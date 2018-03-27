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27.03.2018 21:38  Криптовалюта Monero не настолько защищена от отслеживания, как предполагалось

Группа исследователей из нескольких университетов США опубликовала результаты анализа возможности отслеживания платежей, осуществляемых при помощи криптовалюты Monero, которая позиционируется как обеспечивающая полную анонимность и невозможность отследить платежи, что сделало Monero популярным инструментом для совершения незаконных сделок и майнинга на взломанных системах. Исследователи обратили внимание на уязвимости в методе запутывания транзакций с примешиванием вводящих в заблуждение других монет (mixins), который теоретически не позволяет выделить из общей массы конкретный платёж и связать его с каким-то конкретным идентификатором или предыдущей транзакцией от того же источника.

В версиях приложения Monero, выпущенных до февраля 2017 года, присутствовала проблема, позволяющая извлекать и идентифицировать транзакции, для блокирования которой были придуманы кольцевые конфиденциальные транзакции (Ring Confidential Transactions). При этом около 200 тысяч транзакций, совершённых до внедрения данной возможности, потенциально могут быть идентифицированы. Более того, опасность идентификации платежей совершённых после указанной даты не устранена полностью и значительно выше, чем предполагают пользователи Monero, так как некоторая информация остаётся доступной и непокрытой применяемыми в Monero криптографическими методами защиты.

Так около 62% входящих транзакций с одной или несколькими примесями (mixin) уязвимы к анализу при помощи метода "цепной реакции", позволяющего отсеять реальные входные данные. Например, если уже потраченная и идентифицированная монета позднее используется в качестве примеси, её можно легко исключить из смешанного набора чтобы упростить идентификацию оставшихся монет. Если таким способом удалось идентифицировать другую монету, то её, в свою очередь, можно выделить из примесей к более поздним транзакциям.

Кроме того, примеси в Monero отбираются таким образом, что имеется возможность их отделения от реальных входных данных на основании распределения по времени - среди включённых в транзакцию реальных и подставных монет, реальные обычно являются самыми свежими. По расчётам исследователей, указанные недоработки позволяют угадывать реальные входные данные с точностью 80% среди всех транзакций с одной или более примесями.

Важно отметить, что предложенные методы позволяют отслеживать только отправителя монет, так как для скрытия получателя предусмотрена дополнительная техника защиты. Но и отправителя в некоторых ситуациях достаточно, например, если кто-то раскрыл свои данные при снятии средств через обменный пункт, а затем осуществил перевод к контролируемому полицейскими подставному злодею за оказание незаконных услуг, то имеется возможность связать эти два перевода и вычислить личность.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.wired.com/story/mo...)
  2. OpenNews: Выпуск платёжной системы GNU Taler 0.3, развиваемой проектом GNU
  3. OpenNews: Ошибка в реализации криптовалюты Zcoin позволяла повторно тратить средства
  4. OpenNews: Анонсирована криптовалюта Zcash, обеспечивающая анонимность транзакций
  5. OpenNews: Выявлена лёгкая в реализации атака на P2P-сеть криптовалюты Ethereum
  6. OpenNews: Атака по захвату кошельков Electrum через zero-day уязвимость в PyBitmessage
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: monero, bitcoin, blockchain
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  • 1.1, Аноним, 22:26, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    Суть новости в том, чтобы мы узнали о существовании этой криптовалюты?
     
     
  • 2.3, Xasd5, 22:42, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    про zcash тоже все знают
     
     
  • 3.12, Fjgkdhdnxo, 23:57, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Как и про Кока-Колу, да?
    Только почему-то ее рекламируют.
     
  • 2.5, Пётр239000, 22:45, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Если есть такие, кто о ней не знал, что толку что они о ней узнают!? И уж тем более какой смысл автору рекламировать вам эту крипту? Вы думаете эта заметка, и/или вы, в частности(которые не знали), закупившись, сможете повлиять на курс монеты которая занимает 11 место по рыночной капитализации $3 022 504 741? :)))) Или выдумаете, что автор так думает? :)))
     
     
  • 3.11, Fjgkdhdnxo, 23:47, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Я не знаю, о чем думают криптосектанты.
    Но явно не о бесконечно раздувающемся блокчейне, который в перспективе обслуживать смогут только крупные дата-центры(читай, банки).
    Все эти финансовые пирамиды выглядят очень удачной операцией ФРС по сжиганию денежной массы.
     
     
  • 4.13, Crazy Alex, 00:02, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Он линейно раздувается, кривые роста производительности каналов и объёмов дисков круче. С процессорами считать надо, но вроде тоже довольно неплохо, благо параллелится это всё практически идеально. В общем, если не чудить как отдельные товарищи с ростом размера блока - нормально выходит. А для массовых мелких транзакций второй слой поверх блокчейна не зря придуман. Плюс алгоритмически там ещё есть куда оптимизировать.

    В общем, это явно не повод паниковать.

     
     
  • 5.14, Fjgkdhdnxo, 00:13, 28/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет никакой паники. Экономических законов никто не отменял и тут два выхода.
    1. Люди будут пользоваться кошельками крупных компаний (децентрализация, че).
    2. Будут носить в рюкзаке РИТЕГ, чтоб с мобилки можно было юзать крипту.
     
  • 1.2, Аноним, 22:27, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Понятно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 22:42, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ага, попались порнографисты Наконец-то интернет сдохнет без драйва темных сил ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 22:53, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Всегда эта крипта вызывала у меня дикое отвращение Не знаю почему, может логоти... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 23:01, 27/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Сегодня на wired com официальный праздник некрофилов или как Данная новость утр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 23:03, 27/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > доказательств Педерсена

    упс, обязательств.

     

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