

    ...а потом окажется что у этого Fast&Safe -- присутствует только Fast без всякого Safe :-) .

    и стоп! вроде это уже мы где-то видили?

    (скажут "ой! ну мы же не могли такого предположить! это полная неожиданность!")

     
  • 2.7, нетотсамыйаноним, 15:25, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так и будет, но Safe будет наложено эмбарго экспорта за пределы сэшеа.
     
  • 1.8, Аноним, 15:32, 28/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Наверное, разработчикам процов придётся отказаться от спекулятивного выполнения ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, X4asd, 15:38, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Наверное, разработчикам процов придётся отказаться от спекулятивного выполнения вообще...

    в случае если разработчики процов не способны сделать для спекулятивных вычислений -- *отдельный_изолированный_кэш* (с передачей из него информации -- в нормальный кэш в случае успеха предсказателя ветвления -- но не ранее)

     

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